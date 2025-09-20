Izrael zosilňuje ofenzívu v meste Gaza: Cez noc zomrelo najmenej 14 ľudí

GAZA/TEL AVIV - Izraelské útoky zabili cez noc v meste Gaza najmenej 14 ľudí, uviedli miestni zdravotníci, zatiaľ čo Izrael ďalej zosilňuje svoju ofenzívu v tejto oblasti, píše dnes agentúra AP.
Predstaviteľ nemocnice Šífa v Gaze, kam bola privezená časť tiel, uviedol, že medzi mŕtvymi je šesť členov jednej rodiny, ktorých dom bol zasiahnutý útokom dnes skoro ráno. Podľa neho išlo o príbuzných riaditeľa nemocnice Šífa Muhammada Abú Salmíja. Palestínsky Červený polmesiac uviedol, že ďalších päť ľudí bolo zabitých pri útoku blízko námestia. Izraelská armáda na otázky týkajúce sa týchto úderov bezprostredne nereagovala.
Západ plánuje uznať Palestínu
Útoky prichádzajú v čase, keď západné krajiny sú čoraz viac unavené pokračujúcou eskaláciou vojny a niektoré z nich sa chystajú uznať palestínsky štát na stretnutí svetových lídrov na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN na budúci týždeň, píše AP. V piatok uviedlo napríklad portugalské ministerstvo zahraničných vecí, že v nedeľu uzná palestínsky štát.
Kvôli poslednej izraelskej pozemnej vojenskej operácii, ktorej hlavná fáza sa začala tento týždeň, Palestínčania hromadne opúšťajú mesto Gaza – niektorí autom, iní pešo. Izraelské bombardovanie za posledných 23 mesiacov zabilo viac ako 65 000 ľudí v Pásme Gazy a zničilo rozsiahle oblasti Pásma.
OSN obviňuje Izrael z genocídy
Vojna v Pásme Gazy vypukla v októbri 2023, keď Izrael začal vojenskú ofenzívu v reakcii na útok Hamasu a jeho spojencov, pri ktorom ozbrojenci na juhu Izraela zabili na 1200 ľudí a ďalších 251 uniesli ako rukojemníkov. Nezávislá vyšetrovacia komisia OSN pre okupované palestínske územia tento týždeň vydala správu, podľa ktorej Izrael v Pásme Gazy pácha genocídu.