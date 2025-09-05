Piatok5. september 2025, meniny má Regína, zajtra Alica

Nawrocki to potvrdil! S Trumpom rokoval o bezpečnosti Pobaltských štátov

americký prezident Donald Trump
americký prezident Donald Trump (Zdroj: TASR/AP )
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

VARŠAVA - Poľský prezident Karol Nawrocki potvrdil, že počas stredajšieho rozhovoru s americkým prezidentom Donaldom Trumpom hovorili aj o bezpečnosti Pobaltia a východnej hranice NATO. Uviedol to v piatok na tlačovej konferencii v súvislosti s otázkami o možnom znížení americkej podpory pre krajiny východnej Európy. Informuje o tom varšavský spravodajca agentúra PAP.

Podľa denníka Financial Times Spojené štáty plánujú obmedziť financovanie bezpečnostných programov pre štáty, ktoré by sa ocitli v prvej línii prípadného konfliktu s Ruskom. Medzi nimi sa spomínajú Rumunsko, Litva, Lotyšsko a Estónsko, Poľsko však na zozname nefiguruje. Biely dom následne oznámil, že rozhodnutie bolo koordinované s európskymi spojencami a je v súlade s dôrazom prezidenta Trumpa, aby Európa niesla väčšiu zodpovednosť za vlastnú obranu.

Rozhovor najmä o tomto

Nawrocki zdôraznil, že rozhovor s americkým prezidentom sa týkal najmä bilaterálnych vzťahov, prítomnosti amerických vojakov v Poľsku a ochrany poľských hraníc. Dodal, že ešte pred cestou do Washingtonu sa stretol s prezidentmi Litvy, Lotyšska a Estónska, pričom témy, ktoré otváral s Trumpom, sa týkali aj úlohy Poľska ako lídra regiónu.

„Nie je v záujme krajín Pobaltia, aby sa znižoval počet amerických vojakov. Hoci som hovoril hlasom Poľska, cítim, že naša krajina je lídrom strednej a východnej Európy, a v tejto pozícii som rokoval s americkým prezidentom,“ uviedol poľský prezident. Na stretnutí s Nawrockim Trump vyhlásil že USA plánujú zachovať svoju vojenskú prítomnosť v Poľsku a otvoril aj možnosť navýšenia počtu vojakov v krajine.

Viac o téme: USADonald TrumpEurópaKarol Nawrocki
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Americký prezident Donald Trump
Orbán a Fico môžu byť nazúrení: Naliehavá výzva od Trumpa pre Európanov! Nedovážajte ruskú ropu
Zahraničné
Donald Trump na nedávnych
Trump bez štipky hanby: Zneužil klebety o svojej smrti! Prívržencom zaslal pobožný mail, žiada o peniaze
Zahraničné
Tajomné slová Trumpa o
Tajomné slová Trumpa o Putinovi: Dozvedel som sa zaujímavé veci! TAKTO to vysvetlil
Zahraničné
americký prezident Donald Trump
Donald Trump nasadí vojenské jednotky do Chicaga: TOTO je dôvod
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tlačová konferencia strany PS: Aktuálna politická situácia
Tlačová konferencia strany PS: Aktuálna politická situácia
Správy
Liga proti rakovine spúšťa novú kampaň s pomocou AI, Avalína pomôže aj s háklivými otázkami
Liga proti rakovine spúšťa novú kampaň s pomocou AI, Avalína pomôže aj s háklivými otázkami
Správy
Takto by malo prebiehať samovyšetrenie prsníkov: Ideálne raz za mesiac, 2 dni po menštruácii
Takto by malo prebiehať samovyšetrenie prsníkov: Ideálne raz za mesiac, 2 dni po menštruácii
Správy

Domáce správy

AKTUALIZOVANÉ Stretnutie medzi premiérom SR
Fico sa stretol so Zelenským: Ukrajine želá spravodlivý mier aj európsku perspektívu
Domáce
Vodiči, počkáte si! V
Vodiči, počkáte si! V Bratislave sa zdržíte v kolónach
Domáce
Ľubica Karvašová
Zachránili sme 200 miliónov eur pre samosprávy, ktoré im chcela vláda zobrať, uviedla Karvašová
Domáce
Modernizácia a veľké zmeny na ZŠ Ľudovíta Fullu v Košiciach: Pribudne výťah aj nové učebne
Modernizácia a veľké zmeny na ZŠ Ľudovíta Fullu v Košiciach: Pribudne výťah aj nové učebne
Košice

Zahraničné

Boje v Sudáne
Počas občianskej vojny v Sudáne došlo k zločinom proti ľudskosti, uvádza OSN
Zahraničné
Vyjadrenia Riberovej o genocíde
Vyjadrenia Riberovej o genocíde v Gaze vyvolávajú kontroverzné reakcie a kritiku
Zahraničné
Voliť poštou v Česku
Voliť poštou v Česku chce menej ľudí, než sa čakalo: Podľa ministerstva je číslo úspech
Zahraničné
americký prezident Donald Trump
Nawrocki to potvrdil! S Trumpom rokoval o bezpečnosti Pobaltských štátov
Zahraničné

Prominenti

Exmoderátorka Závodská si PODALA
Exmoderátorka Závodská si PODALA Ostrihoňovú: TOTO europoslankyňa MÔŽE a ona nie?! KLAMÁRKA
Domáci prominenti
SMÚTOK v kráľovskej rodine:
SMÚTOK v kráľovskej rodine: Buckinghamský palác oznámil ÚMRTIE vojvodkyne!
Zahraniční prominenti
VIDEO VNÚTRI! ZÁSNUBY páru z Markízy:
ZÁSNUBY páru z Markízy: Víťazi Love Islandu sa budú brať!
Domáci prominenti
Šokujúce odhalenie o NEHODE
Šokujúce odhalenie o NEHODE hviezdy (†63) R&B: Nezomrela okamžite... Mrazivé DETAILY tragédie!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Nechcú si vaše deti
Nechcú si vaše deti upratovať? Mama a učiteľka odhalila trik, ktorý funguje VŽDY! Stačí 5 minút
Zaujímavosti
Od Plitvíc po Mljet:
Od Plitvíc po Mljet: Spoznajte najkrajšie jazerá Chorvátska
dromedar.sk
Temná stránka rýchleho chudnutia:
Temná stránka rýchleho chudnutia: Populárny liek ju priviedol do nemocnice! Žena tvrdí, že jej zničil život
Zaujímavosti
Spávate so svojím štvornohým
Spávate so svojím štvornohým miláčikom? OKAMŽITE prestaňte! Muž z Austrálie zaplatil takmer životom
Zaujímavosti

Dobré správy

Bolesť chrbta vás vie
Bolí vás po práci chrbát? Vďaka tomuto riešeniu prídete na príčinu raz-dva
urobsisam.sk
Majte sa pred nimi
Majte sa pred nimi na pozore: Tieto kožné choroby trápia Slovákov najčastejšie
plnielanu.sk
Skvelá večera iba za
Skvelá večera iba za 5 eur? Slováci začínajú využívať nový spôsob šetrenia
plnielanu.sk
Zdroj: GettyImages
Trápia vás bolesti chrbta alebo kĺbov? Slováci môžu po novom získať posudok odborníka do 3 dní
plnielanu.sk

Ekonomika

Hrozivé čísla: Veľká časť Slovákov si nemôže dopriať poriadne jedlo, sme na tom najhoršie v EÚ!
Hrozivé čísla: Veľká časť Slovákov si nemôže dopriať poriadne jedlo, sme na tom najhoršie v EÚ!
Kamenický sa ostro obul do progresívcov: Takto skritizoval ich Veľký tresk!
Kamenický sa ostro obul do progresívcov: Takto skritizoval ich Veľký tresk!
Zomrel miliardár a módna legenda: Jeho meno nesie ikonická značka! (foto)
Zomrel miliardár a módna legenda: Jeho meno nesie ikonická značka! (foto)
Nečakané rošády vo vedení štátneho SPP: Šéf podniku odchádza bez vysvetlenia!
Nečakané rošády vo vedení štátneho SPP: Šéf podniku odchádza bez vysvetlenia!

Šport

Middlesbrough ospevuje Davida Strelca: Rüdiger je ešte v Bratislave a snaží sa rozpliesť si nohy
Middlesbrough ospevuje Davida Strelca: Rüdiger je ešte v Bratislave a snaží sa rozpliesť si nohy
Anglicko
Leo Sauer ohúril futbalový svet: Fantázia v pohybe, Nemci na jeho kolotoče len tak nezabudnú
Leo Sauer ohúril futbalový svet: Fantázia v pohybe, Nemci na jeho kolotoče len tak nezabudnú
MS vo futbale
Hanba, patetický výkon, čo chceme na MS, pán Nagelsmann? Nemecké médiá škvaria svojich zaživa
Hanba, patetický výkon, čo chceme na MS, pán Nagelsmann? Nemecké médiá škvaria svojich zaživa
MS vo futbale
VIDEO Fehérváry o šanciach Slovenska na olympiáde: Ak budeme robiť toto, v živote tam neuspejeme
VIDEO Fehérváry o šanciach Slovenska na olympiáde: Ak budeme robiť toto, v živote tam neuspejeme
Podcast Šampióni

Auto-moto

Volkswagen čakajú veľké ZMENY. Takto sa budú volať autá VW po novom
Volkswagen čakajú veľké ZMENY. Takto sa budú volať autá VW po novom
Novinky
Audi sa chce vrátiť do hry: športový roadster s unikátnym dizajnom smeruje do výroby
Audi sa chce vrátiť do hry: športový roadster s unikátnym dizajnom smeruje do výroby
Predstavujeme
TEST: Mercedes S 580 Manufaktur: dôrazná žiadosť o uvoľnenie cesty
TEST: Mercedes S 580 Manufaktur: dôrazná žiadosť o uvoľnenie cesty
Klasické testy
Volkswagen s novým T-Rocom uvádza aj prvý full hybrid
Volkswagen s novým T-Rocom uvádza aj prvý full hybrid
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Hľadáte stabilnú prácu s voľnými víkendami? Medzinárodná spoločnosť v Lozorne hľadá pracovníčky upratovania
Hľadáte stabilnú prácu s voľnými víkendami? Medzinárodná spoločnosť v Lozorne hľadá pracovníčky upratovania
Zaujímavé pracovné ponuky
Chcete vyšší plat? Tu je návod, ako to zmeniť hneď tento mesiac
Chcete vyšší plat? Tu je návod, ako to zmeniť hneď tento mesiac
Mzda
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

18 neodolateľných mascarpone zákuskov. Vyskúšajte rolády, rezy aj pravé talianske tiramisu.
18 neodolateľných mascarpone zákuskov. Vyskúšajte rolády, rezy aj pravé talianske tiramisu.
Bravčové plátky na kari
Bravčové plátky na kari
3 skvelé koláče z kyslého mlieka: Rýchle a jednoduché
3 skvelé koláče z kyslého mlieka: Rýchle a jednoduché
Výber receptov
Ako dlho zapekať cestoviny? Správny čas, aby neboli vysušené
Ako dlho zapekať cestoviny? Správny čas, aby neboli vysušené
Rady a tipy

Technológie

Obľúbená služba Slovákov sa stala terčom útoku. Podvodníci ti cez falošné správy môžu ukradnúť účet a vybieliť peňaženku
Obľúbená služba Slovákov sa stala terčom útoku. Podvodníci ti cez falošné správy môžu ukradnúť účet a vybieliť peňaženku
Bezpečnosť
Ukrajinskí „duchovia“ zasadili Rusku tvrdú ranu. Zaútočili proti ich navigačnému systému GLONASS
Ukrajinskí „duchovia“ zasadili Rusku tvrdú ranu. Zaútočili proti ich navigačnému systému GLONASS
Armádne technológie
Nový podvod na WhatsAppe útočí už aj na Slovákov. Takto ťa útočníci vymknú z tvojho účtu. Toto tu ešte nebolo!
Nový podvod na WhatsAppe útočí už aj na Slovákov. Takto ťa útočníci vymknú z tvojho účtu. Toto tu ešte nebolo!
Bezpečnosť
Android dostáva šialenú novinku. Takto si už čoskoro užiješ hudbu s kamarátmi
Android dostáva šialenú novinku. Takto si už čoskoro užiješ hudbu s kamarátmi
Android

Bývanie

Perfektné miesto na relax v prírode! Kamenná chata vyzerá, akoby tu stála stáročia, oddych tu príde snáď aj sám
Perfektné miesto na relax v prírode! Kamenná chata vyzerá, akoby tu stála stáročia, oddych tu príde snáď aj sám
Vystavte zdedený nábytok, vytiahnite strieborný podnos a vymaľujte! Toto sú interiérové trendy pre jeseň 2025
Vystavte zdedený nábytok, vytiahnite strieborný podnos a vymaľujte! Toto sú interiérové trendy pre jeseň 2025
Od susedov ho rozlíšite ťažko, no interiér vás dostane. Takto sa robí bývanie, kde je vkus útulný a vytvára domov!
Od susedov ho rozlíšite ťažko, no interiér vás dostane. Takto sa robí bývanie, kde je vkus útulný a vytvára domov!
20 perfektných návodov, ako v domácnosti využiť staré noviny. Tento trik používali aj naše babičky!
20 perfektných návodov, ako v domácnosti využiť staré noviny. Tento trik používali aj naše babičky!

Pre kutilov

Náročnejšie na starostlivosť, pochúťka pre škodce či rýchle rozrastanie. Pozor na tieto problémové trvalky!
Náročnejšie na starostlivosť, pochúťka pre škodce či rýchle rozrastanie. Pozor na tieto problémové trvalky!
Okrasná záhrada
Bolí vás po práci chrbát? Vďaka tomuto riešeniu prídete na príčinu raz-dva
Bolí vás po práci chrbát? Vďaka tomuto riešeniu prídete na príčinu raz-dva
Aktuality
Ako vyčistiť bazén bez vysávača rýchlo a efektívne? Po niekoľkých rokoch skúšania našli účinný spôsob
Ako vyčistiť bazén bez vysávača rýchlo a efektívne? Po niekoľkých rokoch skúšania našli účinný spôsob
Údržba a opravy
Domáca plnená paprika s arómou a chuťou, ktorej sa nedá odolať. Čím naplniť papriky a ako na tú najlepšiu omáčku?
Domáca plnená paprika s arómou a chuťou, ktorej sa nedá odolať. Čím naplniť papriky a ako na tú najlepšiu omáčku?
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tri znamenia, ktoré vám budú vždy verné a tri, pri ktorých musíte mať oči otvorené: Odhaľte, čo vás vo vzťahu zrejme čaká
Partnerské vzťahy
Tri znamenia, ktoré vám budú vždy verné a tri, pri ktorých musíte mať oči otvorené: Odhaľte, čo vás vo vzťahu zrejme čaká
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Stretnutie medzi premiérom SR
Domáce
Fico sa stretol so Zelenským: Ukrajine želá spravodlivý mier aj európsku perspektívu
Rodičov prekabátil falošný syn:
Zahraničné
Rodičov prekabátil falošný syn: Zúfalé naliehanie a mobilný telefón v záchode ich pripravili o desaťtisíce!
Propagandista Kremľa Vladimir Solovjov
Zahraničné
Slová o apokalypse z Moskvy: Chcú vyhladiť Európu! Hovoria o Trumpovej smrti a jeho ceste do neba!
Príchod Roberta Fica a
Domáce
Vyšli s farbou von: Vláda zvažuje rušenie voľna počas ďalších sviatkov! Špekuluje sa aj o Veľkonočnom pondelku

Ďalšie zo Zoznamu