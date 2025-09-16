Utorok16. september 2025, meniny má Ľudmila, zajtra Olympia, Melisa

Taliansky súd rozhodol o vydaní podozrivého z útokov na Nord Stream do Nemecka

MILÁNO - Taliansky súd nariadil v utorok vydať do Nemecka Ukrajinca podozrivého z koordinácie útokov na plynovody Nord Stream v roku 2022. Muž obvinenia popiera a plánuje sa proti rozhodnutiu odvolať.

Muža zatkli v auguste neďaleko talianskeho mesta Rimini na základe európskeho zatykača. Nemecká Spolková prokuratúra Ukrajinca identifikovaného ako Serhij K. obvinila zo spôsobenia výbuchu a sabotáže. Podľa nej bol súčasťou skupiny, ktorá v septembri 2022 umiestnila výbušniny na potrubia plynovodov Nord Stream 1 a 2 neďaleko dánskeho ostrova Bornholm v Baltskom mori. Serhij K. bol údajne koordinátorom celej akcie.Zadržaný na súde v Bologni tvrdil, že v tom čase sa nachádzal na Ukrajine a v Taliansku bol tento rok z rodinných dôvodov. Jeho právnici pre tlačové agentúry v utorok potvrdili, že proti rozhodnutiu bolonského súdu o vydaní sa odvolá na taliansky najvyšší súd.

Útok na plynovody vykonala skupina Ukrajincov

Vyšetrovanie nemeckých orgánov prišlo k záveru, že útok na plynovody vykonala skupina Ukrajincov pozostávajúca z piatich mužov a jednej ženy. Pravdepodobne si prenajali na vykonanie útoku jachtu, ktorá vyplávala z nemeckého mesta Rostock a Serhij K. pri tom použil falošné doklady totožnosti.Oba plynovody boli v čase útoku natlakované plynom, ale v dôsledku invázie ruských síl na Ukrajinu, ktorá sa začala vo februári 2022, ho neprepravovali. K zodpovednosti sa nikto neprihlásil a Ukrajina akúkoľvek účasť poprela.Podľa informácií týždenníka Der Spiegel je Serhij K. bývalým agentom ukrajinskej tajnej služby SBU. Talianske úrady vyšetrujú, či nebol zapojený aj do útokov na lode ruskej tzv. tieňovej flotily v Stredozemnom mori.

Spolková prokuratúra minulý rok vydala zatykač na ďalšieho Ukrajinca Volodymyra Z., inštruktora potápania, ktorého posledná známa adresa bola v Poľsku. Podľa viacerých médií bol údajne jedným z potápačov, ktorí nastražili výbušné zariadenia. Do sabotáže bol údajne zapojený aj manželský pár vlastniaci potápačskú školu.

Ďalšie zo Zoznamu