Veľké európske letiská hlásia obrovské problémy: Po kybernetickom útoku sa musia cestujúci pripraviť na dlhé meškania

BERLÍN - Viaceré európske letiská sa potýkajú po kybernetickom útoku s problémami pri odbavovaní. Podľa agentúry DPA sú postihnuté letiská v Berlíne, Bruseli a Londýne po tom, ako bol v noci na dnes napadnutý európsky poskytovateľ služieb pre systémy odbavovania cestujúcich. Pražské letisko problémy nezaznamenalo.
Letisko v Berlíne oznámilo, že pripojenie k systémom sa po kyberútoku prerušilo, čo má za následok meškanie pri odbavovaní. Cestujúci musia počítať s meškaním a s dlhšími čakacími časmi pri odbavení a nástupe do lietadla.
Útok zasiahol letisko nepriamo
"Letisko samo nebolo cieľom kybernetického útoku a bolo zasiahnuté iba nepriamo," uviedlo berlínske letisko. Rovnaký poskytovateľ systému je využívaný na letiskách po celej Európe. Problémy s odbavovacím systémom potvrdilo aj letisko v Bruseli a londýnske letisko Heatrow.
Podľa informácií na stránkach bruselského letiska možno očakávať meškanie aj rušenie letov. Londýnske letisko Heathrow informovalo, že môže dochádzať k meškaniam, pretože tretia strana poskytujúca odbavovacie a nástupné systémy pre viaceré letecké spoločnosti má technický problém. Na jeho riešení sa usilovne pracuje.
Praha, Frankfurt a Hamburg bez problémov
"Pražské letisko nezaznamenalo žiadne problémy," povedala ČTK jeho hovorkyňa Denisa Hejtmánková. Nie je jasné, ktoré ďalšie európske letiská sú zasiahnuté, píše dpa. Medzinárodné letisko vo Frankfurte a v Hamburgu podľa nej podobným problémom nečelí.