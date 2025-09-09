Izraelský premiér obyvateľom mesta Gaza povedal, aby okamžite odišli: Armáda tam zintenzívnila letecké útoky

JERUZALEM - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondelok obyvateľom mesta Gaza povedal, aby sa evakuovali, keďže izraelská armáda tam zintenzívnila letecké útoky pred plánovanou pozemnou operáciou. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Izraelská vláda v auguste schválila plán na obsadenie mesta Gaza a pokračuje v príprave jeho realizácie napriek opakovaným výzvam západných krajín i humanitárnych organizácií, aby ofenzívu zastavila.Úrad civilnej ochranu v Pásme Gazy oznámil, že v pondelok pri izraelských útokoch zahynulo najmenej 39 ľudí, 25 z nich v meste Gaza.Izraelské sily počas dňa zničili štvrtú výškovú budovu v meste Gaza za štyri dni. Armáda tvrdí, že ju militanti z hnutia Hamas využívali na získavanie spravodajských informácií a umiestnili v nej výbušniny. Obyvateľov budovy a okolia predtým upozornila, aby odišli.
„Za dva dni sme zvalili 50 teroristických veží a to je len počiatočná fáza zintenzívnených pozemných manévrov v meste Gaza. Obyvateľom hovorím: varovali sme vás, odíďte teraz,“ uviedol Netanjahu vo videovyhlásení.„Toto všetko je len predohra, len otvorenie hlavnej zintenzívnenej operácie - pozemnej operácie našich síl, ktoré sa teraz organizujú a zhromažďujú, aby vstúpili do mesta Gaza,“ doplnil predseda izraelskej vlády.Armáda tiež oznámila, že štyria izraelskí vojaci zahynuli, keď palestínski militanti hodili výbušné zariadenie do ich tanku.