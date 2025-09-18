Hrozivé správy! Mozgožravá AMÉBA, ktorá zabíjala v lete aj u nás má na svedomí už 19 ľudí: Takmer 70 nakazených

NAÍ DILLÍ - V juhoindickom štáte Kérala hlásia od začiatku roka približne 69 prípadov primárnej amébovej meningoencefalitídy (PAM). Chorobe už podľahlo 19 ľudí vrátane trojmesačného dieťaťa. Miestne úrady preto zintenzívňujú testovanie v snahe ochrániť verejné zdravie. V stredu o tom informovalo tamojšie ministerstvo zdravotníctva, píše Reuters.
„Na rozdiel od minulého roka nevidíme žiadne ohniská spojené s jedným zdrojom vody. Ide o ojedinelé a izolované prípady, čo komplikuje naše epidemiologické vyšetrovanie,“ uviedla štátna ministerka zdravotníctva Veena Georgeová podľa spravodajskej stanice NDTV news. Televízia dodala, že minulý rok v Kerále zaznamenali 36 prípadov PAM a deväť úmrtí.
Amébová meningoencefalitída je zriedkavé, no smrteľné ochorenie ovplyvňujúce centrálnu nervovú sústavu. Spôsobujú ho voľne žijúce améby v teplých sladkovodných prostrediach, ako sú jazerá, rieky či prírodné nádrže po celom svete. V Kérale sa vyskytli prípady primárnej amébovej meningoencefalitídy, ktorú zapríčiňuje slzovičkovka zhubná. Vláda preto pristúpila k chlórovaniu studní, vodných nádrží a verejných priestorov určených na kúpanie.
V celosvetovom meradle ochorenie PAM prežijú iba tri percentá nakazených. Vďaka pokročilým testom a diagnostike však v Kérale ochorenie prekoná až 24 percent ľudí, uviedla Georgeová. „Klimatické zmeny zvyšujúce teplotu vody a samotné teplo spôsobuje, že ľudia viac využívajú vodu na rekreáciu, čo pravdepodobne zvýši počet stretov s týmto patogénom,“ uviedla tamojšia vláda minulý rok.