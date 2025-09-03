Streda3. september 2025, meniny má Belo, zajtra Rozália

Následkom dopravnej nehody na diaľnici D1 platia dopravné obmedzenia: Prejazdný je iba ľavý pruh

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

PIEŠŤANY - Následkom rannej dopravnej nehody troch nákladných vozidiel na diaľnici D1 medzi Piešťanmi a Hornou Stredou aktuálne na úseku platia dopravné obmedzenia, prejazdný je iba ľavý jazdný pruh. Uviedla to hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Zlatica Antalová.

Ako informovala, na mieste stále prebieha odstraňovanie následkov nehody. Hasičský a záchranný zbor na sociálnej sieti uviedol, že hasiči na mieste zasahovali niekoľko hodín. Jedna z cisterien sa v dôsledku nárazu prevrátila naprieč cez celú vozovku. Podarilo sa im odčerpať vyše 300 litrov nafty a 60 litrov hydraulického oleja, zabránili tak ďalšiemu ohrozeniu životného prostredia a premávky. Presné príčiny a okolnosti tejto dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho policajného vyšetrovania.

 

NEHODA 3 KAMIÓNOV UZAVRELA DIAĽNICU DVAJA VODIČI SKONČILI SO ZRANENIAMI 🚓 Diaľniční policajti boli dnes ráno vyslaní k...

Posted by Polícia SR - Trnavský kraj on Wednesday, September 3, 2025
Viac o téme: NehodaDopravaDiaľnicaPolícia Piešťany
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Ďalšia nehoda! Čelne sa
Ďalšia nehoda! Čelne sa zrazili autá pri Prejte: Vážne sa zranila 39-ročná žena
Domáce
Električka Špitálska
Dopravná nehoda v Košiciach: Autá sa zrazili s električkou
Domáce
Na Liptove sa pri
Na Liptove sa pri obci Galovany zrazilo auto s motorkou: Nehoda si vyžiadala zraneného
Domáce
FOTO Medzi obcami Hnilčík a
Medzi obcami Hnilčík a Nálepkovo sa stala vážna nehoda: Ťažko zraneného motorkára musel zachraňovať vrtuľník
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Cronos: The New Dawn - gameplay
Cronos: The New Dawn - gameplay
GameSite
Taraba bez mrknutia oka zotrel Huliaka
Taraba bez mrknutia oka zotrel Huliaka
Správy
Machala o výsledkoch expertízy busty z Levoče
Machala o výsledkoch expertízy busty z Levoče
Správy

Domáce správy

Polícia obvinila muža z
Polícia obvinila muža z vraždy 83-ročnej ženy: Hrozí mu až doživotie
Domáce
Nárast falošných liekov na
Nárast falošných liekov na cukrovku a obezitu: Štátny ústav pre kontrolu liečiv varuje pred nelegálnym predajom
Domáce
Následkom dopravnej nehody na
Následkom dopravnej nehody na diaľnici D1 platia dopravné obmedzenia: Prejazdný je iba ľavý pruh
Domáce
Žltačka sa šíri v školách: Hlavná hygienička nariaďuje prísne opatrenia, týkajú sa aj jedální a telocviční
Žltačka sa šíri v školách: Hlavná hygienička nariaďuje prísne opatrenia, týkajú sa aj jedální a telocviční
Banská Bystrica

Zahraničné

V sídle Epsteina sa
Epsteinov palác hrôzy: Našli sa fotky nahých žien, aj zábery s Jánom Pavlom II. a Fidelom Castrom
Zahraničné
Andrej Plenkovič
Desivé varovanie chorvátskeho premiéra: Európa je na pokraji ďalšej vojny! A nemyslel tým Rusko
Zahraničné
Výsledok hlasovania. OSN považuje
OSN vyzýva na urýchlené predloženie klimatických záväzkov: Medzi desiatkami oneskorencov sú aj veľkí znečisťovatelia
Zahraničné
Otrasný čin v Prahe:
Otrasný čin v Prahe: Trojica Slovákov znásilnila hendikepovanú ženu, polícia zverejnila VIDEO ich zatknutia
Zahraničné

Prominenti

Cardi B
Slávna speváčka VYHRALA SÚD: Milióny platiť nebude, ale... POMSTA bude sladká!
Zahraniční prominenti
FOTO Šarlota z Dunaja lásku
Šarlota z Dunaja lásku nehľadá: Jej srdce si pred rokmi UKRADOL Belgičan!
Domáci prominenti
Hviezda Pink Floyd URAZILA
Hviezda Pink Floyd URAZILA zosnulého Ozzyho (†76): Tvrdý odkaz Osbournovho syna!
Zahraniční prominenti
FOTO Kormúthová poriadne SCHUDLA a
Kormúthová poriadne SCHUDLA a teraz… Čaká ju ODVÁŽNA VÝZVA, na ktorú by si netrúfol hocikto!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

FOTO Pláž sa otriasala smiechom:
Pláž sa otriasala smiechom: Turista odhalil bizarné opálenie, FOTO hovorí za všetko!
Zaujímavosti
Tento JEDNODUCHÝ trik ochráni
Tento JEDNODUCHÝ trik ochráni vašu práčku pred plesňou: Stačí 5 sekúnd a bude ako nová!
Zaujímavosti
Bizarné hranice štátov: Turisti
Bizarné hranice štátov: Turisti sem jazdia iba kvôli nim!
dromedar.sk
Problémom pri krájaní cibule
Problémom pri krájaní cibule odzvonilo: Matematici vypočítali ideálnu metódu
Zaujímavosti

Dobré správy

Majte sa pred nimi
Majte sa pred nimi na pozore: Tieto kožné choroby trápia Slovákov najčastejšie
plnielanu.sk
Skvelá večera iba za
Skvelá večera iba za 5 eur? Slováci začínajú využívať nový spôsob šetrenia
plnielanu.sk
Zdroj: GettyImages
Trápia vás bolesti chrbta alebo kĺbov? Slováci môžu po novom získať posudok odborníka do 3 dní
plnielanu.sk
Spoločnosť EVROmat je najväčší
Cena strechy závisí od viacerých faktorov: Jeden typ materiálu sa teší stále väčšej popularite
Domáce

Ekonomika

Najdôležitejšie firmy Slovenska v roku 2025: Kto ťahá ekonomiku a koľko zarábajú?
Najdôležitejšie firmy Slovenska v roku 2025: Kto ťahá ekonomiku a koľko zarábajú?
Konsolidácia sa zamotáva: Dohoda v koalícii nemusí padnúť ani v pondelok!
Konsolidácia sa zamotáva: Dohoda v koalícii nemusí padnúť ani v pondelok!
Google vyhral historický súd, nemusí predať Chrome ani Android: Akcie prudko rastú! (komentár)
Google vyhral historický súd, nemusí predať Chrome ani Android: Akcie prudko rastú! (komentár)
SMS, telefonáty či falošné odkazy: Takto vyzerajú najčastejšie podvody, varuje NBS! (foto)
SMS, telefonáty či falošné odkazy: Takto vyzerajú najčastejšie podvody, varuje NBS! (foto)

Šport

Ten Hag si v Leverkusene prišiel na šialené odstupné: Holanďanove ostré slová na adresu Bayeru
Ten Hag si v Leverkusene prišiel na šialené odstupné: Holanďanove ostré slová na adresu Bayeru
Bundesliga
Nadal kritizuje Medvedeva za chaos na US Open: Nešťastné divadlo, ostrý odkaz autoritám
Nadal kritizuje Medvedeva za chaos na US Open: Nešťastné divadlo, ostrý odkaz autoritám
Muži
Calzonu pred štartom Slovákov trápia absencie: Proti Nemcom bez viacerých opôr!
Calzonu pred štartom Slovákov trápia absencie: Proti Nemcom bez viacerých opôr!
MS vo futbale
Kto bude Schickovým trénerom v Leverkusene? Bayer oslovil žijúcu legendu zlatej Barcelony
Kto bude Schickovým trénerom v Leverkusene? Bayer oslovil žijúcu legendu zlatej Barcelony
Bundesliga

Auto-moto

Volkswagen s novým T-Rocom uvádza aj prvý full hybrid
Volkswagen s novým T-Rocom uvádza aj prvý full hybrid
Predstavujeme
Peugeot vylepšil 308 a 308 SW, elektrická verzia je lepšia, ale ostáva aj naftový štvorvalec
Peugeot vylepšil 308 a 308 SW, elektrická verzia je lepšia, ale ostáva aj naftový štvorvalec
Predstavujeme
Lada Iskra: nový model je už v predaji. Zákazníci objednajú, no autá neprichádzajú
Lada Iskra: nový model je už v predaji. Zákazníci objednajú, no autá neprichádzajú
Predstavujeme
FOTO: Audi Q3 so štýlom kupé prichádza, pozrite si Q3 Sportback
FOTO: Audi Q3 so štýlom kupé prichádza, pozrite si Q3 Sportback
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Malé rozhodnutia počas dňa, ktoré vás posúvajú bližšie k úspechu (alebo úplne od neho)
Malé rozhodnutia počas dňa, ktoré vás posúvajú bližšie k úspechu (alebo úplne od neho)
Motivácia a inšpirácia
Zamestnanci známej aerolinky sa pustili do štrajku: Mesačne odpracovali 40 hodín neplatenej práce!
Zamestnanci známej aerolinky sa pustili do štrajku: Mesačne odpracovali 40 hodín neplatenej práce!
Aktuality
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

18 neodolateľných mascarpone zákuskov. Vyskúšajte rolády, rezy aj pravé talianske tiramisu.
18 neodolateľných mascarpone zákuskov. Vyskúšajte rolády, rezy aj pravé talianske tiramisu.
Bravčové plátky na kari
Bravčové plátky na kari
Nekysnuté langoše: Rýchla pochúťka, na stole za pol hodiny
Nekysnuté langoše: Rýchla pochúťka, na stole za pol hodiny
Výber receptov
Ako sušiť slivky v rúre: Postup, vďaka ktorému vydržia mesiace
Ako sušiť slivky v rúre: Postup, vďaka ktorému vydržia mesiace
Skladovanie potravín

Technológie

Národná banka varuje pred novou vlnou podvodov. Ak ti niekto volá s týmito vetami, okamžite zlož
Národná banka varuje pred novou vlnou podvodov. Ak ti niekto volá s týmito vetami, okamžite zlož
Bezpečnosť
Samsung pracuje na technológii, ktorá mobilné foťáky posunie míľovými krokmi vpred. Má to však jeden háčik
Samsung pracuje na technológii, ktorá mobilné foťáky posunie míľovými krokmi vpred. Má to však jeden háčik
Samsung
Plánuješ kúpu telefónu či inej elektroniky? Sprav to čo najskôr, ceny porastú a ďakovať môžeš Američanom
Plánuješ kúpu telefónu či inej elektroniky? Sprav to čo najskôr, ceny porastú a ďakovať môžeš Američanom
Správy
Google sa dočkal historického rozhodnutia. Federálny súd rozhodol, čo bude s Androidom, Chromom a vyhľadávaním
Google sa dočkal historického rozhodnutia. Federálny súd rozhodol, čo bude s Androidom, Chromom a vyhľadávaním
Správy

Bývanie

Od susedov ho rozlíšite ťažko, no interiér vás dostane. Takto sa robí bývanie, kde je vkus útulný a vytvára domov!
Od susedov ho rozlíšite ťažko, no interiér vás dostane. Takto sa robí bývanie, kde je vkus útulný a vytvára domov!
20 perfektných návodov, ako v domácnosti využiť staré noviny. Tento trik používali aj naše babičky!
20 perfektných návodov, ako v domácnosti využiť staré noviny. Tento trik používali aj naše babičky!
Vyzeral tradične a vidiecky, no nikdy takým nebol. Dnes to je dom pre moderný život, dvojica v ňom môže pokojne starnúť
Vyzeral tradične a vidiecky, no nikdy takým nebol. Dnes to je dom pre moderný život, dvojica v ňom môže pokojne starnúť
Bývanie ako u babičky, keď bol život jednoduchší a domy útulné. Cottagecore vás vezme do starých čias, čo nikdy neboli
Bývanie ako u babičky, keď bol život jednoduchší a domy útulné. Cottagecore vás vezme do starých čias, čo nikdy neboli

Pre kutilov

Domáca plnená paprika s arómou a chuťou, ktorej sa nedá odolať. Čím naplniť papriky a ako na tú najlepšiu omáčku?
Domáca plnená paprika s arómou a chuťou, ktorej sa nedá odolať. Čím naplniť papriky a ako na tú najlepšiu omáčku?
Recepty
Za 250 € si vyrobil vlastnú pílu na guľatinu – presnosť rezu ho milo prekvapila!
Za 250 € si vyrobil vlastnú pílu na guľatinu – presnosť rezu ho milo prekvapila!
Náradie a stroje
Ako sušiť paradajky? 3 jednoduché spôsoby, ako získať mimoriadne intenzívnu chuť
Ako sušiť paradajky? 3 jednoduché spôsoby, ako získať mimoriadne intenzívnu chuť
Recepty
Akým izbovým rastlinám svedčia vysoké kvetináče? Vyzerajú v nich parádne, no pozor na isté úskalia!
Akým izbovým rastlinám svedčia vysoké kvetináče? Vyzerajú v nich parádne, no pozor na isté úskalia!
Izbové rastliny

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Títo muži sú najväčšími experimentátormi v sexe: Pozrite sa, s kým sa nudiť rozhodne nebudete
Partnerské vzťahy
Títo muži sú najväčšími experimentátormi v sexe: Pozrite sa, s kým sa nudiť rozhodne nebudete
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
V sídle Epsteina sa
Zahraničné
Epsteinov palác hrôzy: Našli sa fotky nahých žien, aj zábery s Jánom Pavlom II. a Fidelom Castrom
Andrej Plenkovič
Zahraničné
Desivé varovanie chorvátskeho premiéra: Európa je na pokraji ďalšej vojny! A nemyslel tým Rusko
Koaličný spor ohľadom kasín
Domáce
Koaličný spor ohľadom kasín graduje: Taraba bez mrknutia oka zotrel Huliaka, je to biznis pre asociálov!
Kauza okolo vysokohorských chát
Domáce
Kauza okolo vysokohorských chát neutícha: Beránek žiada nové výberové konanie, on už kandidovať nebude!

Ďalšie zo Zoznamu