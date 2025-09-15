BIZARNÉ momenty na letisku: Niekoľko pasažierov muselo VYSTÚPIŤ tesne pred odletom, TOTO bol problém!

ZÜRICH – Napriek prechodu cez kontroly a splnenie rôznych bezpečnostných opatrení, ktoré požadujú letecké spoločnosti, nemusíte mať ešte vôbec vyhraté. Pokiaľ sa lietadlo neodlepí od zeme, nikto vám nemôže garantovať, že sa nič nestane. Tieto slová vyzneli skôr pesimistický, ale poukazujú na situáciu, ktorá sa skutočne odohrala.
Letiská po celom svete sa riadia všeobecnými aj vlastnými internými predpismi. Okrem toho sú tu letecké spoločnosti s vlastnými bezpečnostnými pravidlami. Napriek všetkým opatreniam sa môže stať, aj keď si sadnete na vopred zakúpené miesto na palube, o pár minút vás jednoducho budú musieť vyhodiť. Presne toto sa odohralo na letisku vo švajčiarskom Zürichu.
Ako informuje Tages-Anzeiger, v stredu 11. septembra nastala situácia, ktorej sa dá len ťažko uveriť. Vznikli komplikácie a odlet do Florencie sa začal naťahovať. Jeden z pasažierov prezradil, v čom bol problém. Nešlo o žiadnu poruchu motora, ani nič podobné. Lietadlo jednoducho nemohlo vzlietnuť, pretože bolo preťažené.
"Potom prišli s ďalším vysvetlením, že všetka batožina musí ísť von a zostane a do Florencie priletí ďalším večerným odletom z Zürichu," povedal nemenovaný cestujúci.
Zlé poveternostné podmienky
Napokon sa letecká spoločnosť rozhodla, že musí obetovať niekoľko pasažierov. Na palube hľadali štyri osoby, ktoré by bolo ochotné dobrovoľne vystúpiť aj s batožinou a odletieť zo Švajčiarska o niekoľko hodín neskôr. Dobrovoľníkom bola samozrejme sľúbená finančná kompenzácia. Štyria ľudia sa napokon našli a lietadlo odletelo len so 45-minútovým meškaním.
Švajčiarska letecká spoločnosť Swiss International Air Lines, ktorá prevádzkovala daný let do Florencie, priblížila, že posádka v lietadle bola nútená prijať prísnejšie bezpečnostné opatrenia. Problémom boli poveternostné podmienky v podobe klzkej dráhy a zadného vetra. Navyše vo Florencii lietadlá pristávajú pre topografiu prostredia len v jednom smere a oproti vetru. Teraz by to ale nebolo možné.
Finančná kompenzácia
Pre bezpečnosť všetkých pasažierov sa piloti rozhodli znížiť maximálne povolenú hmotnosť nákladu. Štyria cestujúci, ktorý aj s batožinou z lietadla vystúpili, dostali podľa leteckej spoločnosti kompenzáciu vo výške 250 eur na osobu.
Napriek tomu, že problém s preťažením sa dal vyriešiť bez väčších komplikácii, kritici si lámali hlavu nad tým, ako mohla takáto situácia vôbec vzniknúť. Letecká spoločnosť jednoducho dodala, že sa za vzniknuté nepríjemnosti ospravedlňuje. "Aby cestujúci na oneskorenom lete dostali svoju batožinu čo najrýchlejšie, na nadchádzajúcich letoch do Florencie bude prevezené čo najväčšie množstvo batožiny," dodala letecká spoločnosť na záver.