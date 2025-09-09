Utorok9. september 2025, meniny má Martina, zajtra Oleg

Izraelský premiér obyvateľom mesta Gaza povedal, aby okamžite odišli: Armáda tam zintenzívnila letecké útoky

Benjamin Netanjahu Zobraziť galériu (2)
Benjamin Netanjahu (Zdroj: SITA/Abir Sultan/Pool Photo via AP)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

JERUZALEM - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondelok obyvateľom mesta Gaza povedal, aby sa evakuovali, keďže izraelská armáda tam zintenzívnila letecké útoky pred plánovanou pozemnou operáciou. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.

Izraelská vláda v auguste schválila plán na obsadenie mesta Gaza a pokračuje v príprave jeho realizácie napriek opakovaným výzvam západných krajín i humanitárnych organizácií, aby ofenzívu zastavila.Úrad civilnej ochranu v Pásme Gazy oznámil, že v pondelok pri izraelských útokoch zahynulo najmenej 39 ľudí, 25 z nich v meste Gaza.Izraelské sily počas dňa zničili štvrtú výškovú budovu v meste Gaza za štyri dni. Armáda tvrdí, že ju militanti z hnutia Hamas využívali na získavanie spravodajských informácií a umiestnili v nej výbušniny. Obyvateľov budovy a okolia predtým upozornila, aby odišli.

Benjamin Netanjahu
Zobraziť galériu (2)
Benjamin Netanjahu  (Zdroj: SITA/AP Photo/ Maya Alleruzzo, Pool)

„Za dva dni sme zvalili 50 teroristických veží a to je len počiatočná fáza zintenzívnených pozemných manévrov v meste Gaza. Obyvateľom hovorím: varovali sme vás, odíďte teraz,“ uviedol Netanjahu vo videovyhlásení.„Toto všetko je len predohra, len otvorenie hlavnej zintenzívnenej operácie - pozemnej operácie našich síl, ktoré sa teraz organizujú a zhromažďujú, aby vstúpili do mesta Gaza,“ doplnil predseda izraelskej vlády.Armáda tiež oznámila, že štyria izraelskí vojaci zahynuli, keď palestínski militanti hodili výbušné zariadenie do ich tanku.

Izrael zintenzívňuje útoky na mesto Gaza: Zničil tretí výškový obytný dom za tri dni Prečítajte si tiež

Izrael zintenzívňuje útoky na mesto Gaza: Zničil tretí výškový obytný dom za tri dni

Viac o téme: útokyObyvateliaIzraelBenjamin NetanjahuPásmo Gazy
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

AKTUALIZOVANÉ Streľba v Jeruzaleme
Streľba v Jeruzaleme si vyžiadala päť obetí a zranených: Útočníci sú zneškodnení
Zahraničné
Izrael zintenzívňuje útoky na
Izrael zintenzívňuje útoky na mesto Gaza: Zničil tretí výškový obytný dom za tri dni
Zahraničné
Izraelská armáda zasiahla ďalšiu
Izraelská armáda zasiahla ďalšiu výškovú budovu v Gaze, údajne ju využíval Hamas
Zahraničné
Izraelská armáda postupuje v
Izraelská armáda postupuje v Gaze: Tvrdí, že 40 percent územia má pod kontrolou
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Evakuácia pre nevybuchnutú bombu v Bratislave
Evakuácia pre nevybuchnutú bombu v Bratislave
Správy
Narodeninová oslava synčeka Zuzany Plačkovej
Narodeninová oslava synčeka Zuzany Plačkovej
Prominenti
Pri výkopových prácach v Bratislave našli nevybuchnutú bombu
Pri výkopových prácach v Bratislave našli nevybuchnutú bombu
Správy

Domáce správy

Peter Pellegrini
Slovensko-japonské vzťahy sa posilňujú: Prezident Pellegrini rokoval s japonským premiérom Išibom
Domáce
FOTO Evakuácia pre nevybuchnutú bombu
MIMORIADNE Veľká evakuácia v Bratislave: Našla sa nevybuchnutá bomba! Uzavretá bude aj doprava
Domáce
Funguje namiesto botoxu: Ženy
Funguje namiesto botoxu: Ženy skúšajú novú zbraň proti starnutiu
feminity.sk
STRAŠNÁ TRAGÉDIA: Mladý chlapec ostal sám! Otec Jožko vychovával syna, zahynul pri brutálnej zrážke FOTO
STRAŠNÁ TRAGÉDIA: Mladý chlapec ostal sám! Otec Jožko vychovával syna, zahynul pri brutálnej zrážke FOTO
Banská Bystrica

Zahraničné

Tokio, hlavné mesto Japonska
Škandál v Japonsku: Bývalý starosta obvinený z 99 sexuálnych obťažovaní sa stal radcom
Zahraničné
Severokórejský vodca Kim Čong-un
Kim Čong-un posilňuje raketový program: Nový motor na tuhé palivo testovaný
Zahraničné
Ilustračná foto.
Južná Kórea podnikla v OSN ďalší krok k obnoveniu sankcií voči Iránu
Zahraničné
britský premiér Keir Starmer
Starmer a Abbás na spoločnom stretnutí rokovali o ukončení utrpenia v Gaze a uznaní palestínskeho štátu
Zahraničné

Prominenti

FOTO POHREB módnej legendy: Blízki
POHREB módnej legendy: Blízki sa rozlúčili s Giorgiom Armanim
Zahraniční prominenti
Ján Ďurovčík
Jána Ďurovčíka čaká BOMBAstická sezóna: Tieto dve veci ZMENIA jeho život a... bude to VEĽKÉ!
Domáci prominenti
Noemi Gažová
Hviezda Markízy má HRANIČNÚ PORUCHU: Sklony k sebapoškodzovaniu... Ublížiť si chcela už ako 8-ročná!
Domáci prominenti
Operná speváčka Soňa Červená
Kariéru hviezdnej umelkyne zatienilo súkromie: Útek manžela, emigrácia a potrat v lietadle
Osobnosti

Zaujímavosti

Amatérskemu archeológovi sa po
Amatérskemu archeológovi sa po rokoch podaril životný objav: Na brehu rieky našiel poklad starý 125-tisíc rokov!
Zaujímavosti
Muž má rekordné prirodzenie:
Muž má rekordné prirodzenie: Meria neuveriteľných 36 centimetrov! Teraz ho môžu všetci vidieť v múzeu
Zaujímavosti
TÚTO chorobu lekári často
TÚTO chorobu lekári často nevedia identifikovať: POZOR na ňu, takto ju spoznáte!
vysetrenie.sk
POHROMA na palube lietadla:
POHROMA na palube lietadla: Všetky toalety prestali fungovať! Staršia cestujúca to už nevydržala... ostatní dostali fľaše
Zaujímavosti

Dobré správy

Funguje namiesto botoxu: Ženy
Funguje namiesto botoxu: Ženy skúšajú novú zbraň proti starnutiu
feminity.sk
Kozmetický trend, ktorý sa
Kozmetický trend, ktorý sa stáva hitom po celom svete: Slovenská firma vyrába unikátnu novinku
plnielanu.sk
Bolesť chrbta vás vie
Bolí vás po práci chrbát? Vďaka tomuto riešeniu prídete na príčinu raz-dva
urobsisam.sk
Majte sa pred nimi
Majte sa pred nimi na pozore: Tieto kožné choroby trápia Slovákov najčastejšie
plnielanu.sk

Ekonomika

V Spojených štátoch padol druhý najvyšší jackpot v histórii: Čo by ste urobili s takouto obrovskou sumou vy? (foto)
V Spojených štátoch padol druhý najvyšší jackpot v histórii: Čo by ste urobili s takouto obrovskou sumou vy? (foto)
Návrat k rovnej dani či rušenie drahých úradov: Liberáli zverejnili vlastné konsolidačné návrhy!
Návrat k rovnej dani či rušenie drahých úradov: Liberáli zverejnili vlastné konsolidačné návrhy!
Zruší sa zákaz spaľovacích motorov? Nemeckí politici bijú na poplach!
Zruší sa zákaz spaľovacích motorov? Nemeckí politici bijú na poplach!
Ryanair mení pravidlá: Dajte si pozor, od novembra vás nemusia pustiť na palubu lietadla!
Ryanair mení pravidlá: Dajte si pozor, od novembra vás nemusia pustiť na palubu lietadla!

Šport

Laxnosť a pohodlnosť sa im vypomstili: Nevýrazný výkon Česka korunovaný záverečným šokom
Laxnosť a pohodlnosť sa im vypomstili: Nevýrazný výkon Česka korunovaný záverečným šokom
Reprezentácia
MS 2026 vo futbale majú ďalšieho istého účastníka: Dramatický duel rozhodol jediný gól
MS 2026 vo futbale majú ďalšieho istého účastníka: Dramatický duel rozhodol jediný gól
MS vo futbale
Neskutočne bláznivý zápas, v ktorom padlo 9 gólov! Taliani rozhodli v úplnom závere
Neskutočne bláznivý zápas, v ktorom padlo 9 gólov! Taliani rozhodli v úplnom závere
MS vo futbale
Hral v Slovane, potom sa nečakane vyparil: Ramírez chce ukázať svoj potenciál v novom klube
Hral v Slovane, potom sa nečakane vyparil: Ramírez chce ukázať svoj potenciál v novom klube
Chance liga

Auto-moto

BMW iX3 Neue Klasse - supermozgy, supervýkon, superpokrok
BMW iX3 Neue Klasse - supermozgy, supervýkon, superpokrok
Predstavujeme
Výstavbu kruhovej križovatky v Sliači ukončili, slúži bez obmedzení
Výstavbu kruhovej križovatky v Sliači ukončili, slúži bez obmedzení
Doprava
TEST: Land Cruiser – s rámom a štvorvalcom do prémie
TEST: Land Cruiser – s rámom a štvorvalcom do prémie
Klasické testy
Volkswagen čakajú veľké ZMENY. Takto sa budú volať autá VW po novom
Volkswagen čakajú veľké ZMENY. Takto sa budú volať autá VW po novom
Novinky

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Úrad práce mení od septembra pravidlá: Na toto by si mali dať zamestnávatelia pozor
Úrad práce mení od septembra pravidlá: Na toto by si mali dať zamestnávatelia pozor
Pre zamestnávateľov
Kariéra Raňajky otvárajú dvere aktuálnym HR trendom a líderským témam
Kariéra Raňajky otvárajú dvere aktuálnym HR trendom a líderským témam
Kariera.sk TS
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Zbierka 16 najlepších receptov na sladký obed alebo dezerty zo sliviek
Zbierka 16 najlepších receptov na sladký obed alebo dezerty zo sliviek
Hrnčekové rezy z broskyňového kompótu s tvarohovým krémom.
Hrnčekové rezy z broskyňového kompótu s tvarohovým krémom.
Drožďové knedličky do polievky: Overený recept, ktorý nesklame
Drožďové knedličky do polievky: Overený recept, ktorý nesklame
Výber receptov
Prečo sa vývar varí bez pokrievky? Dôvod, prečo sa to neodporúča
Prečo sa vývar varí bez pokrievky? Dôvod, prečo sa to neodporúča
Rady a tipy

Technológie

Americká armáda má v rukách zbraň budúcnosti. Mobilný laser LOCUST dokáže zničiť dron na kilometre
Americká armáda má v rukách zbraň budúcnosti. Mobilný laser LOCUST dokáže zničiť dron na kilometre
Armádne technológie
Čína má prelomovú technológiu. AR okuliare dajú vojakom schopnosť vidieť cez brnenie a strieľať pohľadom
Čína má prelomovú technológiu. AR okuliare dajú vojakom schopnosť vidieť cez brnenie a strieľať pohľadom
Armádne technológie
Čínske technológie môžu sledovať všetko, čo robíš. NÚKIB vydal vážne varovanie
Čínske technológie môžu sledovať všetko, čo robíš. NÚKIB vydal vážne varovanie
Bezpečnosť
Google dostal od Európskej únie pokutu vo výške 3,5 miliardy. Ak nezmení svoje praktiky, čakajú ho ďalšie tvrdé sankcie
Google dostal od Európskej únie pokutu vo výške 3,5 miliardy. Ak nezmení svoje praktiky, čakajú ho ďalšie tvrdé sankcie
Správy

Bývanie

7+ cenovo dostupných tipov, ktorými urobíte v interiéri dojem. Čo robiť, aby aj lacný byt vyzeral dobre?
7+ cenovo dostupných tipov, ktorými urobíte v interiéri dojem. Čo robiť, aby aj lacný byt vyzeral dobre?
Bývali v zdedenom drevenom dome, no chceli začať odznova. Nové bývanie je ako stvorené na vidiecku idylku
Bývali v zdedenom drevenom dome, no chceli začať odznova. Nové bývanie je ako stvorené na vidiecku idylku
Zemiaky klíčia a tekvice hnijú prirýchlo? Môžu byť za tým tieto chyby. Čo robiť, aby úroda vydržala čo najdlhšie?
Zemiaky klíčia a tekvice hnijú prirýchlo? Môžu byť za tým tieto chyby. Čo robiť, aby úroda vydržala čo najdlhšie?
Odkvitli vám letničky? Tieto rastliny vyfarbia vašu záhradu na jeseň a dariť sa im bude aj v kvetináči
Odkvitli vám letničky? Tieto rastliny vyfarbia vašu záhradu na jeseň a dariť sa im bude aj v kvetináči

Pre kutilov

September rozhoduje o jari – jesenné hnojenie, ktoré vám prinesie bohatú úrodu
September rozhoduje o jari – jesenné hnojenie, ktoré vám prinesie bohatú úrodu
Záhrada
Toto potrebujete vedieť o jesennej výsadbe cibule a cesnaku: Odrody, termíny, príprava pôdy a ďalšie tipy
Toto potrebujete vedieť o jesennej výsadbe cibule a cesnaku: Odrody, termíny, príprava pôdy a ďalšie tipy
Záhrada
Stavebného povolenia na stavbu chaty sa nedočkali, a tak našli iné riešenie. Hypotéku platiť nemusia
Stavebného povolenia na stavbu chaty sa nedočkali, a tak našli iné riešenie. Hypotéku platiť nemusia
Dvor a záhrada
Ako pripraviť hŕstkovú polievku, aby mala ten správny „šmrnc“? S týmto receptom sa vám to podarí
Ako pripraviť hŕstkovú polievku, aby mala ten správny „šmrnc“? S týmto receptom sa vám to podarí
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Ako sa dostať do formy za 15 dní: Realistický plán pre začiatočníkov
Chudnutie a diéty
Ako sa dostať do formy za 15 dní: Realistický plán pre začiatočníkov
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Evakuácia pre nevybuchnutú bombu
Domáce
MIMORIADNE Veľká evakuácia v Bratislave: Našla sa nevybuchnutá bomba! Uzavretá bude aj doprava
Hygienici zobrali letné kúpaliska
Domáce
Hygienici zobrali letné kúpaliska útokom: Výsledky s veľkým otáznikom, kvalita pokrivkávala hlavne na týchto!
MIMORIADNY ONLINE Jermak varuje
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Jermak varuje USA: Putin ničí naše mestá, musíte pritlačiť!
Nočná mora sa stala
Zahraničné
Nočná mora sa stala realitou: Muž zostal zavretý vo výťahu štyri dni! Nemal vodu ani jedlo

Ďalšie zo Zoznamu