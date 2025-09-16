Ostrá hádka: Orbán nazúril švédskeho premiéra svojimi vyhláseniami! Je to nehorázna lož

BUDAPEŠŤ - Maďarský premiér Viktor Orbán vyvolal cez víkend medzinárodný rozruch tvrdením, že vo Švédsku bolo zatknutých 284 dievčat, ktoré sa mali podieľať na vraždách. Podľa neho tamojšie zločinecké bandy zneužívajú maloletých, keďže švédsky právny systém im vraj nedokáže zabrániť v násilných činoch. Švédsky predseda vlády Ulf Kristersson reagoval okamžite – Orbánove výroky označil za „nehorázne lži“.
Čísla zneužité z nemeckej tlače
Orbán sa pri vystúpení na víkendovom stretnutí tzv. Klubu bojovníkov odvolal na článok denníka Die Welt. No podľa nemeckej tlačovej agentúry DPA išlo o prekrútenie faktov. Denník totiž uviedol, že v minulom roku bolo vo Švédsku vyšetrovaných približne 280 dievčat vo veku 15 až 17 rokov pre rôzne násilné trestné činy. Nie je však jasné, v koľkých prípadoch šlo o vraždy a aké skutky sa do štatistiky presne rátajú.
Kristersson reagoval na sociálnej sieti X: „Tieto nehorázne lži pochádzajú od muža, ktorý vo vlastnej krajine ničí právny štát. Orbán je zúfalý pred nadchádzajúcimi voľbami v Maďarsku.“
Desať rokov migrácie podľa Orbána
Orbán využil víkend aj na pripomenutie výročia migračnej krízy. Na Facebooku napísal, že desať rokov od jej vrcholu je bezpečnosť európskych miest ako Berlín, Štokholm, Viedeň či Paríž „v troskách“. „Ľudia tu žijú v strachu z migrantských gangov. Výbuchy, útoky automobilmi a vraždy sa stali každodennou realitou,“ tvrdil maďarský premiér.
Spomenul aj sobotnú demonštráciu v Londýne s názvom Unite the Kingdom, ktorú zorganizoval krajne pravicový aktivista Tommy Robinson. „V Londýne státisíce ľudí protestovali proti migrácii. Briti majú toho dosť. Chcú si vziať svoju vlasť späť,“ dodal Orbán.
Maďarsko vraj zostáva bezpečné
Orbán vyhlásil, že jeho krajina je jednou z najbezpečnejších v Európe: „Počet ilegálnych migrantov v Maďarsku je nula.“ Podľa neho však Brusel namiesto zastavenia migrácie hľadá spôsoby, ako ju ďalej riadiť. „Kto s tým nesúhlasí, toho vydierajú a trestajú. Maďarsko to stojí milión eur denne. No naša vláda bude naďalej vzdorovať Bruselu a udrží krajinu bez migrantov,“ uviedol.
Útok na domácu opozíciu
Premiér sa zároveň pustil aj do domácich rivalov. Podľa neho by strany Tisza a Demokratická koalícia po prípadnom víťazstve prijali migračný pakt EÚ a podriadili sa Bruselu. „Otvorene to priznávajú. Sú pripravení naplniť bruselský plán, aj keby to zničilo Maďarsko,“ vyhlásil Orbán.