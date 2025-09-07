Nedeľa7. september 2025, meniny má Marianna, zajtra Miriama

Orbán si nebral servítku: Maďarský premiér predpovedá víťazstvo Ruska, Ukrajina bude podľa neho rozdelená

Viktor Orbán Zobraziť galériu (2)
Viktor Orbán (Zdroj: Topky/Ramon Leško)
TASR

BUDAPEŠŤ - Rusko vyhrá vojnu na Ukrajine, ktorá bude následne rozdelená. Myslí si to predseda maďarskej vlády a vládnej strany Fidesz Viktor Orbán, ktorý svoj pohľad na svetovú politiku vykreslil na takzvanom občianskom pikniku Fideszu v nedeľu podvečer v obci Kötcse v Šomodskej župe.

 Podujatie, ktoré bolo doposiaľ vždy neverejné a určené úzkemu kruhu pozvaných, tento rok netradične vysielali naživo na sociálnych sieťach. „Vlani sme nechali veľa nezodpovedaných otázok. Tento rok sme dostali odpovede takmer na všetky. Bude nový americký prezident a nová americká politika? Áno. Bude nová nemecká vláda? Áno. Dostane sa Francúzsko z vládnej krízy? Nie! Môže sa spolupráca Vyšehradskej štvorky (V4) opäť obnoviť? Áno. Bude ruské vojenské víťazstvo? Áno. Bude Ukrajina rozdelená? Áno. Podarí sa Európskej únii vyriešiť základnú dilemu, ktorú stelesňuje euro? Nie,“ povedal Orbán. Podčiarkol, že neexistuje len nový americký prezident, ale aj nová geostrategická politika.

Orbán vyjadril názor, že Čína integruje krajiny juhovýchodnej Ázie do svojej ekonomiky bez vojenského zásahu. Spojené štáty si zasa podľa maďarského premiéra uvedomili, že Európa je slabá. „Európska únia sa dostala do stavu rozpadu a fragmentácie a ak to bude takto ďalej pokračovať, Únia sa zapíše do dejín ako ušľachtilý experiment so zlým koncom,“ povedal Orbán a dodal, že ak sa aj podarí schváliť nový rozpočet EÚ, bude posledným sedemročným rozpočtom. Prijatie ďalšieho rozpočtu považuje za úplne nemožné, z čoho podľa neho vyplýva, že eurozóna sa rozpadne.

Orbán si nebral servítku:
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Maďarsko podľa maďarského ministerského predsedu neskrachovalo, lebo v roku 2010 Fidesz oddelil Maďarsko od hospodárskeho modelu EÚ. „Vybudovali sme vlastný model, náš pracovný trh, systém podpory a daní je úplne iný než západný,“ dodal Orbán. Fidesz avizoval, že otvorenie predvolebnej politickej sezóny posúva až na jeseň, podľa pozorovateľov práve nedeľňajší piknik môže byť jeho úvodným podujatím. V budúcom roku budú v Maďarsku parlamentné voľby. Mimoparlamentná strana TISZA (Rešpekt a sloboda) už dávnejšie oznámila, že svoju predvolebnú kampaň už začala.

Predseda TISZY Péter Magyar oznámil, že jeho strana pripravuje v rovnakom čase v Kötse zhromaždenie, ktoré bude mať na rozdiel od Fideszu otvorený, teda verejný charakter. Orbán následne osobne informoval, že celý tohtoročný piknik bude vysielaný naživo na sociálnych sieťach. Analytici to označili za jednoznačnú reakciu na intenzívne aktivity Magyarovej strany TISZA v online priestore.

Podľa servera telex.hu počas príchodu Orbánovho mikrobusu do Kötse uzavreli cestu ešte aj pred členmi Fideszu. Server 444.hu poznamenal, že Fidesz tento rok úplne znemožnil médiám priblížiť sa k miestu konania pikniku.

Magyarom vedená TISZA zorganizovala svoje zhromaždenie niekoľko sto metrov od podujatia Fideszu. Cieľom podujatia TISZY, na ktoré podľa servera nepszava.hu prišlo niekoľko stoviek sympatizantov, bolo predstaviť nové osobnosti strany.

