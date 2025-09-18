Česko trápi extrémne infekčné ochorenie: Počet prípadov rastie, ministerstvo varuje ľudí

PRAHA – Svrab nie je žiaden prežitok. Práve naopak, v susednej Českej republike v poslednom období vzrástol počet nakazených. Tamojšie ministerstvo zdravotníctva vydalo varovanie.
Český rezort zdravotníctva uviedol, že roztoč zvaný Zákožka svrabová od začiatku roka nakazil viac ako 6-tisíc ľudí. Konkrétne do konca augusta, teda za prvých osme mesiacov roka, zaznamenali 6 442 prípadov svrabu. Upozornil na to portál tn.cz.
Podľa Štátneho zdravotného úradu počet nakazených medziročné vzrástol. Vlani o tomto čase bolo totiž nakazených „iba“ 5 638 ľudí. Výrazný skok nastal najmä v júli, keď bol medziročný rozdiel v počte chorých takmer o 3- tisíc prípadov vyšší.
Svrab môže postihnúť kohokoľvek, bez ohľadu na vek či sociálny status. "Zvýšené riziko predstavuje pobyt v kolektívnych zariadeniach, ako sú ubytovne, domovy seniorov, lôžkové zdravotnícke zariadenia či škôlky,“ uviedlo český rezort zdravotníctva.
Ako vysvetlil Národný zdravotnícky informačný portál, svrab je infekčné ochorenie spôsobené zákožkou svrabovou. Postihuje človeka aj zvieratá. Prejavuje sa intenzívnym svrbením kože a výskytom vyrážky. „Klinický obraz svrabu je charakterizovaný intenzívnym svrbením kože , najmä v noci po zahriatí v posteli, a výskytom kožných prejavov, ktoré sa nachádzajú na predilekčných miestach s tenšou vrstvou kože, ako je napríklad zápästie, koža medzi prstami, genitálie , predné axilárne rias pasiek , dvorce a členky . U detí môže kožný výsev postihovať šticu, tvár, dlane a chodidlá nôh. U dojčiat môže byť postihnuté celé telo,“ uviedli.
Zdrojom ochorenia svrabom u ľudí je výhradne chorý človek. Svrab sa obvykle prenáša priamo, napríklad pri tesnom kontakte s kožou chorého človeka, najmä pri pohlavnom styku, v teplom prostredí na lôžku, pri spaní v jednej posteli, alebo nepriamo, najmä kontaktom s kontaminovanou posteľnou bielizňou, uteráky alebo nosením odevov, ktoré používal chorý.
K šíreniu ochorenia napomáha nízka hygienická úroveň, promiskuita a inštitucionalizácia, teda pobyt v inštitúciách (napr. ubytovne, nocľahárne, liečebne pre dlhodobo chorých, nemocnice, psychiatrické liečebne, ústavy sociálnej starostlivosti). Rizikové sú najmä priestory, kde sa často a rýchlo strieda veľké množstvo ľudí bez možnosti dostatočného upratovania a výmeny posteľnej bielizne. Problematické z hľadiska možného prenosu sú odevy a bielizeň, ktoré sa nedajú prať na vyššie teploty ako 40 °C.