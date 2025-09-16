Koniec jednej éry! Veľká automobilka hovorí o zániku naftových motorov: TOTO ich má už o pár rokov nahradiť

BRATISLAVA – Automobilový gigant Toyota otvorene hovorí, že dni naftových motorov budú čoskoro zrátané! Podľa vedenia značky sa v najbližších rokoch rozlúčime s autami, ktoré na Slovensku patria k najobľúbenejším. To, čo ešte pred pár rokmi vyzeralo ako sci-fi, je tak dnes opäť bližšie k realite.
„Diesel tu ešte nejaký čas bude, no budúcnosť patrí vodíku a hybridom,“ odkázal viceprezident predaja a marketingu Toyota Australia Sean Hanley. Pre mnohých motoristov, ktorí nedajú na naftu dopustiť, ide o tvrdú ranu. Prísnejšie emisné normy a tlak vlád po celom svete však nútia výrobcov hľadať čistejšie riešenia.
Toyota už investuje miliardy do vývoja vodíkových áut. Podľa portálu news.com.au sa na Vodíkové centrum premenil bývalý závod v austrálskej Altone, kde kedysi vyrábali modely Camry. Denne tam aktuálne vyrobia približne 80 kilogramov vodíka pomocou obnoviteľnej energie, ktorý využívajú na pohon vysokozdvižných vozíkov či modelu Mirai s palivovými článkami.
Vodík je čistý, jediným „odpadom“ je voda a natankovať sa dá takmer rovnako rýchlo ako klasický diesel. Problémom zatiaľ zostáva infraštruktúra, no automobilka verí, že v horizonte rokov 2030 – 2035 bude vodík kľúčovým hráčom.
archívne video
Kým vodík je zatiaľ víziou, hybridy už sa stali bežnou súčasťou ciest. Toyota má vo svojom portfóliu už deväť modelových radov s hybridným pohonom. Toyota však čelí kritike, že spomalila s výrobou čisto elektrických áut. Firma sa však bráni, že podľa nej budú vodiči potrebovať rôzne možnosti – klasické hybridy, plug-iny, vodík aj elektromobily. „Nie je to o jednej ceste, ale o voľbe pre zákazníka,“ tvrdí vedenie automobilky.