Český paradox: Ruská ropa NIE, na oceľ si presadili výnimku! TOTO má byť dôvod... Reakcia U. S. Steel

PRAHA - Česko ukončilo dovoz ruskej ropy, no presadilo sa výnimku na dovoz ocele z Ruska. Vláda tvrdí, že chráni domácu výrobu, no čelí kritike, že podporuje ruskú ekonomiku. Európske oceliarne pritom tvrdia, že majú voľné kapacity na pokrytie dopytu. Informuje o tom Euractiv.

Česká republika sa od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu profiluje ako jeden z najrozhodnejších podporovateľov Kyjeva a zástanca tvrdých sankcií voči Moskve. Symbolickým krokom, ktorý potvrdil túto pozíciu, bolo ukončenie závislosti od dovozu ruskej ropy po takmer šiestich desaťročiach. Vláda Petra Fialu označila závislosť na ruských energiách za bezpečnostné riziko a vďaka rozšíreniu transalpského ropovodu TAL dokázala túto kapitolu uzavrieť.

O to prekvapivejšie pôsobí fakt, že tá istá vláda, spolu s Talianskom a Belgickom, ešte v roku 2023 presadila výnimku zo sankcií na dovoz ruskej ocele, píše Euractiv. Výnimka sa týka najmä takzvaných oceľových brám, ktoré sú nevyhnutné na výrobu hrubých plechov a nosníkov pre stavebníctvo, energetiku a infraštruktúru. 

Česká vláda tvrdí, že chráni pracovné miesta

Podľa českej vlády momentálne neexistuje kvalitná náhrada za ruské bramy a iné krajiny ich nevedia dodať v požadovanom objeme. Hovorkyňa českej vlády Lucie Michut Ješátková tvrdí, že bez výnimiek zo sankcií by hrozilo zastavenie prevádzky českých závodov ako sú Vítkovice Steel, strata know-how a stoviek pracovných miest. Zdôraznila, že výnimku získali aj ďalšie štáty ako Belgicko, Francúzsko či Taliansko, čím EÚ zohľadnila štrukturálnu závislosť niektorých regiónov.

Kritici však namietajú, že výnimky na ruské bramy narúšajú celý sankčný režim proti Rusku. Anonymný zdroj z prostredia oceliarskeho priemyslu v Bruseli uviedol, že český trh nie je izolovaný, ale je súčasťou masívneho vnútorného trhu EÚ s výrobou vo viac než 20 členských štátoch. Dopad sankcií sa podľa neho musí posudzovať na úrovni EÚ, inak sú politiky nefunkčné.

Reakcia U. S. Steel Košice

U.S. Steel Košice odmieta tvrdenie o jedinečnej kvalite ruských brám. Hovorca spoločnosti Ján Bača uviedol, že európske závody sú schopné vyrábať rovnakú kvalitu ocele ako ruské oceliarne. Vidí však rozdiel v cene dovážaných brám na európsky trh a cenou brám vyrobených domácimi európskymi výrobcami.

"Domáci európski výrobcovia ocele majú náklady na výrobu vyššie, aj z dôvodu energetickej krízy a cien energií, ktoré sú ovplyvnené vojnou na Ukrajine a environmentálnymi reguláciami platnými v EÚ," uvádza Bača. Upozornil tiež, že využitie kapacít európskeho oceliarskeho priemyslu sa pohybuje len na úrovni približne 60 percent, čo znamená, že existujú voľné kapacity na výrobu oceľových brám.

Podľa českej vlády nie je motiváciou cena

Česká vláda tvrdí, že cena nie je hlavnou motiváciou pre výnimku zo sankcií. Ako príklad uvádza, že hoci ruská ropa bola lacnejšia o 20 percent, Českej republike sa podarilo závislosti na nej zbaviť. Pri oceli sú však objemy vzájomného obchodu s Ruskom rádovo nižšie, a tým aj príjmy Moskvy z jej exportu. Vláda zdôrazňuje, že výnimka bola potrebná na zachovanie výroby, pracovných miest a konkurencieschopnosti domácich firiem.

Napriek argumentom vlády, kritici poukazujú na to, že nízke ceny ruských brám poskytujú cenovú výhodu nielen českej spoločnosti Vítkovice Steel, ale aj ďalším dovozcom a výrobcom. Domáci európski výrobcovia ocele majú náklady na výrobu vyššie, aj z dôvodu energetickej krízy a environmentálnych regulácií platných v EÚ. Hovorca U.S. Steel Košice zdôrazňuje, že na trh EÚ by sa mali dostať produkty, ktoré spĺňajú environmentálne kritériá EÚ, alebo by mali byť dodatočne zaťažené poplatkami na základe legislatívy o uhlíkovom cle.

