Šokujúce obvinenie Ukrajiny: Ruské rakety odhalili tajomstvo! Obsahujú samé súčiastky zo Západu

Vládna budova v Kyjeve poškodená ruskou raketou. Zobraziť galériu (3)
Vládna budova v Kyjeve poškodená ruskou raketou. (Zdroj: profimedia.sk)
WASHINGTON - Odpálená ruská raketa, ktorá v nedeľu zasiahla vládnu budovu v centre Kyjeva, odhalila alarmujúce zistenie. Podľa ukrajinských predstaviteľov bola naplnená desiatkami zahraničných komponentov – od čipov až po elektroniku vyrobenú v USA, Európe či Japonsku. 

Raketa nevybuchla, no odhalila zaujímavé detaily

Strelu typu Iskander 9M727 pravdepodobne poškodila ukrajinská protivzdušná obrana, vďaka čomu nevybuchla. To umožnilo expertom preskúmať jej vnútro. Prezidentský komisár pre sankčnú politiku Vladyslav Vlasiuk predstavil fotografie aj zoznam komponentov, ktoré sa v podobných raketách opakovane nachádzajú. Informáciu priniesla stránka stanice CNN.

Na zozname figuruje 35 súčiastok vyrobených americkými spoločnosťami ako Texas Instruments, Analog Devices či Altera, ale aj komponenty britských, švajčiarskych a japonských firiem. Niektoré diely pochádzali spred rokov, iné boli podľa sériových čísel vyrobené až po začiatku ruskej invázie v roku 2022.

 (Zdroj: Defense Intelligence of Ukraine)

Sankcie a obchádzanie zákazov

Západné krajiny už dávno zaviedli prísne kontroly a vývozný zákaz takýchto súčiastok. Napriek tomu Moskva dokázala obmedzenia obísť. „Je menej komponentov z Európy a USA a viac z Ruska a Bieloruska,“ uviedol Vlasiuk s tým, že Kyjev o náleze okamžite informoval spojencov.

Firmy sa bránia, že predaj do Ruska zastavili. Infineon Technologies, nemecký vlastník amerického výrobcu Cypress Semiconductor, pre CNN potvrdil, že prijal „rozsiahle opatrenia“ na zastavenie akýchkoľvek dodávok do Ruska. „Ak získame dôkaz, že náš obchodný partner obchoduje s Ruskom, okamžite ukončíme dodávky,“ uviedol hovorca. Spoločnosť však ročne vyrába až 30 miliárd čipov, čo prakticky znemožňuje dohliadať na každý kus počas celej životnosti produktu.

 (Zdroj: Defense Intelligence of Ukraine)

Čipy z domácností vo vojne

Mnohé z nájdených súčiastok sú tzv. duálne komponenty – pôvodne určené pre civilné použitie, napríklad v domácich spotrebičoch, smart zariadeniach či herných konzolách. Ruská armáda ich však premenila na mozgy riadených striel, bômb a dronov.

Vyšetrovanie amerického Senátu už minulý rok ukázalo, že časti vyrobené v USA „naďalej poháňajú a navádzajú ruské zbrane, ktoré denne zabíjajú Ukrajincov“. Zatiaľ čo americké firmy oficiálne odmietajú, že by ich produkty do Ruska putovali, medzičlánky v krajinách ako Čína či Kazachstan dokážu zákaz efektívne obchádzať.

