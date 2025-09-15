Pondelok15. september 2025, meniny má Jolana, zajtra Ľudmila

Šokujúce vyhlásenie Orbána: Brusel nás trestá miliónom eur denne za ochranu Európy!

Viktor Orbán
Viktor Orbán (Zdroj: SITA/Bertrand Guay, Pool via AP)
TASR

BUDAPEŠŤ/ŠTOKHOLM — Vo Viedni, Berlíne, Štokholme a Paríži je bezpečnosť verejnosti v troskách. Obyvateľov v týchto mestách teraz udržiavajú v strachu „gangy migrantov“. Bombové útoky, útoky autami a vraždy sa stali „bežné“. Pri príležitosti desiateho výročia vrcholu migračnej krízy, počas ktorého prišli do Európy státisíce migrantov a utečencov, to v pondelok v príspevku na Facebooku napísal maďarský premiér Viktor Orbán. Informujú o tom agentúry APA, DPA a MTI.

Orbán ďalej uviedol, že Maďarsko už desať rokov svojím hraničným plotom „chráni seba a celú Európu pred nelegálnou migráciou“. Tento krok vyvolal v Bruseli „hnev a hrozby“ a v hlavných mestách západných krajín bolo Maďarsko „stigmatizované“, ale „my sme vytrvali, uzavreli južnú hranicu a povedali sme, že na maďarské územie môžu vstúpiť iba tí, ktorým to dovolíme“.

Kritika migrácie a chvála „bezpečného“ Maďarska

Orbán spomenul tiež víkendovú masovú demonštráciu proti migrantom v Londýne. Briti toho už majú podľa neho dosť a „chcú si vziať svoju vlasť späť“. Orbán v príspevku ďalej tvrdí, že „Maďarsko sa stalo jednou z najbezpečnejších krajín v Európe“, kriminalita je na nízkej úrovni a počet nelegálnych migrantov v krajine je „nulový“.

„Bruselskí byrokrati však chcú migráciu stále riadiť namiesto toho, aby ju zastavili. Vydierajú a trestajú každého, kto neposlúcha. Maďarsko to stojí každý deň milión eur,“ napísal maďarský premiér. Na záver príspevku zdôraznil, že maďarská vláda bude v Bruseli pokračovať vo svojom odpore a postará sa o to, aby Maďarsko zostalo „krajinou bez migrantov“.

Kritika Švédska za kriminalitu a údajné zneužívanie detí gangmi

V pondelok zverejnil Orbán na sieti X iný príspevok týkajúci sa migrácie, ku ktorému pripojil video zachytávajúce časť jeho víkendového vystúpenia v predvolebnej kampani. Kritizuje v ňom švédsku vládu, že poučuje Maďarsko o právnom štáte, zatiaľ čo vo Švédsku sa právo a poriadok rúcajú a bujnie tam kriminalita páchaná zločineckými gangami, do ktorej sú opakovane zaťahovaní maloletí.

S odkazom na článok v nemeckých novinách Die Welt Orbán tvrdí, že zločinecké siete zneužívajú švédske deti na zabíjanie ľudí – pričom si veľmi dobre uvedomujú, že ich tamojší právny systém neodsúdi. Podľa Orbána vo Švédsku bolo za vraždu zatknutých 284 maloletých dievčat, DPA však konštatuje, že ide o dezinterpretáciu faktov. Die Welt totiž píše, že v minulom roku bolo za vraždu, zabitie alebo iné násilné trestné činy vyšetrovaných približne 280 dievčat vo veku 15 - 17 rokov. Nie je však jasné, do akej miery sa toto číslo vzťahuje na jednotlivé trestné činy.

Kristersson obvinil Orbána zo šírenia klamstiev o Švédsku

Švédsky premiér Ulf Kristersson v reakcii obvinil Orbána, že o jeho krajine šíri „škandalózne klamstvá“. „Od muža, ktorý rozkladá právny štát vo vlastnej krajine, to nie je prekvapujúce. Orbán je pred blížiacimi sa voľbami v Maďarsku zúfalý,“ uviedol Kristersson.

