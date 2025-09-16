Trump sľubuje bezpečnejší Memphis: Národná garda a FBI prichádzajú do mesta

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v pondelok podpísal nariadenie na nasadenie vojakov Národnej gardy v meste Memphis v štáte Tennessee v rámci najnovšej fázy svojho boja proti zločinu. Dodal, že pôjde o „repliku našich mimoriadne úspešných snáh“ z americkej metropoly Washington, kde Národnú gardu nasadil v auguste, čo podľa neho znížilo kriminalitu v meste.
„Do tejto operácie sa zapojí Národná garda, Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI)“ a ďalšie federálne agentúry, povedal Trump novinárom na slávnostnom podpise v Oválnej pracovni, na ktorom sa zúčastnil aj republikánsky guvernér Tennessee Bill Lee.Dodal, že je to „veľmi dôležité vzhľadom na súčasnú kriminalitu“. „Ďalej budeme pravdepodobne pokračovať v Chicagu,“ potvrdil Trump.Ministerka spravodlivosti Pam Bondiová na slávnostnom podpise takisto vyhlásila, že federálne agentúry použijú „veľmi úspešný“ model z Washingtonu, aby „znovu zaistili bezpečnosť v Memphise“.
Guvernér Tennessee Lee toto opatrenie privítal a vyhlásil, že je „unavený z toho, ako zločin brzdí rozvoj skvelého mesta Memphis“. Trump o nasadení Národnej gardy v Memphise hovoril už minulý týždeň v piatok.Krátko pred Trumpovym oznámením Biely dom na sociálnych sieťach uviedol, že celková kriminalita v Memphise je vyššia ako celoštátny priemer, uvádza AP.
Polícia v meste pritom podľa agentúry nedávno oznámila pokles vo všetkých hlavných kategóriách trestnej činnosti za prvých osem mesiacov roku 2025 v porovnaní s rovnakým obdobím v predchádzajúcich rokoch. Celková trestná činnosť dosiahla najnižšiu úroveň za posledných 25 rokov, zatiaľ čo počet vrážd dosiahol najnižšiu úroveň za posledných šesť rokov, uviedla tamojšia polícia.Napriek tomuto poklesu Memphis už roky trápia problémy s násilím spojeným so zbraňami. V roku 2023 mesto zaznamenalo rekordný počet viac ako 390 vrážd, pripomína AP.