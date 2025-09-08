Streľba v Jeruzaleme si vyžiadala štyri obete a zranených: Útočníci sú zneškodnení

JERUZALEM - Izraelské bezpečnostné zložky v pondelok zneškodnili dvoch mužov, ktorí na križovatke Ramot pri vjazde do Jeruzalema začali strieľať do ľudí. Informuje o tom správa z agentúry AFP.
Aktualizované 10:08 - Strelecký útok v Jeruzaleme si dnes vyžiadal štyroch mŕtvych a ďalších piatich ťažko zranených ľudí previezli do nemocníc. Podľa spravodajského serveru The Times of Israel (ToI) to uviedla izraelská záchranná služba. Niekoľko ľudí s ľahšími zraneniami prevoz do nemocníc podľa nej ešte len čaká. Izraelská polícia predtým informovala, že zneškodnila dvoch útočníkov.
Incident sa podľa ToI odohral na križovatke Ramot pri vjazde do Jeruzalema. Za útokom podľa ToI stáli najmenej dvaja strelci, z vyjadrenia polície nie je zrejmé, či ich zabila alebo len postrelila. Záchranári v prvom oznámení o útoku hovorili o 15 najmenej zranených.
Otázka Jeruzalema patrí k najcitlivejším témam palestínsko-izraelského konfliktu. Kým Izrael považuje Jeruzalem za svoje nedeliteľné hlavné mesto, Palestínčania chcú, aby sa jeho východná časť stala hlavným mestom budúceho palestínskeho štátu. Napätie v meste vzrástlo v súvislosti s vojnou v Pásme Gazy. Tá vypukla v októbri 2023, keď Izrael začal vojenskú ofenzívu v reakcii na útok teroristického hnutia Hamas a jeho spojencov.
Pôvodne hlásili 15 zranených
Záchranná zdravotná služba Magen David Adom (Červený Dávidov štít - MDA) uviedla, že streľba si vyžiadala najmenej 15 zranených. Stav piatich z nich je kritický, napísal na svojom webe denník The Times of Israel.
Podľa miestnych médií útok spáchali najmenej dvaja ozbrojenci, ktorí zrejme nastúpili do autobusu a začali v ňom strieľať do cestujúcich. Agentúra AP spresnila, že k streľbe došlo na hlavnej križovatke pri severnom vstupe do Jeruzalema - na ceste, ktorá vedie k židovským osadám nachádzajúcim sa vo východnom Jeruzaleme.
Prebiehajúca vojna v palestínskom Pásme Gazy vyvolala nárast násilia aj na Izraelom okupovanom Západnom brehu Jordánu i v samotnom Izraeli. Okrem útokov palestínskych radikálov na Izraelčanov v Izraeli a v Predjordánsku bol zaznamenaný aj nárast násilných činov páchaných židovskými osadníkmi voči Palestínčanom.