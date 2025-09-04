Tragická nehoda na Horehroní: Motorkár sa čelne sa zrazil s protiidúcim autom

HOREHRONIE – K tragickej dopravnej nehode došlo vo štvrtok krátko pred poludním na ceste medzi Mýtom pod Ďumbierom a horským priechodom Čertovica. O život prišiel motocyklista, ktorý podľa polície pri predchádzaní nezvládol manéver a čelne sa zrazil s protiidúcim autom.
Podľa doteraz zistených informácií motorkár predchádzal osobné auto Škoda Superb, pred ktoré sa následne zaradil. Krátko na to začal predbiehať ďalšie vozidlo, pričom v protismere narazil do prichádzajúcej Toyoty. Prudký náraz odhodil motocykel mimo cestu a samotného jazdca priamo pod vozidlo Škoda Superb. Jeho vodič už nedokázal zabrániť zrážke s telom motocyklistu.
Polícia na mieste nehody vykonala dychové skúšky u vodičov, ktoré boli negatívne. V súvislosti s tragickou nehodou už začalo trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. Do vyšetrovania boli pribratí znalci z odboru cestnej dopravy aj súdneho lekárstva.
Presné okolnosti nešťastia sú naďalej predmetom vyšetrovania. Polícia zároveň apeluje na všetkých vodičov, aby jazdili obozretne, nepodceňovali riziká pri predbiehaní a prispôsobili jazdu podmienkam na ceste.