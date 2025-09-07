Japonský premiér Šigeru Išiba oznámil rezignáciu po necelom roku vo funkcii

TOKIO - Japonský premiér Šigeru Išiba v nedeľu oznámil svoju rezignáciu po necelom roku vo funkcii. Na odstúpenie ho vyzývali viacerí členovia jeho vládnucej Liberálnodemokratickej strany (LPD), informujú o tom svetové agentúry.
Išibu do funkcie zvolila Snemovňa reprezentantov japonského parlamentu v októbri minulého roka. LDP bola vtedy najsilnejšou stranou v dolnej komore japonského parlamentu. Nominovala preto premiéra, ktorým je tradične predseda najsilnejšej strany. Správy o jeho možnej rezignácii sa objavovali už viackrát, no doteraz ich dôrazne odmietal. V nedeľu pri oznámení ubezpečil, že bude vykonávať svoje povinnosti dovtedy, kým nebude zvolený nový predseda strany.
Rezignácia prichádza len deň pred tým, ako mala LDP rozhodovať o prípadných predčasných voľbách nového predsedu, čo by v podstate znamenalo vyslovenie nedôvery Išibovi. Ten však vo svojom prejave zdôraznil, že proces výberu svojho nástupcu už odštartuje a pondelkové rozhodnutie tak nie je potrebné.
Hrozili mu ťažkosti pri riadení strany
Ak by vo funkcii zostal, čelil by podľa agentúry AP vážnym ťažkostiam pri riadení rozdelenej strany a menšinovej vlády. Od svojho nástupu k moci totiž sledoval, ako jeho koalícia stratila väčšinu v oboch komorách parlamentu pre rastúcu nespokojnosť voličov so zvyšujúcimi sa životnými nákladmi, pripomína Reuters.
Liberálnodemokratickej strane a koaličnému partnerovi Komeito chýbali pritom v júlovom hlasovaní tri kreslá na udržanie väčšiny v 248-člennej hornej komore. Išlo tak o druhú volebnú porážku v krátkom čase - väčšinu v dolnej komore vláda stratila už v októbri. Tento vývoj podľa agentúry AP výrazne oslabil pozíciu premiéra aj stabilitu japonskej politickej scény. AFP informovala, že minister poľnohospodárstva a bývalý premiér sa v sobotu stretli s Išibom, aby ho vyzvali na dobrovoľné odstúpenie z postu.
