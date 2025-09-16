Utorok16. september 2025, meniny má Ľudmila, zajtra Olympia, Melisa

Trump varuje hnutie Hamas pred použitím rukojemníkov ako ľudských štítov

Donald Trump
Donald Trump (Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci)
TASR

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v utorok varoval palestínske militantné hnutie Hamas pred „veľkými problémami“, ak použije zadržiavaných rukojemníkov ako ľudské štíty počas novej izraelskej ofenzívy, ktorej cieľom je obsadiť mesto Gaza. Informuje o tom agentúra AFP.

Izrael v utorok oznámil začiatok dlho očakávanej pozemnej operácie v meste Gaza v rovnomennej palestínskej enkláve. Cieľom tejto ofenzívy je podľa vyjadrení izraelských predstaviteľov zabezpečiť prepustenie všetkých rukojemníkov, ktorých zadržiava Hamas. Trump sa podľa stanice CNN zdržal vyslovenia svojho názoru na izraelskú ofenzívu s tým, že nemá o nej podľa svojich slov priveľa podrobností. „Musím to najprv vidieť. Neviem o tom veľa,“ povedal pred odletom do Británie.

„Počul som, že Hamas sa snaží použiť starú taktiku ľudského štítu, a ak to urobí, bude mať veľké problémy,“ varoval prezident USA. Trump už v noci na utorok vo svojom príspevku na sieti Truth Social uviedol, že podľa medializovaných informácií Hamas presúva rukojemníkov zo svojich tunelov v Pásme Gazy na povrch, aby ich použil ako ľudské štíty proti pozemnej ofenzívy izraelských síl. „Dúfam, že lídri Hamasu vedia, do čoho sa púšťajú, ak urobia takúto vec. Je tu ľudské zverstvo, aké málokto doteraz videl,“ napísal.

Časť rukojemníkov je stále v zajatí

Trump sa podľa CNN doteraz verejne nevyjadril k izraelským plánom na pozemnú inváziu a tvrdil, že je to rozhodnutie izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Izrael vedie v Pásme Gazy proti Hamasu vojnu, ktorú vyvolal útok militantov na juh Izraela zo 7. októbra 2023. Militanti vtedy zabili približne 1200 ľudí a ďalších 251 osôb uniesli do enklávy ako rukojemníkov. Z nich je časť doteraz v rukách únoscov.

Izraelská armáda v reakcii na útok spustila rozsiahle bombardovanie a neskôr aj pozemnú operáciu s cieľom rozložiť vojenské a politické štruktúry Hamasu a oslobodiť všetkých rukojemníkov. Ofenzíva spustošila Pásmo Gazy, vyhnala z domovov najmenej 1,9 milióna miestnych obyvateľov a pripravila o život viac než 64.000 osôb. Údaje o počte obetí, ktoré poskytujú gazské úrady, považuje OSN za spoľahlivé.

