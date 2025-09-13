Poplach aj v Rumunsku: Do ich vzdušného priestoru vnikol zrejme ruský dron! Vzlietli proti nemu F-16

BUKUREŠŤ - Rumunské ministerstvo obrany v sobotu vyhlásilo, že došlo k narušeniu vzdušného priestoru krajiny pri ruskom dronovom útoku na infraštruktúru susednej Ukrajiny. Informuje agentúra AFP.
Proti dronu vyslali F-16
Bukurešť v sobotu večer vyslala dve stíhačky F-16, aby monitorovali situáciu po tom, čo bola „zaznamenaná prítomnosť dronu v národnom vzdušnom priestore“. Stíhačky monitorovali dron, kým „nezmizol z radaru“ pri jednej z pohraničných obcí, priblížilo ministerstvo. Bezpilotné lietadlo „neletelo nad obývanými oblasťami a nepredstavoval bezprostrednú hrozbu pre bezpečnosť obyvateľstva“, uvádza sa v stanovisku. Úrady boli pripravené spustiť pátranie po „možných troskách“.
Dron prenikol 10 km do krajiny
„Podľa aktuálnych údajov dron prenikol na rumunské územie do hĺbky asi desať kilometrov a operoval vo vzdušnom priestore NATO približne 50 minút,“ napísal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na platforme X.
K incidentu došlo potom, čo Poľsko tento týždeň odsúdilo narušenie svojho vzdušného priestoru ruskými dronmi a vyzvalo Moskvu, aby sa vyhla „ďalším provokáciám“. Rumunsko zaznamenalo od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu niekoľko havárií dronov na svojom území.