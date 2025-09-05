Libanonská armáda spustí plán na odzbrojenie Hizballáhu, Bejrút to potvrdil

BEJRÚT - Libanonská vláda v piatok po svojom zasadnutí v Bejrúte potvrdila, že libanonská armáda začne realizovať svoj plán na odzbrojenie proiránskeho šiitského hnutia Hizballáh. S odvolaním sa na libanonskú vládu o tom informovala agentúra AFP.
„Libanonská armáda začne realizovať plán (odzbrojenia Hizballáhu), ale v súlade s dostupnými schopnosťami, ktoré sú obmedzené z hľadiska logistiky, materiálu a ľudských zdrojov,“ uviedol v rozhovore s novinármi libanonský minister informácií Paul Morcos. Kabinet sa rozhodol udržať podrobnosti armádneho plánu v „tajnosti“, uvádza sa vo vyhlásení vlády, ktoré sprostredkoval Morcos. Doplnil, že libanonská vláda v rámci implementácie princípu výlučnej právomoci štátu nad celým územím a jeho monopolu na zbrane chce vypracovať stratégiu národnej bezpečnosti.
Bejrút neurobil žiadne ústupky voči Izraelu
Zdôraznil, že Bejrút „neurobil a neurobí žiadne ústupky voči Izraelu.“ Súčasne ubezpečil, že skupina šiitských ministrov, ktorá v piatok opustila zasadnutie, zo samotnej vlády neodišla. „Vláda neustúpila ani v jednom bode, pokiaľ ide o plán na rozšírenie svojej suverenity, a pokračuje v jeho implementácii bez toho, aby vyprovokovala explóziu vo vnútornej situácii,“ objasnil minister.
Informované zdroje pre denník L’Orient-Le Jour uviedli, že plán libanonskej armády na odzbrojenie Hizballáhu neobsahuje konkrétny časový harmonogram. Je štruktúrovaný okolo piatich krokov, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby sa zbrane dostali výlučne pod štátnu kontrolu. Proces odzbrojenia sa začína aktuálnymi operáciami armády južne od rieky Lítání, po ktorých má nasledovať expanzia do oblasti medzi riekami Lítání a Awálí, potom do Bejrútu a jeho predmestí, okolo údolia Bikáa a nakoniec na celé libanonské územie.
Plán je dôkladne pripravený
Zdroje uvádzajú, že plán je dôkladne pripravený a zahŕňa všetky operačné kapacity armády. Súčasne upozorňuje na možné prekážky a výzvy, najmä v oblasti ľudských zdrojov, technickej, logistickej, vojenskej a inžinierskej podpory, ktoré sú nevyhnutné na rozšírenie autority libanonskej armády na celé územie krajiny. Libanonská armáda bude o nasadení v jednotlivých regiónoch rozhodovať samostatne, pričom vláde bude o svojich krokoch predkladať podrobné mesačné správy.
Plán ďalej stanovuje, že základnými podmienkami pre úplné nasadenie armády je ukončenie izraelských operácií a stiahnutie izraelských jednotiek. Vyžaduje tiež posilnenie vojenskej prítomnosti a kontrolných stanovíšť v kľúčových oblastiach, aby sa zabránilo preprave či pašovaniu zbraní. Súčasťou opatrení je aj zabezpečenie libanonsko-sýrskej hranice, uzavretie nelegálnych priechodov, boj proti obchodovaniu so zbraňami a drogami a pokračovanie v konfiškácii zbraní v palestínskych utečeneckých táboroch.