Sobota13. september 2025, meniny má Ctibor, Tobiáš, Tobias, zajtra Ľudomil, Radka

MIMORIADNY ONLINE Sikorski obviňuje Rusko z klamstiev o dronoch v Poľsku: Prezentujú rôzne verzie!

Radoslaw Sikorski Zobraziť galériu (3)
Radoslaw Sikorski (Zdroj: TASR/PAP/Leszek Szymański)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR, ČTK

KYJEV/VARŠAVA - Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski v sobotu obvinil ruských predstaviteľov zo šírenia lží o nedávnom narušení vzdušného priestoru Poľska dronmi a naznačil, že sami prezentujú rôzne verzie tohto incidentu. Informuje o tom príspevok na sieti X.

Naživo z Ukrajiny

ONLINE

12:18 Ruská armáda v noci na sobotu zaútočila na Ukrajinu 164 dronmi rôznych typov vrátane Šáhid a Geran, ako aj balistickou strelou typu Iskander-M. S odvolaním sa na ukrajinskú armádu o tom informovala britská stanica BBC.

11:45 Ruská vláda tvrdí, že ruské drony narušili poľský vzdušný priestor omylom, zatiaľ čo ruský veľvyslanec pri OSN hovorí, že je fyzicky nemožné, aby ruské drony dosiahli Poľsko. Ktorej ruskej lži máme veriť?“ reagoval šéf poľskej diplomacie vo svojom príspevku na X.

11:40 Poľsko v stredu s pomocou spojencov v NATO zostrelilo drony, ktoré počas ruského útoku na Ukrajinu prenikli do jeho vzdušného priestoru. Varšava tvrdí, že išlo o ruské drony, a narušenie považuje za úmyselné, keďže k nemu došlo najmenej 19-krát. Chargé d'affaires ruského veľvyslanectva v Poľsku spočiatku tvrdil, že drony pochádzali z Ukrajiny, teda že neboli ruské. Ruské ministerstvo obrany následne uviedlo, že jeho sily útočili na Ukrajinu a nemali v úmysle zasiahnuť ciele v Poľsku.

10:20 EÚ nesmie podľahnúť ruskej pasci týkajúcej sa územných ústupkov, varuje Kallasová. Kaja Kallasová, šéfka zahraničnej politiky EÚ, varovala v rozhovore z 13. septembra, že rokovania o tom, aby Ukrajina vzdala svoje územie, zapadajú do ruskej stratégie, a povedala, že Európa musí užšie spolupracovať s Washingtonom, aby mohla bojovať proti Moskve. „Rusi chcú, aby sme diskutovali o tom, čo musí Ukrajina vzdať za mier, pričom úplne ignorujú skutočnosť, že Kremľ sám doteraz neurobil žiadne ústupky,“ povedala. „Táto diskusia o možných územných ústupkoch je pasca a nesmieme do nej spadnúť... Odmenou za agresiu bude viac vojny, nie menej.“

7:16 Litva je pripravená okamžite uzavrieť hranice s Bieloruskom, ak dôjde k provokácii, vyhlásil minister. „Ak sa niečo stane – dron, provokácia alebo podozrivé pohyby vojakov – môžeme to urobiť,“ povedal litovský minister vnútra Vladislav Kondratovič. Informuje o tom The Kyiv Independent.

7:12 Tri osoby zahynuli pri ruských útokoch v piatok skoro ráno v ukrajinskej pohraničnej Sumskej oblasti, informovali úrady. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj však uviedol, že pokusy Moskvy o postup v tejto oblasti zlyhali. Informuje o tom agentúra DPA a Reuters.

Sheaová pripomenula, že Rusko v poslednom čase napriek tvrdeniam o tom, že si želá mier, zintenzívnilo svoje vzdušné útoky na Ukrajinu. "Takéto akcie, teraz s narušením vzdušného priestoru amerického spojenca - či už to bol zámer alebo nie - ukazujú obrovské pohŕdanie dobre myslenými americkými snahami tento konflikt ukončiť," vyhlásila americká diplomatka. Jej slová podľa agentúry Reuters zrejme mali za cieľ upokojiť amerických spojencov po tom, ako prezident Donald Trump vo štvrtok poznamenal, že narušenie poľského vzdušnhéo priestoru mohlo byť omylom. Poľské a aliančné lietadlá väčšinu dronov zostrelili, bolo to prvýkrát, čo sily NATO týmto spôsobom zakročili nad územím členského štátu aliancie.

Poľsko zaznamenalo 19 narušení svojho vzdušného priestoru dronmi. Za plánovanú akciu označili incident poľský vicepremiér Krzysztof Gawkowski či minister zahraničia Radoslaw Sikorski. Generálny tajomník NATO Mark Rutte dnes v reakcii na incident oznámil vznik operácie Eastern Sentry (Východná stráž), ktorá posilní ochranu východného krídla aliancie.

Spojené štáty sa pripojili k spoločnému vyhláseniu západných štátov

Už pred dnešným rokovaním Bezpečnostnej rady sa Spojené štáty pripojili k spoločnému vyhláseniu západných štátov, ktoré vyjadruje obavy z prieniku ruských dronov do poľského vzdušného priestoru a ktoré obviňuje Moskvu z porušenia medzinárodného práva a Charty OSN. Toto vyhlásenie pred dnešným mimoriadnym zasadnutím Bezpečnostnej rady OSN prečítal štátny tajomník poľského ministerstva zahraničia Marcin Bosacki.

Podľa tvrdenia ruského diplomata Varšava nepredložila dôkazy, že by naozaj išlo o ruské zbraňové systémy, drony prileteli z ukrajinského územia. Ruský veľvyslanec uvádzal, že zo záberov z jedného miesta dopadu trosiek možno usudzovať, že išlo o ukrajinskú techniku. Ruské drony podľa neho majú dolet 700 kilometrov a tak vraj nebolo technicky možné, aby sa do Poľska dostali. Moskva podľa neho má záujem o dialóg s Varšavou, ak vraj ide Poľsku naozaj o upokojenie namiesto zosilňovania napätia.

Viac o téme: RuskoVladimir PutinUkrajinaVojna na UkrajineVolodymyr Zelenskyj
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Princ Harry je na
Princ Harry je na Ukrajine: Ide o NEOHLÁSENÚ návštevu!
Zahraniční prominenti
stretnutie šéfov diplomacií štátov
Ministri zahraničných vecí krajín C5 rokovali v Tomášove o Ukrajine, migrácii a rozšírení EÚ
Domáce
Juraj Blanár
Ruské drony v Poľsku: Ukrajina tvrdo reaguje na slová slovenského ministra Blanára
Domáce
Zrada Zelenského v parlamente?
Zrada Zelenského v parlamente? Ficov prísľub o vstupe Ukrajiny do EÚ vzápätí rozdupali koaličníci
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Antónia Lišková je v TALIANSKU herečkou: Budete závidieť, s ktorým fešákom pracovala!
Antónia Lišková je v TALIANSKU herečkou: Budete závidieť, s ktorým fešákom pracovala!
Prominenti
Lukáš Klein po prehre s Barrerom: Mrzí taký zápas prehrať 6:7 v treťom sete
Lukáš Klein po prehre s Barrerom: Mrzí taký zápas prehrať 6:7 v treťom sete
Šport
Dan Ceman po zápase so Slovanom Bratislava: Vedeli sme, že to bude ťažký zápas
Dan Ceman po zápase so Slovanom Bratislava: Vedeli sme, že to bude ťažký zápas
Šport

Domáce správy

Mladík chcel okradnúť dôchodkyňu
Mladík chcel okradnúť dôchodkyňu pred bytovkou: Zachránil ju muž vychádzajúci z domu
Domáce
Kamenického vyhlásenia dožrali aj
Kamenického vyhlásenia dožrali aj policajtov! Radikálny krok: Ohlásili zhromaždenie pred PARLAMENTOM
Domáce
Policajt po nehode nafúkal
Policajt po nehode nafúkal skoro dve promile: Kolegovia museli hľadať jeho zbraň aj preukaz
Domáce
V Starom Meste sa v sobotu koná festival Zo srdca: Hudba a trhy budú na Hviezdoslavovom námestí
V Starom Meste sa v sobotu koná festival Zo srdca: Hudba a trhy budú na Hviezdoslavovom námestí
Bratislava

Zahraničné

Radoslaw Sikorski
MIMORIADNY ONLINE Sikorski obviňuje Rusko z klamstiev o dronoch v Poľsku: Prezentujú rôzne verzie!
Zahraničné
Izraelská armáda zničila raketu
Izraelská armáda zničila raketu vypálenú z Jemenu
Zahraničné
Militanti zabili najmenej 12
Militanti zabili najmenej 12 vojakov na severozápade Pakistanu
Zahraničné
Kim Čong-un
Kim Čong-un chystá novú politiku: Plánuje posilniť svoj jadrový arzenál a konvenčné ozbrojené sily
Zahraničné

Prominenti

Antónia Lišková je v
Antónia Lišková je v TALIANSKU herečkou: Budete závidieť, s ktorým fešákom pracovala!
Domáci prominenti
FOTO vnútri! Tragická SMRŤ hviezdy Šou
Tragická SMRŤ hviezdy Šou Billa Cosbyho (†54): Manželka PRVÝKRÁT prehovorila... Roky sa utajovala!
Zahraniční prominenti
Bratislavské módne dni -
Kollárova EX vytočená do biela: Dokedy dovolíme, aby sa idi*ti týmto spôsobom VYHRÁŽALI?!
Domáci prominenti
Hviezdna herečka aj známa
Hviezdna herečka aj známa Slovenka v SEXI ČIPKE: ROVNAKÝ outfit, ale... Komu to svedčí viac?
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Šok po 22 rokoch:
Šok po 22 rokoch: Žena našla mamu so svojím manželom v posteli! Je otcom mojich súrodencov?
Zaujímavosti
Gibraltár na vlastnej koži:
Gibraltár na vlastnej koži: Jeden trik vám ušetrí desiatky eur a uvidíte všetko
dromedar.sk
FOTO POZOR na tento trend:
POZOR na tento trend: Obľúbený nápoj takmer zabil mladú ženu! Transfúzia na poslednú chvíľu
Zaujímavosti
Prelomový krok v liečbe
Prelomový krok v liečbe rakoviny: Medzinárodný tím vedcov odhalil spôsob, ako zasiahnuť rakovinu presne a šetrne
Zaujímavosti

Dobré správy

Slováci objavili trik, ako
Slováci objavili trik, ako ušetriť pri nákupoch: V Lidli dostanete viac za menej!
Domáce
Funguje namiesto botoxu: Ženy
Funguje namiesto botoxu: Ženy skúšajú novú zbraň proti starnutiu
feminity.sk
Kozmetický trend, ktorý sa
Kozmetický trend, ktorý sa stáva hitom po celom svete: Slovenská firma vyrába unikátnu novinku
plnielanu.sk
Bolesť chrbta vás vie
Bolí vás po práci chrbát? Vďaka tomuto riešeniu prídete na príčinu raz-dva
urobsisam.sk

Ekonomika

Kamenický či progresívci: Uhádnete, kto a ako chce konsolidovať? (kvíz)
Kamenický či progresívci: Uhádnete, kto a ako chce konsolidovať? (kvíz)
Štedré dôchodky nás ťahajú do pasce: Výdavky na penzie sa zdvojnásobili, upozorňuje NKÚ!
Štedré dôchodky nás ťahajú do pasce: Výdavky na penzie sa zdvojnásobili, upozorňuje NKÚ!
Ruská centrálna banka siahla na úroky: Nedarí sa jej skrotiť infláciu!
Ruská centrálna banka siahla na úroky: Nedarí sa jej skrotiť infláciu!
Konsolidácia sa dotkne aj seniorov: Trináste dôchodky zamrznú v rôznych výškach!
Konsolidácia sa dotkne aj seniorov: Trináste dôchodky zamrznú v rôznych výškach!

Šport

Slovensko je oficiálne majstrom Európy! Spravodlivosť existuje, UEFA sa spamätala
Slovensko je oficiálne majstrom Európy! Spravodlivosť existuje, UEFA sa spamätala
EURO
FOTO Plavky jej seknú viac ako kombinéza: Ester Ledecká ukázala bezkonkurenčnú postavu
FOTO Plavky jej seknú viac ako kombinéza: Ester Ledecká ukázala bezkonkurenčnú postavu
Lyžovanie
Kongres zasadol a spustil tajné hlasovanie: Federácia rozhodla o osude Rusov na olympiáde
Kongres zasadol a spustil tajné hlasovanie: Federácia rozhodla o osude Rusov na olympiáde
Olympijské hry
VIDEO Bláznivý štart v podaní nováčika: Prešov prehrával o tri góly, napokon berie všetky body!
VIDEO Bláznivý štart v podaní nováčika: Prešov prehrával o tri góly, napokon berie všetky body!
Tipsport liga

Auto-moto

Bratislavský hrad bude v sobotu opäť patriť autám značky Porsche
Bratislavský hrad bude v sobotu opäť patriť autám značky Porsche
Zaujímavosti
Vracia sa Fiat pre všetkých. Priestranný, veselý a s dobrou cenou. Taký, aký si pamätáme
Vracia sa Fiat pre všetkých. Priestranný, veselý a s dobrou cenou. Taký, aký si pamätáme
Novinky
Renault úplne zmenil svoj najpredávanejší model. Neuveríte, že toto je Renault!
Renault úplne zmenil svoj najpredávanejší model. Neuveríte, že toto je Renault!
Predstavujeme
VW ID. Cross Concept: nové kompaktné SUV príde už budúci rok. Takto vyzerá
VW ID. Cross Concept: nové kompaktné SUV príde už budúci rok. Takto vyzerá
Novinky

Kariéra a motivácia

19 kníh a filmov, ktoré vás nakopnú k pracovnému úspechu
19 kníh a filmov, ktoré vás nakopnú k pracovnému úspechu
Motivácia a inšpirácia
Práca namiesto dávok vstúpila do praxe
Práca namiesto dávok vstúpila do praxe
Domáce
Tisícky Slovákov si od roku 2026 polepšia na dôchodku
Tisícky Slovákov si od roku 2026 polepšia na dôchodku
Domáce
Workoholizmus: Ako rozpoznať, že ste na hrane vyhorenia?
Workoholizmus: Ako rozpoznať, že ste na hrane vyhorenia?
Vyhorenie

Varenie a recepty

Máte doma balík piškót? Zbierka 12 najlepších nepečených piškótových dezertov.
Máte doma balík piškót? Zbierka 12 najlepších nepečených piškótových dezertov.
Jablkové lievance, ktoré voňajú ako detstvo. Takto budú nadýchané aj bez droždia.
Jablkové lievance, ktoré voňajú ako detstvo. Takto budú nadýchané aj bez droždia.
Najrýchlejšia tekvicová polievka: Zachráni všedný obed aj večeru
Najrýchlejšia tekvicová polievka: Zachráni všedný obed aj večeru
Výber receptov
Tekvica ako ananás? Geniálny trik, ako zavariť výborný kompót
Tekvica ako ananás? Geniálny trik, ako zavariť výborný kompót
Výber receptov

Technológie

Výskumníci vyriešili záhadu Slnka, na ktorú nevedeli prísť 50 rokov. Solárne erupcie môžu mať teplotu, s akou sme nerátali
Výskumníci vyriešili záhadu Slnka, na ktorú nevedeli prísť 50 rokov. Solárne erupcie môžu mať teplotu, s akou sme nerátali
Vesmír
POZOR! Hneď teraz si aktualizuj svoj Samsung telefón. Chyba v softvéri umožňuje ovládnuť tvoj mobil bez toho, aby si na čokoľvek klikol
POZOR! Hneď teraz si aktualizuj svoj Samsung telefón. Chyba v softvéri umožňuje ovládnuť tvoj mobil bez toho, aby si na čokoľvek klikol
Samsung
Nové zistenia vedcov ukazujú, čo môže spustiť infarkt. Tento problém trápi tisíce Slovákov
Nové zistenia vedcov ukazujú, čo môže spustiť infarkt. Tento problém trápi tisíce Slovákov
Veda a výskum
Američania nasadili druhý B-21 Raider. Najtajnejší bombardér sveta ukazuje, čo všetko dokáže
Američania nasadili druhý B-21 Raider. Najtajnejší bombardér sveta ukazuje, čo všetko dokáže
Armádne technológie

Bývanie

Aký gril je vhodný na terasu, balkón alebo do záhrady? Zistite, ktorý vám bude vyhovovať
Aký gril je vhodný na terasu, balkón alebo do záhrady? Zistite, ktorý vám bude vyhovovať
Ošarpaný dom z 80. rokov by ste dnes už nespoznali. Domáci si užívajú pokoj lesa, a to sú len kúsok od veľkomesta!
Ošarpaný dom z 80. rokov by ste dnes už nespoznali. Domáci si užívajú pokoj lesa, a to sú len kúsok od veľkomesta!
Tieto kvety cez jeseň vysaďte, na jar záhradu zaplavia farbami. Čo robiť, aby dobre rástli a pekne vynikli?
Tieto kvety cez jeseň vysaďte, na jar záhradu zaplavia farbami. Čo robiť, aby dobre rástli a pekne vynikli?
Dom v Košiciach je iný, ako sa na prvý pohľad zdá. Rodina tu má súkromie aj krásne zákutie na relax
Dom v Košiciach je iný, ako sa na prvý pohľad zdá. Rodina tu má súkromie aj krásne zákutie na relax

Pre kutilov

Ako si pripraviť kompost na zimu: Správna vrstva listov, trávy a kuchynského odpadu
Ako si pripraviť kompost na zimu: Správna vrstva listov, trávy a kuchynského odpadu
Záhrada
Osvedčený recept na domáci burčiak? Takto postupujte, aby sa vám vydaril
Osvedčený recept na domáci burčiak? Takto postupujte, aby sa vám vydaril
Recepty
Objavili sa na fasáde domu praskliny? Problém neodkladajte a zasiahnite včas!
Objavili sa na fasáde domu praskliny? Problém neodkladajte a zasiahnite včas!
Údržba a opravy
Prečo je jeseň ideálna na výsadbu ovocných stromov a kríkov?
Prečo je jeseň ideálna na výsadbu ovocných stromov a kríkov?
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Emily Blunt rozprúdi vášne v pokračovaní Devil wears Prada 2: Odhaľte spolu s nami pikošky a tejto hollywoodskej kráske
Zahraničné celebrity
Emily Blunt rozprúdi vášne v pokračovaní Devil wears Prada 2: Odhaľte spolu s nami pikošky a tejto hollywoodskej kráske
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Kamenického vyhlásenia dožrali aj
Domáce
Kamenického vyhlásenia dožrali aj policajtov! Radikálny krok: Ohlásili zhromaždenie pred PARLAMENTOM
Policajt po nehode nafúkal
Domáce
Policajt po nehode nafúkal skoro dve promile: Kolegovia museli hľadať jeho zbraň aj preukaz
Matúš Šutaj Eštok
Domáce
Dotkne sa konsolidácia aj platov ministrov a poslancov? Šutaj Eštok to povedal na rovinu: TOTO nikdy nepripustí
Celá Európa je na
Domáce
Celá Európa je na nohách: Nemocnicami sa širi nebezpečná infekcia! Prvý prípad už máme aj na Slovensku

Ďalšie zo Zoznamu