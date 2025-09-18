Pekári varujú pred dopadom konsolidácie: NÁRAST cien pečiva takmer o desatinu, môže za to TOTO

BRATISLAVA - Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) upozorňuje na závažné dôsledky ďalšieho konsolidačného balíčka a historického rastu minimálnej mzdy na ceny pekárenských výrobkov v roku 2026. Podľa zväzu tieto faktory spôsobia nárast odbytových cien o takmer 10%.
"Konsolidácia je nevyhnutná, to potvrdzujú všetci odborníci a faktom je, že ju zapríčinili nezodpovedné vlády v rokoch 2020-2023. Rast DPH na výrobky so zvýšených obsahom soli a cukru chápeme ako súčasť tejto snahy. Pozerajme sa však dopredu a tu jednoznačne musí začať šetriť štát a samospráva na sebe v miliardách eur a znížiť počty zamestnancov o tisíce. Priestor na šetrenie fixných výdavkov je tam obrovský," povedal Milan Lapšanský, predseda predstavenstva Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC).
Slovenskí pekári pripomínajú, že oslovovali listami a rokovali so zástupcami všetkých vlád v rokoch 2020-2025, pričom ponúkali konkrétne návrhy a riešenia. Tie mali za cieľ zlepšiť situáciu nielen v pekárskom, ale aj v celom potravinárskom sektore. Zväz sa domnieva, že ak by boli návrhy SZPCC nielen vypočuté, ale aj zrealizované, v ekonomike mohlo byť vytvorených viac zdrojov. Pridaná hodnota sa mohla vo väčšej miere tvoriť na Slovensku, čo by pre štát znamenalo viac daní i odvodov i bez zhoršenia podnikateľského prostredia.
Rast minimálnej mzdy zvýši ceny pekárenských výrobkov
SZPCC apeluje na politikov, aby intenzívnejšie spolupracovali s profesijnými zväzmi a odborníkmi z praxe. Zväz navrhuje, aby štát v rámci konsolidácie zvážil aj nefinančné kompenzačné opatrenia, ako napríklad masívnu podporu umiestňovania slovenských výrobkov na trh, čo by mohlo pomôcť zmierniť tlak na rast cien pekárenských výrobkov.
"Tie narastú na prelome rokov o takmer 10%. Historicky najvyšší rast minimálnej mzdy v roku 2026 o 99 eur na úroveň 915 eur, čo predstavuje medziročný rast o 12,13 %, totiž extrémnym spôsobom zvýši príplatky za prácu v noci, cez víkendy a vo sviatky, ktoré tvoria viac ako štyri pätiny pracovného času. Sektor pekárstva, cukrárstva a cestovinárstva pritom zamestnáva viac ako štvrtinu pracovníkov slovenského potravinárstva. Nepredpokladáme však zvýšenie cien na pultoch z dôvodu klesajúcej kúpyschopnosti spotrebiteľov. Zahraničné reťazce by tým riskovali, že sa tento tovar prestane predávať," dodal Lapšanský.