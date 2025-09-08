Polícia prichytila v Žiline za volantom opitého cudzinca bez vodičského preukazu

ŽILINA - Obvineniu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky čelí 36-ročný vodič cudzej štátnej príslušnosti, ktorého policajná hliadka prichytila minulý týždeň šoférovať opitého na jednej zo žilinských komunikácií. Žilinská krajská polícia o tom v pondelok informovala na sociálnej sieti.
Cudzinec upútal pozornosť policajnej hliadky svojou nekoordinovanou jazdou so zapnutými výstražnými svetlami. „Policajti pri kontrole zistili, že vozidlo vedie bez príslušného vodičského oprávnenia. Následne sa muž podrobil dychovej skúške s výsledkom 2,06 promile,“ uviedla polícia.
Doplnila, že hliadka mužovi obmedzila osobnú slobodu a eskortovala ho na útvar. „Vec si prevzal poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Žiline, ktorý voči nemu vzniesol obvinenie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky,“ dodala polícia.