AKTUÁLNE Francúzsko má nového premiéra: Bude ním súčasný minister obrany

PARÍŽ - Francúzsky prezident Emmanuel Macron dnes vymenoval za nového premiéra súčasného ministra obrany Sébastiena Lecornua, informovali agentúry Reuters a AFP s odvolaním sa na Elysejský palác. Doterajší francúzsky premiér François Bayrou podal dnes demisiu po tom, ako jeho vláda neustála v pondelok hlasovanie parlamentu o dôvere.
Prezident poveril Lecornua "konzultáciami s politickými silami zastúpenými v parlamente s cieľom prijať štátny rozpočet a vypracovať dohody nevyhnutné pre rozhodnutie v nasledujúcich mesiacoch," uviedla kancelária prezidenta. "Na základe týchto diskusií bude nový premiér poverený zostavením vlády," doplnila vo vyhlásení.
Lecornu je bývalý konzervatívec, ktorý sa k Macronovmu centristickému hnutiu Obnova (Renaissance) pridal v roku 2017. Vo svojich 39 rokoch bol najmladší minister obrany v histórii krajiny a teraz sa stáva štvrtým francúzskym premiérom za posledných 14 mesiacov.
Francúzsko v posledných mesiacoch čelilo silnejúcej politickej kríze vyvolanej návrhom rozpočtu na rok 2026. Bayrou v ňom plánoval škrty a zvýšenie daní v hodnote 50 miliárd eur. V snahe získať podporu pre nepopulárne opatrenia na konci augusta prekvapivo oznámil, že vyzve parlament na hlasovanie o vyslovení nedôvery, ktoré jeho vláda v pondelok neustála.
Úlohou bude nájsť spôsob, ako presadiť rozpočet na budúci rok
Nový premiér bude mať za úlohu nájsť spôsob, ako presadiť rozpočet na budúci rok. Reuters uviedol, že vymenovaním Lecornua sa politická kríza nemusí vyriešiť, pretože Macron riskuje ďalšie odcudzenie stredoľavých socialistov, čím by sa jeho vláda stala závislou od podpory krajne pravicového Národného združenia (RN) Marine Le Penovej.
Krajina sa pripravuje na stredajšie protesty s názvom Bloquons tous (Zablokujte všetko), výzvy k nim sa rýchlo rozšírili na sociálnych sieťach a demonštrácie by mohli pripomínať rozsiahle protesty takzvaného hnutia žltých viest proti Macronovi, ktoré otriasli krajinou v roku 2018. Protestujúci nemajú žiadne centralizované vedenie, čo znamená, že je ťažké odhadnúť, aké masívne ohlásené demonštrácie môžu byť, uviedli médiá.
Na 18. septembra tiež francúzske odbory vyhlásili celoštátne štrajky a demonštrácie proti úsporným opatreniam vlády. Tieto protesty nadobúdajú rozmery generálneho štrajku, štrajkovať majú napríklad parížske dopravné podniky a železničiari a k štrajku vyzývajú tiež letoví dispečeri.