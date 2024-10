JE TO TU: Ceny palív po dlhých týždňoch výrazne stúpli! Nešťastní motoristi, slová analytika naháňajú hrôzu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Karta sa obrátila. Ceny palív po pokojnom období pre motoristov, kedy na tabuliach každý týždeň svietili nižšie sumy za liter benzínu či nafty, začali opäť stúpať. Rozdiel s predchádzajúim týždňom je v prípade benzínu aj nafty na úrovni 2 centov za liter. Na Slovnafte sa od pondelka predáva liter benzínu za 1,502 eura, nafta za 1,430 eura za liter. V prípade čerpačiek OMV a Shell ide o rovnaké sumy - a to 1,509 eura za liter benzínu a 1,439 eura za liter nafty. Najlacnejšie v súčasnosti tankujeme na Orlen benzínke - a to 1,482 eura za liter benzínu a 1,409 eura za liter nafty.

Ceny ako na hojdačke

Ceny najpoužívanejších pohonných látok sa posledné tri týždne držali na stabilne nízkych hodnotách. Cena nafty v 40. týždni po troch mesiacoch prestala klesať, ceny benzínov vzrástli približne o 0,1 centa za liter. Spotrebitelia však platili stále výrazne menej ako pred rokom, informoval v piatok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Spotrebitelia nakupovali počas 40. týždňa 98-oktánový benzín v priemere za 1,688 eura za liter, 95-oktánový benzín bol na hodnote 1,477 eura a motorová nafta na úrovni 1,402 eura za liter. Mierne výkyvy medzitýždňovo zaznamenali ceny plynov. Cena ropného plynu (LPG) sa znížila o 0,1 centa na 0,714 eura za liter, stlačený zemný plyn (CNG), naopak, o 0,1 centa zdražel na 1,553 eura za kilogram. Cena skvapalneného zemného plynu (LNG) klesla o približne 1 cent na 1,674 eura za kilogram.

Spomedzi alternatívnych pohonných látok sa zvýšila počas 40. týždňa cena plynu bioLNG o 1,4 centa na 2,477 eura za kilogram. Vodík sa predával za 21,6 eura za kilogram a elektrická energia, slúžiaca na nabíjanie elektromobilov, bola na úrovni 0,41 eura za 1 kilowatthodinu (kWh) (rýchlosť nabíjania AC). Priemerná cena motorovej nafty bola v 40. týždni medziročne nižšia o 16,7 %, 95-oktánový benzín bol lacnejší o 10 % a cena 98-oktánového benzínu bola oproti vlaňajšku nižšia o 9 %. Cena plynu LNG bola vyššia o 11,5 %, LPG bol drahší o 2 % a plyn CNG bol v porovnaní s minulým rokom lacnejší o 8,5 %.

Môže byť ešte horšie, varuje analytik

Javným dôvodom zvyšovania cien palív je napätie na Blízkom východe, kedy sa Irán zapojil do vojny Izraela s Hamasom a odpálik na židovskú krajinu rakety. Irán ako krajina má bohaté zásoby ropy a ak sa Izrael rozhodne pre odvetu, je podľa komoditné analytika Tomáša Vranku možné, že sa budú snažiť zasiahnuť ropnú infrašktruktúru krajiny. Denne totiž produkujú 3,2 milióna barelov ropy, čo sú zhruba tri percentá globálnej spotreby. "Jedným z možných cieľov izraelskej odvety môže byť práve iránska ropná infraštruktúra. Ak by na ňu Izrael zaútočil a významne ju poškodil, mohlo by to spôsobiť na trhu s ropou paniku, čo by viedlo k výraznému rastu cien,“ upozornil. Informuje o tom portál tvnoviny.sk.

Ďalší komoditný analytik, Boris Tomčiak konštatuje, že ak by sa tak stalo a Izrael by poškodil iránsku ropnú sieť, bolo by možné túto produkciu nahradiť z iných zdrojov, ale navýšenie ťažby iných členských krajín OPEC+ by trvalo niekoľko mesiacov. Existuje však ešte väčšia hrozba, ktorá je stále reálna. A tou je prípadná blokáda Hormuzského prielivu, cez ktorý sa denne prepravuje 17 až 20 miliónov barelov ropy denne. „To je objem, ktorý nie je možné nahradiť ani v horizonte niekoľkých rokov. Ale možnosť blokády prielivu je veľmi málo pravdepodobná,“ doplnil Tomčiak. Ak by sa tak stalo a Hormuzský prieliv by blokovali, skokovo by sa to premietlo na cenách palív - tie by zdražovali rýchlejšie.

A čo ceny palív v Európe?

Slovensko sa naďalej nachádza v lacnejšej polovici Európy, čo sa týka cien benzínu. S priemernou sumou 1,477 eura sa ale radíme medzi krajiny s najdrahším benzínom v rámci okolitých krajín. Drahšie, ako u nás už tankujú len v Rakúsku, kde je aktuálne cena za liter benzínu 1,499 eura. Naopak, lacnejšie, ako u nás, tankujú v Maďarsku, kde je cena za liter benzínu 1,459 eura, ale aj v Česku 1,387 eura a v Poľsku 1,372 eura. A čo v prípade obľúbených dovolenkových destinácií?

Napríklad, vôbec najlacnejší benzín v rámci Európskej únie je v Bulharsku, liter stojí 1,249 eura. Naopak, v Chorvátsku zaplatia Slováci za liter benzínu viac, ako na Slovensku, a to 1,488 eura. Drahší benzín je aj v obľúbenom Taliansku, kde je jeden z najdrahších benzínov. Liter sa pohybuje za 1,731 eura za liter. Vôbec najdrahší benzín v rámci EÚ je v Dánsku, motoristi tu za liter zaplatia 1,915 eura.

Naopak, naftu máme stále jednu z lacnejších v rámci EÚ. Ba dokonca naftu tankujeme na Slovensku jednu z najlacnejších vrámci okolitých štátov, a to za priemernú sumu 1,402 eura. Lacnejší je v Česku, a to na úrovni 1,331 eura za liter a v Poľsku, kde liter stojí 1,378 eura. Drahšia nafta, ako na Slovensku, je v Maďarsku, kde motoristi zaplatia 1,485 eura za liter a v Rakúsku 1,513 eura za liter. V prípade dovolenkových destinácii je lacnejšia nafta napríklad v Španielsku, za liter motoristi zaplatia 1,362 eura za liter, ale aj v Bulharsku - 1,21 eura za liter. Drahšia nafta od nás je v obľúbenom Chorvátsku - 1,478 eura za liter či Taliansku - 1,612 eura za liter. Najdrahšiu naftu tankujú Fíni, a to za 1,748 eura za liter.

