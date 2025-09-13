MIMORIADNY ONLINE Sikorski obviňuje Rusko z klamstiev o dronoch v Poľsku: Prezentujú rôzne verzie!

KYJEV/VARŠAVA - Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski v sobotu obvinil ruských predstaviteľov zo šírenia lží o nedávnom narušení vzdušného priestoru Poľska dronmi a naznačil, že sami prezentujú rôzne verzie tohto incidentu. Informuje o tom príspevok na sieti X.
12:18 Ruská armáda v noci na sobotu zaútočila na Ukrajinu 164 dronmi rôznych typov vrátane Šáhid a Geran, ako aj balistickou strelou typu Iskander-M. S odvolaním sa na ukrajinskú armádu o tom informovala britská stanica BBC.
11:45 Ruská vláda tvrdí, že ruské drony narušili poľský vzdušný priestor omylom, zatiaľ čo ruský veľvyslanec pri OSN hovorí, že je fyzicky nemožné, aby ruské drony dosiahli Poľsko. Ktorej ruskej lži máme veriť?“ reagoval šéf poľskej diplomacie vo svojom príspevku na X.
11:40 Poľsko v stredu s pomocou spojencov v NATO zostrelilo drony, ktoré počas ruského útoku na Ukrajinu prenikli do jeho vzdušného priestoru. Varšava tvrdí, že išlo o ruské drony, a narušenie považuje za úmyselné, keďže k nemu došlo najmenej 19-krát. Chargé d'affaires ruského veľvyslanectva v Poľsku spočiatku tvrdil, že drony pochádzali z Ukrajiny, teda že neboli ruské. Ruské ministerstvo obrany následne uviedlo, že jeho sily útočili na Ukrajinu a nemali v úmysle zasiahnuť ciele v Poľsku.
10:20 EÚ nesmie podľahnúť ruskej pasci týkajúcej sa územných ústupkov, varuje Kallasová. Kaja Kallasová, šéfka zahraničnej politiky EÚ, varovala v rozhovore z 13. septembra, že rokovania o tom, aby Ukrajina vzdala svoje územie, zapadajú do ruskej stratégie, a povedala, že Európa musí užšie spolupracovať s Washingtonom, aby mohla bojovať proti Moskve. „Rusi chcú, aby sme diskutovali o tom, čo musí Ukrajina vzdať za mier, pričom úplne ignorujú skutočnosť, že Kremľ sám doteraz neurobil žiadne ústupky,“ povedala. „Táto diskusia o možných územných ústupkoch je pasca a nesmieme do nej spadnúť... Odmenou za agresiu bude viac vojny, nie menej.“
7:16 Litva je pripravená okamžite uzavrieť hranice s Bieloruskom, ak dôjde k provokácii, vyhlásil minister. „Ak sa niečo stane – dron, provokácia alebo podozrivé pohyby vojakov – môžeme to urobiť,“ povedal litovský minister vnútra Vladislav Kondratovič. Informuje o tom The Kyiv Independent.
7:12 Tri osoby zahynuli pri ruských útokoch v piatok skoro ráno v ukrajinskej pohraničnej Sumskej oblasti, informovali úrady. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj však uviedol, že pokusy Moskvy o postup v tejto oblasti zlyhali. Informuje o tom agentúra DPA a Reuters.
Sheaová pripomenula, že Rusko v poslednom čase napriek tvrdeniam o tom, že si želá mier, zintenzívnilo svoje vzdušné útoky na Ukrajinu. "Takéto akcie, teraz s narušením vzdušného priestoru amerického spojenca - či už to bol zámer alebo nie - ukazujú obrovské pohŕdanie dobre myslenými americkými snahami tento konflikt ukončiť," vyhlásila americká diplomatka. Jej slová podľa agentúry Reuters zrejme mali za cieľ upokojiť amerických spojencov po tom, ako prezident Donald Trump vo štvrtok poznamenal, že narušenie poľského vzdušnhéo priestoru mohlo byť omylom. Poľské a aliančné lietadlá väčšinu dronov zostrelili, bolo to prvýkrát, čo sily NATO týmto spôsobom zakročili nad územím členského štátu aliancie.
Poľsko zaznamenalo 19 narušení svojho vzdušného priestoru dronmi. Za plánovanú akciu označili incident poľský vicepremiér Krzysztof Gawkowski či minister zahraničia Radoslaw Sikorski. Generálny tajomník NATO Mark Rutte dnes v reakcii na incident oznámil vznik operácie Eastern Sentry (Východná stráž), ktorá posilní ochranu východného krídla aliancie.
Spojené štáty sa pripojili k spoločnému vyhláseniu západných štátov
Už pred dnešným rokovaním Bezpečnostnej rady sa Spojené štáty pripojili k spoločnému vyhláseniu západných štátov, ktoré vyjadruje obavy z prieniku ruských dronov do poľského vzdušného priestoru a ktoré obviňuje Moskvu z porušenia medzinárodného práva a Charty OSN. Toto vyhlásenie pred dnešným mimoriadnym zasadnutím Bezpečnostnej rady OSN prečítal štátny tajomník poľského ministerstva zahraničia Marcin Bosacki.
Podľa tvrdenia ruského diplomata Varšava nepredložila dôkazy, že by naozaj išlo o ruské zbraňové systémy, drony prileteli z ukrajinského územia. Ruský veľvyslanec uvádzal, že zo záberov z jedného miesta dopadu trosiek možno usudzovať, že išlo o ukrajinskú techniku. Ruské drony podľa neho majú dolet 700 kilometrov a tak vraj nebolo technicky možné, aby sa do Poľska dostali. Moskva podľa neho má záujem o dialóg s Varšavou, ak vraj ide Poľsku naozaj o upokojenie namiesto zosilňovania napätia.