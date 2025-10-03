Emisné povolenky EÚ zvýšia ceny energií pre slovenské domácnosti: Kto si priplatí a koho sa to netýka?

BRATISLAVA - Od roku 2027 budú zrejme musieť domácnosti v Európskej únii platiť za emisie z kúrenia a pohonných látok. Nové pravidlá majú priniesť výrazný rast cien energií a palív, no výnimku dostanú tí, ktorí kúria drevom.
Od roku 2027 by sa mali emisné povolenky, ktoré sa doteraz týkali najmä výroby elektriny a ťažkého priemyslu, rozšíriť aj na domácnosti. Fosílne palivá používané na vykurovanie či v doprave budú spoplatnené podľa množstva vypusteného oxidu uhličitého.
Podľa analytikov môže nové opatrenie priniesť citeľné zdraženie – cena pohonných látok by sa mohla zvýšiť až o 30 centov na liter a domácnosti by si počas vykurovacej sezóny mohli priplatiť o stovky eur. Už dnes viaceré členské štáty EÚ žiadajú odklad legislatívy, pretože sa obávajú negatívnych reakcií obyvateľov.
Drevo ako uhlíkovo neutrálne riešenie
Domácnosti, ktoré využívajú drevo, budú ale od povinnosti kúpy emisných povoleniek oslobodené. „Drevo sa považuje za biomasu, ktorá je uhlíkovo neutrálna. Domácnosti, ktoré kúria drevom, si preto emisné povolenky kupovať nemusia,“ vysvetľuje Štefan Bobocký, prezident Cechu kachliarov.
Oxid uhličitý, ktorý vzniká pri spaľovaní dreva, sa podľa odborníkov viaže späť rastom nových stromov. „Dostatok dreva na Slovensku môže byť pre nás výhodou a pomôcť ochrániť veľkú časť obyvateľstva pred nepríjemným zdražovaním energií,“ dodáva Bobocký.
archívne video
Európska legislatíva má za cieľ znevýhodniť fosílne palivá a podporiť investície do obnoviteľných zdrojov. Očakáva sa, že domácnosti sa budú viac orientovať na tepelné čerpadlá, elektromobily či efektívnejšie spôsoby vykurovania. „Vzhľadom na dostatok dreva a jeho relatívne nízku cenu očakávame, že kúrenie drevom sa stane preferovaným zdrojom energie v mnohých domácnostiach,“ doplnil Bobocký.
EÚ zároveň plánuje vytvoriť Sociálny klimatický fond. Ten by mal pomôcť najmä domácnostiam s nízkymi a strednými príjmami – financie majú smerovať do zatepľovania, výmeny kotlov, inštalácie tepelných čerpadiel alebo podpory kúpy elektromobilov. Mechanizmus čerpania pomoci zatiaľ nie je jasný a nie je ani známe, aká časť domácností bude mať na podporu nárok.