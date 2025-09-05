USA uvalili sankcie na palestínske organizácie: Ide o údajnú podporu ICC

WASHINGTON - Spojené štáty uvalili sankcie na tri popredné palestínske mimovládne organizácie a obvinili ich z podpory snáh Medzinárodného trestného súdu (ICC) o stíhanie izraelských občanov. Informuje správa agentúry AFP.
Ide o najnovší krok Washingtonu v jeho úsilí oslabiť ICC, ktorý vlani vydal zatykače na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a bývalého ministra obrany Joava Galanta v súvislosti s vojnou Izraela v Pásme Gazy. ICC v tom čase vydal zatykač aj na predstaviteľa palestínskeho militantného hnutia Hamas.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vo štvrtok označil organizácie al-Hák, Centrum pre ľudské práva al-Mezán a Palestínske centrum pre ľudské práva podľa výkonného nariadenia zameraného na subjekty, ktoré pomáhajú vyšetrovaniam Medzinárodného trestného súdu týkajúcim sa Izraela.
Odmieta spolitizovanú agendu
„Tieto subjekty sa priamo zapojili do snáh Medzinárodného trestného súdu vyšetrovať, zatýkať, zadržiavať alebo stíhať izraelských občanov bez súhlasu Izraela,“ uviedol šéf americkej diplomacie. AFP pripomína, že USA, Izrael ale i Rusko patria medzi krajiny, ktoré odmietajú ICC. „Odmietame spolitizovanú agendu Medzinárodného trestného súdu, jeho prekračovanie právomocí a nerešpektovanie suverenity Spojených štátov a našich spojencov,“ uviedol vo vyhlásení Rubio.
USA v auguste uvalili sankcie
USA v auguste uvalili sankcie na dvoch sudcov ICC a dvoch prokurátorov. Tieto sankcie sa týkali aj predstaviteľov spojeneckých štátov USA - Francúzska a Kanady. V júni uvalili sankcie na štyri sudkyne tohto súdu. Spojené štáty budú podľa Rubia naďalej odpovedať významnými a konkrétnymi dôsledkami, aby ochránili „našich vojakov, našu suverenitu a našich spojencov pred nerešpektovaním suverenity zo strany ICC“. Najnovší krok USA medzičasom odsúdil vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk, ktorý opatrenie označil za „úplne neprijateľné“.
„Tieto mimovládne organizácie celé desaťročia vykonávajú zásadnú prácu v oblasti ľudských práv, najmä pokiaľ ide o zodpovednosť za ich porušovanie,“ uviedol vo vyhlásení. Sankcie budú mať podľa neho negatívny účinok nielen na občiansku spoločnosť na okupovaných palestínskych územiach a Izraeli, ale potenciálnej aj na celosvetovej úrovni. Podľa ľudskoprávnej organizácie Amnesty International sú nové sankcie „hlboko znepokojujúci a hanebný útok na ľudské práva a celosvetové úsilie o spravodlivosť“.