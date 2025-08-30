Prepravca, ktorého služby využívajú tisíce ľudí, MENÍ pravidlá: Na túto zmenu si budú musieť navyknúť aj Slováci!

BRATISLAVA - Ak sa počas jesene chystáte na nejaký výlet alebo pracovnú cestu lietadlom, vedzte, že pri jednom z najznámejších prepravcov na Slovensku sa zásadne menia pravidlá. Rešpektovať ich budú musieť aj Slováci, keďže ide o spôsob vybavovania si palubných lístkov. Nízkonákladová letecká spoločnosť totiž oznámila definitívne rozhodnutie, ktoré sa viaže aj na ekologickú stránku života na zemi.
Zmeny majú podľa portálu Živé.sk nastať pri papierových lístkoch, ktoré vo svojej podobe skončia, a to od pondelka 3. novembra 2025, kedy ich úplne nahradia digitálne v špeciálnej aplikácii.
Čo je príčinou?
Doterajšie papierové letenky, ktoré poznal každý cestujúci Slovák, sa v tejto spoločnosti stanú definitívne minulosťou. Cestujúci si ich už po novom nebudú môcť bežne vytlačiť, pretože všetko nahradí nový systém. Ten má fungovať len cez aplikáciu myRyanair, v ktorej sa po online check-ine vygeneruje elektronický palubný lístok.
Spoločnosť si tak sľubuje zelenšiu budúcnosť pre ľudí a pre planétu ako takú. Okrem toho digitálny spôsob využívalo už aj tak približne 80 percent z jej viac než 200 miliónov pasažierov ročne. Ryanair na Slovensku operuje na bratislavskom, košickom a popradskom letisku.
Ryanair odhadol, že zrušením papierových palubných lístkov sa ročne ušetrí vyše 300 ton papiera.
"Prechod na 100 -percentné bezpapierové palubné lístky od novembra 2025 nám umožní poskytnúť zákazníkom lepší zážitok z cestovania. To bude obzvlášť užitočné pre cestujúcich počas prerušenia letov, pretože umožní dostávať aktualizácie v reálnom čase z nášho operačného centra priamo do telefónov cestujúcich," popísala riaditeľka marketingu spoločnosti Ryanair Dara Brady.
Budú aj výnimky?
Cestujúcich, ktorí nevyužívajú mobilné telefóny tak často, by mohlo zaujímať, či budú aj v takom prípade nejaké výnimky. Tie by mogli nastať pri špecifických prípadoch, kedy sa cestujúcemu napríklad vybije mobil, prípadne by mal iný problém – a riešením by bol papierový palubný lístok.