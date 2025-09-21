Letel nad Baltským morom a s vypnutým odpovedačom: Ďalšia pohotovosť stíhačiek Aliancie! Stačilo, tvrdí Hardt

BERLÍN - Zo základne v severnom Nemecku vzlietli dve stíhačky NATO k ruskému prieskumnému lietadlu, ktoré letelo nad Baltským morom v medzinárodnom vzdušnom priestore bez zapnutého odpovedača. Informovala o tom dnes agentúra DPA s odvolaním sa na vyhlásenie nemeckého letectva.
Vzlet dvojice stíhačiek Eurofighter sa uskutočnil v čase zvýšeného napätia na východnom krídle Severoatlantickej aliancie, ktoré spôsobil prienik ruských dronov do poľského vzdušného priestoru minulý týždeň. V piatok potom Estónsko oznámilo, že tri ruské stíhačky narušili na 12 minút jeho vzdušný priestor. Varšava aj Tallinn zhodne požiadali spojencov o konzultácie podľa článku 4 zmluvy o Severoatlantickej alianci.
Ruské prieskumné lietadlo Il-20 letelo v medzinárodnom vzdušnom priestore bez letového plánu a bez rádiového spojenia, uviedlo nemecké letectvo. Stíhačky k nemu odštartovali zo základne Rostock-Laage. Baltské more je dôležitou zásobovacou trasou pre NATO a má kľúčový hospodársky význam pre jednotlivé pobaltské krajiny. Aliancia eviduje systematickú špionáž tamojšej vojenskej infraštruktúry zo strany Ruska, ktorá má prístup k Baltskému moru vďaka Kaliningradskej oblasti a pobrežiu okolo Petrohradu.
Jasný signál na zastavenie Kremľa
Zatiaľ čo spojenci v NATO zvažujú, ako reagovať na nedávne narušenia svojho vzdušného priestoru zo strany Ruska, prominentný člen nemeckého parlamentu nadhodil možnosť zostrelenia ruských stíhacích lietadiel nad územím aliancie. „Kremeľ potrebuje jasný signál, aby sa zastavil,“ uviedol Jürgen Hardt, parlamentný hovorca pre zahraničnú politiku za konzervatívny blok kancelára Friedricha Merza, v článku uverejnenom v nedeľu mediálnou skupinou RND.
„Účinné bude len jasné posolstvo Rusku, že akékoľvek vojenské porušenie hraníc bude potrestané vojenskou silou vrátane zostrelenia ruských stíhacích lietadiel nad územím NATO,“ dodal Hardt. „Tieto provokácie a testy zo strany Ruska sa skončia len vtedy, ak budeme jasne reagovať na všetky vojenské porušenia hraníc,“ zdôraznil konzervatívny politik. „Alternatívou pre ruskú vojnovú logiku by bolo pokračovať v eskalácii. Teraz ide o porušovanie vzdušného priestoru, čoskoro to bude bombardovanie jednotlivých cieľov a potom prídu ruskí vojaci,“ varoval Hardt.
Spojenci z NATO sa na budúci týždeň stretnú na konzultáciách po tom, ako Estónsko oznámilo, že tri ruské stíhacie lietadlá v piatok nelegálne vstúpili do jeho vzdušného priestoru. O týždeň skôr poľské a spojenecké sily po prvýkrát zostrelili ruské drony nad územím NATO, keď najmenej 19 bezpilotných lietadiel vstúpilo do poľského vzdušného priestoru.