Motoristi neskrývajú nadšenie: Rapídny pokles cien palív! Najlacnejšia nafta od minulého roka, čo nás čaká ďalej?

(Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar)

Aktuálne ceny palív sa opäť mierne upravili smerom nadol. Na Slovnafte stojí aktuálne liter benzínu 1,532 eura za liter, nafta 1,450 eura za liter. O trošku vyššie ceny sú na čerpačkách OMV a Shell, a to 1,539 eura za liter benzínu a 1,459 eura, respektíve 1,449 eura za liter nafty. Najlacnejšie tankujeme na benzínke Orlen, a to 1,399 eura za liter nafty a 1,482 eura za liter benzínu. V prípade benzínky Slovnaft ide o pokles cien o 2 centy v prípade benzínu a 15 centov v prípade nafty. Na čerpačke Shell to sú 2 centy v prípade nafty a 1 cent v prípade benzínu a na OMV 2 centy v prípade benzínu a 15 centov v prípade nafty.

(Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar)

(Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar)

(Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar)

(Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar)

Najlacnejšia nafta od leta minulého roka

Pokles cien vybraných pohonných látok pokračoval aj v minulom týždni, pričom ich cena sa znížila v priemere o dva centy. Benzín sa priblížil januárovým minimám a nafta bola najlacnejšia od júla minulého roka. Medziročne boli ceny nižšie v priemere o takmer desať percent, informoval v piatok Štatistický úrad (ŠÚ) SR. "Priemerná cena benzínu 98 bola počas 34. týždňa na úrovni 1,754 eura, oproti predchádzajúcemu týždňu klesla o viac ako dva centy. Benzín 95 sa predával za 1,549 eura, medzitýždňovo sa jeho cena znížila o takmer dva centy. Motorová nafta dosiahla hodnotu 1,459 eura za liter, v porovnaní s posledným týždňom zlacnela o 1,5 centa," vyčíslili štatistici.

(Zdroj: Štatistický úrad)

Plyny podľa nich v minulom týždni zaznamenali cenové výkyvy. Skvapalnený zemný plyn (LNG) zdražel o takmer tri centy na 1,637 eura za kilogram, stlačený zemný plyn (CNG) medzitýždňovo zdražel iba nepatrne na hodnotu 1,602 eura za kilogram a cena skvapalneného ropného plynu (LPG) sa mierne znížila na 0,719 eura za liter. Počas minulého týždňa sa ceny nefosílnych druhov palív opakovane nezmenili. Plyn bioLNG sa predával za 2,340 eura za kilogram, hodnota vodíka bola 21,6 eura za kilogram. Elektrická energia slúžiaca na nabíjanie elektromobilov bola na úrovni 0,41 eura za jednu kilowatthodinu, priblížil ďalej ŠÚ.

V medziročnom vyjadrení klesla cena motorovej nafty o 10,7 %, 95-oktánový benzín bol lacnejší o 9,7 % a cena 98-oktánového benzínu bola oproti vlaňajšku nižšia o 8,1 %. Cena LNG bola vyššia o 15,4 %, LPG bol drahší o 3,6 % a CNG stál oproti minulému roku viac o 3,4 %.

(Zdroj: Štatistický úrad)

Pomerne lacná nafta, ale drahý benzín

Slovensko sa naďalej nachádza v lacnejšej polovici Európy, čo sa týka cien benzínu. S priemernou sumou 1,549 eura sa ale radíme medzi krajiny s drahším benzínom v rámci okolitých krajín. Lacnejšie už tankujú dokonca aj v Rakúsku, kde je aktuálne cena za liter benzínu 1,541 eura. Lacnejšie, ako na Slovensku, motoristi tankujú aj v Maďarsku, kde liter benzínu stojí 1,512 eura, v Česku 1,487 eura a v Poľsku 1,48 eura. A čo v prípade obľúbených dovolenkových destinácií?

(Zdroj: oPeniazoch)

Napríklad, v Chorvátsku zaplatia Slováci za liter benzínu viac, ako na Slovensku, a to 1,585 eura, vôbec najlacnejší benzín v rámci Európskej únie je v Bulharsku, liter stojí 1,308 eura. Naopak, drahší benzín je v obľúbenom Taliansku, kde je jeden z najdrahších benzínov. Liter sa pohybuje za 1,811 eura za liter. Ešte drahší benzín je v Grécku, za liter dovolenkári zaplatia 1,821 eura za liter. Vôbec najdrahší benzín v rámci EÚ je v Dánsku, motoristi tu za liter zaplatia 1,99 eura.

Naopak, naftu máme stále jednu z lacnejších v rámci EÚ. Ba dokonca naftu tankujeme na Slovensku jednu z najlacnejších vrámci okolitých štátov, a to za priemernú sumu 1,459 eura. Lacnejší je len v Česku, a to na úrovni 1,42 eura za liter. Drahšia nafta, ako na Slovensku, je už aj v Poľsku, a to na úrovni 1,48 eura za liter. V Maďarsku motoristi zaplatia 1,527 eura za liter a v Rakúsku 1,533 eura za liter. V prípade dovolenkových destinácii je lacnejšia nafta napríklad v Španielsku, za liter motoristi zaplatia 1,438 eura za liter, ale aj v Bulharsku - 1,287 eura za liter. Drahšia nafta od nás je v obľúbenom Chorvátsku - 1,553 eura za liter či Taliansku - 1,684 eura za liter, kde je druhá najdrahšia nafta v rámci EÚ. Najdrahšiu naftu tankujú Íri, a to 1,686 eura za liter.

(Zdroj: oPeniazoch)

Analytik: Čaká nás ďalšie zľacňovanie

Podľa analytika finančných trhov XTB Mareka Nemkyho ceny pohonných hmôt na Slovensku v 34. týždni (19. 08. - 26. 08.) pokračovali v poklese. Ceny benzínu poklesli o 0,019 €/l, teda o 1,21 % a dosiahli ceny 1,549 €/l. Ceny nafty klesali o čosi pomalšie, a to tempom 1,02 %, teda o 0,015 €/l a dostali sa na cenu 1,459 €/l. Pokračovanie znižovania cien bolo výsledkom nižších marží rafinérií a pozitívnym vývojom na trhu s ropou.

Ako upozornil, ropa zostáva však výrazne volatilná v súčasnosti a v danom týždni poklesla o 0,82 %. V tomto týždni ju vidíme ešte mierne nižšie, na cene 79 dolárov za barel ropy Brent, teda o 0,02 % nižšie. "Dôvodom výraznej turbulencie na cenách bol primárne vývoj na strednom východe. Mimo však bežného konfliktu medzi Izraelom a Hamasom príp. Hizbalahom dochádzalo ku problémom v inej krajine. Tentokrát to bola práve Líbya, ktorá produkuje približne 900 tis. až 1 mil. barelov denne, teda približne 1 % svetovej ponuky. Niektoré ropné polia už zastavili svoju produkciu a v ohrození je v súčasnosti celá produkcia štátu, keďže tam dochádza ku mocenským bojom o to, kto bude kontrolovať centrálnu banku. Ohrozenie takejto produkcie tak vyvolalo prudký rast cien ropy," vysvetlil analytik.

(Zdroj: oPeniazoch)

Dodal, že tento rast však netrval príliš dlho, keďže po svete pozorujeme nižšie rafinérske marže z produktov. To značí nižší dopyt od spotrebiteľov. "Napriek turbulenciám tak vďaka nižším maržiam môžeme vidieť veľkoobchodné ceny pohonných hmôt v Rotterdame na pokračujúcich nižších úrovniach. To nám dáva signál, že ceny pohonných hmôt zatiaľ nebudú zaznamenávať výrazný rast, práve naopak, pravdepodobne bude ešte naďalej dochádzať ku poklesu cien pohonných hmôt," uzavrel.

Kompletný prehľad o cenách pohonných hmôt nájdete na stránke O peniazoch.