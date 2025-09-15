Pondelok15. september 2025, meniny má Jolana, zajtra Ľudmila

Španielsko ukončuje zbrojnú spoluprácu s Izraelom: Premiér Sánchez zavádza embargo

MADRID — Španielska vláda zrušila kontrakt v hodnote takmer 700 miliónov eur na nákup raketometov izraelskej výroby. Uvádza sa to v oficiálnom dokumente, ktorý v pondelok získala agentúra AFP.

Tento krok prichádza po tom, čo premiér Pedro Sánchez minulý týždeň oznámil, že jeho vláda v súvislosti s izraelskou vojenskou operáciou v Pásme Gazy zakáže predaj alebo nákup vojenského vybavenia z Izraela.

Španielsko ruší kontrakty na izraelské zbrane a zavádza embargo

Kontrakt, ktorý získalo konzorcium španielskych spoločností, zahŕňal podľa britského think tanku Medzinárodný inštitút pre strategické štúdie (IISS) nákup 12 salvových raketometov SILAM vyvinutých v spolupráci španielskych firiem Escribano Mechanical & Engineering a Rheinmetall Expal Munitions a izraelskej Elbit Systems. Ako uviedli španielske médiá a izraelský denník Haarec, zrušenie zmluvy bolo zaznamenané 9. septembra na oficiálnej španielskej platforme verejných zákaziek. Nasledujúci deň Sánchez predstavil deväť opatrení, ktorých cieľom je podľa neho zastaviť „genocídu v Pásme Gazy“.

Opatrenia zahŕňajú zbrojné embargo voči Izraelu a zákaz vstupu na španielske územie Izraelčanom zapojeným do bojov v tejto palestínskej enkláve. Súčasťou balíka je aj zákaz vstupu do španielskych prístavov a vzdušného priestoru pre lode a lietadlá smerujúce do Izraela, ak prevážajú zbrane alebo palivo. Španielska vláda tiež zrušila zmluvu na 168 protitankových raketových systémov v hodnote 287 miliónov eur, ktoré mali byť vyrobené na základe licencie od izraelskej spoločnosti. Podľa španielskeho denníka La Vanguardia chce Madrid postupne vyradiť izraelské zbrane a technológie zo svojich ozbrojených síl.

Vzťahy Španielska a Izraela sa ďalej vyhrocujú

Sánchez sa stal jedným z najotvorenejších kritikov politiky izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v Európe. Vzťahy medzi oboma krajinami sú napäté už mesiace. Izrael stiahol zo Španielska svojho veľvyslanca po tom, čo Madrid v roku 2024 uznal samostatný palestínsky štát. Minulý týždeň Španielsko po búrlivej výmene názorov na Sánchezove nové opatrenia odvolalo svojho veľvyslanca v Izraeli.

