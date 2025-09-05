Tragická nehoda autobusu: Zahynulo 15 ľudí, 16 utrpelo zranenia

COLOMBO - Srílanský autobus s turistami sa zrútil z výšky takmer 300 metrov, zahynulo pri tom 15 ľudí a ďalších 16 utrpelo zranenia, uviedla v piatok tamojšia polícia. Informuje o tom agentúra AFP.
K nehode došlo vo štvrtok neskoro večer v horskej oblasti Ella, približne 130 kilometrov východne od hlavného mesta. Turistická skupina navštevovala cez deň čajové plantáže na kopcoch a pri návrate autobus narazil do iného vozidla, prerazil zvodidlá a zrútil sa cez okraj cesty.
Ide o najhorší dopravný incident od mája tohto roka, keď pri nehode autobusu v Kotmale zahynulo 23 cestujúcich. Kľukaté cesty na ostrove patria medzi najnebezpečnejšie na svete. Na Srí Lanke, krajine s 22 miliónmi obyvateľov, zomrie pri dopravných nehodách priemerne 3000 ľudí ročne.