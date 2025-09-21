Izraelský útok na juhu Libanonu si vyžiadal najmenej päť obetí vrátane detí

BEJRÚT - Najmenej päť ľudí zahynulo v nedeľu v dôsledku izraelského dronového útoku na mesto Bint Jbeil v južnom Libanone, informovalo tamojšie ministerstvo zdravotníctva. Medzi obeťami sú podľa neho aj tri deti, píše agentúra AFP.
Libanonský premiér Nawáf Salám vo svojom príspevku na platforme X útoky odsúdil ako „úmyselné zločiny proti civilistom“. „Štáty, ktoré sú garantmi dohody o prímerí, by mali vyvinúť čo najsilnejší tlak na Izrael, aby okamžite zastavil svoje agresívne akcie, stiahol sa z okupovaného libanonského územia a prepustil zadržaných,“ dodal premiér. Prezident Džuzíf Awn izraelský útok označil za „masaker“ a takisto vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby vyvinulo tlak na Izrael, aby dodržiaval prímerie.
„Kým my sme v New Yorku, aby sme diskutovali o otázkach mieru a ľudských práv, Izrael pokračuje v porušovaní medzinárodných rezolúcií,“ uviedol Awn podľa vyhlásenia prezidentskej kancelárie na X. Prezident do New Yorku pricestoval, aby sa zúčastnil na zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov.
Terorista sa mal pohybovať medzi civilistami
Izraelská armáda tento najnovší útok na libanonské mesto Bint Jbeil v nedeľu potvrdila s tým, že „zasiahla a zlikvidovala teroristu z Hizballáhu“. „Terorista sa pohyboval v civilnom obyvateľstve a porušoval dohody medzi Izraelom a Libanonom... V dôsledku útoku bolo zabitých aj niekoľko nezúčastnených civilistov. Armáda ľutuje akékoľvek ublíženie nezúčastneným osobám a snaží sa eliminovať škody v čo najväčšej miere,“ dodala izraelská armáda vo svojom vyhlásení.
Izrael pokračuje v útokoch na južný Libanon napriek prímeriu, ktorým sa v novembri 2024 skončil viac ako rok cezhraničných útokov a dva mesiace trvajúca vojna izraelskej armády s Hizballáhom. Izrael okrem toho ponechal svojich vojakov v piatich strategicky dôležitých lokalitách na juhu Libanonu.