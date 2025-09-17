Na Európu sa rúti vlna horúčav: Ovplyvní aj počasie na Slovensku! Po teplom víkende príde TOTO

PRAHA - Zo severnej Afriky prúdi na starý kontinent horúci vzduch, ktorý v najbližších dňoch prinesie nezvyčajne vysoké teploty. Najhorúcejšie bude na Pyrenejskom polostrove, ale letné počasie zasiahne aj strednú Európu.
Vlna horúčav prichádza zo Sahary
Meteorológovia očakávajú, že do veľkej časti Európy dorazí niekoľkodňová epizóda s teplotami výrazne nad dlhodobým priemerom. Podľa portálu Novinky.cz budú prvým cieľom horúcej vzduchovej hmoty Španielsko a Portugalsko. V Španielsku môže ortuť v najbližších dňoch vystúpiť až na 40 °C, čo je približne o desať stupňov viac, než zodpovedá normálu pre polovicu septembra.
Najvyššie hodnoty sa očakávajú v južných a vnútrozemských regiónoch. Tropické dni však zažije prakticky celé územie vrátane severu, ktorý býva zvyčajne chladnejší.
Rekordné leto pokračuje
Španielsko má za sebou historicky najteplejšie leto od začiatku meraní. Obyvatelia zažívali vlnu horúčav v priemere každý tretí deň. September zatiaľ naznačuje, že extrémne počasie bude pokračovať aj naďalej.
Horúčavy zasiahnu Francúzsko a Alpy
Vysoké teploty sa budú šíriť ďalej na sever. V južných oblastiach Francúzska by mali vrcholiť koncom týždňa a dosiahnuť hodnoty nad 35 °C. Neobvyklá situácia nastane aj v Alpách, kde sa posunie hranica nulových teplôt a aj štíty nad 4000 metrov môžu mať dni bez mrazu – v období, keď sa už bežne pripravujú na zimu.
Letný víkend v strednej Európe
Horúci vzduch dorazí aj do strednej Európy. V Nemecku by teploty mohli prekročiť 30 °C, najmä v oblasti Porýnia. V Česku meteorológovia predpokladajú rozmedzie 24 až 28 °C, čo je o desať stupňov viac, než býva v tomto čase roka. Aj na Slovensku sa očakávajú nadpriemerné hodnoty a slnečný víkend pripomínajúci leto.
Návrat k jeseni už na dohľad
Podľa predpovedí by však epizóda horúčav mala mať krátke trvanie. Už v piatok večer začne do Európy postupovať studený front z Atlantiku. Ten by mal priniesť ochladenie a priblížiť teploty k bežným septembrovým hodnotám.
Či po jeho prechode nastúpi pravý jesenný charakter počasia, alebo sa ešte vráti babie leto, ukážu až ďalšie modely. Zatiaľ to vyzerá skôr na ochladenie.