Trump žaluje New York Times: Obvinenia z dezinformácií a poškodzovania reputácie, žiada 15 miliárd rolárov

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v pondelok neskoro večer oznámil, že podal žalobu proti denníku The New York Times (NYT) za ohováranie a urážku na cti, pričom požaduje finančnú kompenzáciu vo výške 15 miliárd dolárov.
Šéf Bieleho domu na sociálnej sieti Truth Social napísal, že NYT „klame už celé desaťročia o vašom obľúbenom prezidentovi (mne!), mojej rodine, podnikaní, hnutí Amerika na prvom mieste, hnutí MAGA (Urobme Ameriku znovu skvelou) a našej krajine ako takej“.„Tak dlho sa dovoľovalo, aby The New York Times o mne slobodne klamal, očierňoval ma a ohováral, no toho je teraz koniec,“ pokračoval prezident a podotkol, že žalobu podal na Floride.
Trump poukázal na podporu kandidátky na post hlavy štátu Kamaly Harrisovej v prezidentských voľbách v roku 2024 zo strany NYT a povedal, že tento denník sa stal „virtuálnym hovorcom radikálnej ľavicovej Demokratickej strany“.Americký prezident okrem toho vymenoval niekoľko predchádzajúcich žalôb, napríklad voči moderátorovi ABC News Georgeovi Stephanopoulosovi a tiež platforme Paramount za 60-minútový rozhovor s Kamalou Harrisovou. Prípady sa urovnali za 15 a 16 miliónov dolárov.The New York Times bezprostredne nereagoval na žiadosť o vyjadrenie, píše DPA.