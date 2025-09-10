MIMORIADNY ONLINE Poľsko je najbližšie k ozbrojenému konfliktu od druhej svetovej vojny

BERLÍN - Nemecko spustí novú „iniciatívu hlbokého úderu“ s cieľom poskytnúť Ukrajine „niekoľko tisíc dronov s dlhým doletom“, ktoré jej pomôžu odraziť ruskú inváziu. V utorok počas stretnutia spojencov Kyjeva v Londýne to oznámil nemecký minister obrany Boris Pistorius. Informuje o tom správa z agentúry AFP. Situáciu na Ukrajine sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
11:32 Poľsko je teraz najbližšie k ozbrojenému konfliktu od druhej svetovej vojny, ale v tejto chvíli nie je dôvod tvrdiť, že krajina je vo vojnovom stave, uviedol dnes podľa agentúry Reuters v parlamente poľský premiér Donald Tusk. Poľské vedenie je podľa Tuska s ohľadom na nočné narušenie poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi odhodlané konať ako "jedna päsť" a konzultuje so spojencami posilnenie protivzdušnej obrany krajiny.
10:07 Ruský prezident Vladimir Putin eskaluje vojnu na Ukrajine a skúša Západ, vyhlásil v stredu ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha po tom, čo počas nočných ruských útokov na Ukrajinu došlo k narušeniu vzdušného priestoru Poľska. Informuje AFP.
„Putin pokračuje v stupňovaní a rozširovaní svojej vojny a skúša Západ. Čím dlhšie nebude čeliť dôraznej reakcii, tým agresívnejší bude,“ napísal Sybiha na sociálnej sieti X. „Slabá reakcia teraz ešte viac vyprovokuje Rusko a potom ruské rakety a drony budú lietať ešte ďalej do Európy,“ vyhlásil.
10:04 Ďalší ruský dron sa dnes našiel v poli pri obci Mniszkov ležiacej neďaleko Lodže, ktorá sa nachádza vyše 350 kilometrov cesty autom od ukrajinských hraníc.
9:57 Európska únia poskytne Ukrajine pôžičku na jej obnovu z úrokov zo zmrazených ruských aktív, oznámila v stredu počas prejavu o stave Únie šéfka eurokomisie Ursula von der Leyenová. Ukrajina ju podľa jej slov splatí až vtedy, keď Rusko zaplatí reparácie. Samotné ruské aktíva však dotknuté nebudú.
9:49 Ukrajina je pripravená poskytnúť Varšave údaje o útoku, pri ktorom dnes v noci ruské drony narušili poľský vzdušný priestor. Uviedol to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Je podľa neho čoraz viac náznakov, že Moskva vyslala bezpilotné prostriedky na Poľsko zámerne.
Partnerom tiež ponúkol pomoc so zriadením systému výstrahy pre prípad, že by sa podobné incidenty opakovali.
9:23 Narušenie poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi je ďalším dôkazom toho, že vojna Moskvy proti Ukrajine ohrozuje "nás všetkých". Na sieti X to dnes uviedol minister zahraničia Ján Lipavský (nestr., kandiduje za Spolu). Severoatlantická aliancia (NATO) podľa šéfa diplomacie musí bezprostredne posilniť protivzdušnú obranu na svojej východnej hranici. Minister tiež vyzval na tvrdšie protiruské sankcie.
"Česko vyjadruje plnú podporu našim poľským spojencom. Bezohľadné narúšanie poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi je ďalším dôkazom, že vojna Moskvy proti Ukrajine ohrozuje nás všetkých," napísal Lipavský. "NATO musí bezodkladne posilniť protivzdušnú obranu na svojej východnej hranici. Putin neprestane, kým ho nezastavíme - ruka v ruke s tvrdšími sankciami," dodal.
9:22 Ruská protivzdušná obrana v noci zničila 122 ukrajinských dronov, uviedlo ministerstvo obrany v Moskve. V Rostovskej oblasti na juhu Ruska úrady evakuovali školu, dvaja zamestnanci boli zranení. Informácie nebolo možné nezávisle overiť. Ruské ministerstvo uvádza iba počty dronov, ktoré podľa neho boli pri útokoch zničené. Informácie o celkovom množstve bezpilotných prostriedkov vysielaných na ruské či okupované ukrajinské územie nezverejňuje.
V Rostovskej oblasti bolo evakuovaných 73 detí a päť zamestnancov internátnej školy neďaleko hraníc s Ukrajinou, uviedol na telegrame gubernátor oblasti Jurij Sljusar. Na areál školy podľa neho dopadol dron, dvaja zamestnanci boli ľahko zranení. Menšie hmotné škody hlásili úrady tiež z Kalužskej, Orelskej a Voronežskej oblasti. V Orelskej oblasti sa viaceré obce ocitli bez dodávok elektriny, uviedla ruská štátna agentúra TASS.
Ukrajina sa už štvrtým rokom bráni rozsiahlej ruskej vojenskej agresii. Ruským dronovým či raketovým útokom čelí prakticky denne. V noci na dnes Rusko vyslalo na Ukrajinu na 415 dronov a viac ako 40 riadených striel a balistických rakiet. Najmenej osem dronov podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského zamierilo na Poľsko.
9:03 Európska únia musí podľa eurokomisára Andriusa Kubiliusa vytvoriť múr proti dronom pozdĺž celej východnej hranice dvadsaťsedmičky. Eurokomisár pre obranu to uviedol na sociálnej sieti X v reakcii na veľký počet ruských dronov, ktoré narušili poľský vzdušný priestor.
"Rusko opäť testuje hraničné štáty, EÚ a NATO. Musíme naliehavo vybudovať múr proti dronom pozdĺž celého východného krídla EÚ. Je to v súčasnosti najdôležitejší spoločný vlajkový projekt," napísal Kubilius. "Budeme spolupracovať s členskými štátmi, hraničnými krajinami a Ukrajinou. Rusko bude zastavené," dodal.
9:02 Časti ďalšieho dronu sa podľa miestnej prokuratúry našli blízko cintorína v obci Cześniki na juhovýchode Poľska neďaleko ukrajinských hraníc, informuje agentúra Reuters.
8:40 Ruský dron zasiahol obytný dom vo Wyrykách (okres Włodawa v Lublinskom vojvodstve), informovala agentúra Polsat News. Poškodená bola strecha budovy a auto zaparkované na pozemku.
8:32 Rusko v noci na dnes podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského vyslalo na Ukrajinu asi 415 dronov rôznych typov a viac ako 40 riadených striel a balistických rakiet. Jeden človek podľa prezidenta zahynul v Žytomyrskej oblasti a celkovo čelilo útoku 15 ukrajinských oblastí. Zhruba osem dronov podľa ukrajinskej hlavy štátu tiež smerovalo na Poľsko.
Zelenskyj to uviedol na X s tým, že ide o novú eskaláciu zo strany Ruska a že reakcia musí byť tvrdá a že ide o nebezpečný precedens pre Európu.
7:43 Poľská polícia dnes okolo 5:40 našla poškodený dron vo východopoľskej dedine Czosnówka, ktorá leží neďaleko hraníc s Bieloruskom. Uviedol to server denníka Gazeta Wyborcza s odvolaním sa na oblastnú políciu. Varšava v noci na dnes informovala o tom, že jej ozbrojené sily zostrelili bezpilotné lietadlá, ktoré narušili poľský vzdušný priestor v čase ruských útokov proti Ukrajine.
"Je to malý objekt, nedošlo k požiaru, nehrozí žiadne nebezpečenstvo," uviedol hovorca hasičskej služby televízii TVN24.
Poľská armáda vyzvala obyvateľov, aby sa v prípade nálezu zvyškov dronov k troskám nepribližovali, neprenášali ich a nedotýkali sa ich. Poľská polícia je v stave pohotovosti vo vojvodstvách Podlaskom, Lublinskom, Podkarpatskom a Mazovskom.
7:08 Kvôli údajnému vniknutiu ruských dronov do poľského vzdušného priestoru bola v noci na stredu dočasne prerušená prevádzka na štyroch letiskách v Poľsku: v mestách Rzeszów a Lublin a na dvoch letiskách vo Varšave, informovala britská stanica BBC.
6:50 Spojené štáty sú pripravené rozšíriť clá zamerané na kupcov ruskej ropy – ak EÚ podnikne podobné kroky –, aby takto zasiahli príjmy, ktoré Rusko potrebuje na financovanie vojny na Ukrajine. Agentúre AFP to v utorok povedal nemenovaný americký predstaviteľ.
Prezident USA Donald Trump sa počas rokovaní medzi predstaviteľmi Spojených štátov a Európskej únie v pondelok a utorok zapojil do diskusií a nadniesol možnosť zavedenia ciel vo výške 50 až 100 percent na kupcov ropy, ako sú Čína a India, uviedol citovaný zdroj.
6:30 Poľská armáda označila narušenie vzdušného priestoru Poľskej republiky, ku ktorému došlo v noci na stredu, za „akt agresie, ktorý vytvoril skutočnú hrozbu pre bezpečnosť občanov.“ Armáda to uviedla vo vyhlásení, ktoré zverejnila aj na sociálnych sieťach. Citovala z neho i agentúra AFP.
„V dôsledku dnešného útoku Ruskej federácie na ukrajinské územie došlo k bezprecedentnému narušeniu poľského vzdušného priestoru dronmi. Ide o akt agresie, ktorý vytvoril skutočnú hrozbu pre bezpečnosť našich občanov,“ informovalo operačné velenie poľských ozbrojených síl.
Poľsko tvrdí, že zostrelilo drony, ktoré narušili jeho vzdušný priestor
Pri ruských útokoch na Ukrajinu opakovane narušili poľský vzdušný priestor drony. Uviedla to dnes krátko pred 4:00 SELČ poľská armáda a neskôr tiež premiér Donald Tusk, ktorý informoval o situácii generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho. Operačné veliteľstvo armády uviedlo, že nariadilo proti bezpilotným prostriedkom použiť zbrane a časť z nich bola zostrelená. Armáda vyzvala obyvateľov niektorých oblastí, aby nevychádzali.
Armáda uviedla, že v súvislosti s ruskými útokmi na Ukrajinu v noci na dnes nastalo "bezprecedentné" narušenie poľského vzdušného priestoru. "Je to akt agresie, ktorý predstavoval skutočné ohrozenie bezpečnosti našich občanov," uviedlo operačné veliteľstvo poľskej armády. Už skôr v noci armáda uviedla, že nechala proti niektorým bezpilotným prostriedkom použiť zbrane. "Časť dronov, ktoré vnikli do nášho vzdušného priestoru, bola zostrelená," uviedlo veliteľstvo s tým, že teraz sa snažia nájsť miesta, kam trosky dopadli. "Zdôrazňujeme, že operácia armády stále trvá, a vyzývame vás, aby ste zostali doma," uviedla armáda okolo 4. hodiny SELČ. Podľa nej sa výzva najviac týka troch vojvodstiev na východe krajiny.
"Prebieha operácia súvisiaca s opakovaným narušením poľského vzdušného priestoru. Armáda proti objektom použila zbrane," uviedol okolo 4: 30 SELČ poľský premiér Tusk. Uviedol, že je v kontakte s prezidentom Karolom Nawrockim. Krátko pred 6: 00 SELČ napísal na sieti X, že "operácia trvá". Minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz uviedol, že Poľsko je v kontakte s veliteľstvom NATO.
Podľa agentúry Reuters, ktorá cituje záznamy amerického Federálneho úradu pre letectvo (FAA), bola v noci prerušená civilná prevádzka na štyroch poľských letiskách "kvôli neplánovanej vojenskej aktivite s cieľom zaručiť štátnu bezpečnosť". Obmedzenie sa týka aj varšavského letiska Fryderyka Chopina, ktoré na svojich stránkach informuje, že neodbavuje lety. Kvôli zásahom armády totiž bola uzavretá časť poľského vzdušného priestoru.
Ukrajinské letectvo krátko po polnoci SELČ podľa agentúry Reuters vydalo oznámenie, že ruské drony vleteli do poľského vzdušného priestoru. Varovalo tiež pred tým, že by ruské bezpilotné prostriedky mohli zasiahnuť mesto Zamosť na východe krajiny. Neskôr však príspevok vymazalo. Počas utorkového večera ukrajinské letectvo tiež uviedlo, že dronovému útoku z Ruska čelí hlavné mesto Kyjev. Varovanie pred údermi zo vzduchu počas noci bolo vyhlásené aj na území Ľvovskej a Volyňskej oblasti, ktoré susedia s Poľskom.
Nemecko poskytne Ukrajine drony
„V rámci tejto iniciatívy uzatvárame s ukrajinskými podnikmi viacero zmlúv v celkovej hodnote 300 miliónov eur,“ vyhlásil Pistorius. Nemecko podľa neho „rozširuje schopnosti Ukrajiny oslabiť ruskú vojenskú mašinériu vo vnútrozemí a poskytuje účinnú obranu“.
AFP pripomína, že nemecký kancelár Friedrich Merz ešte v máji počas návštevy ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského prisľúbil, že Berlín pomôže Kyjevu vyvinúť nové zbrane s dlhým doletom, ktoré budú môcť zasiahnuť ciele na ruskom území. Merz vtedy povedal, že ministri obrany oboch krajín podpíšu memorandum o porozumení týkajúce sa výroby zbraňových systémov s dlhým doletom.
Na utorkovom zasadnutí v Londýne britský minister obrany John Healey uviedol, že Spojené kráľovstvo bude aj naďalej posielať Kyjevu jednosmerné útočné drony, ktoré sú „životne dôležité pre obranu Ukrajiny“.
„V priebehu nasledujúcich 12 mesiacov bude Spojené kráľovstvo financovať dodávku tisícov jednosmerných útočných dronov s dlhým doletom, vyrobených v Británii, a podporí tak naše 100-ročné partnerstvo s Ukrajinou,“ ozrejmil Healey.