MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj rokuje s USA: Zostrelenie ruských dronov odhalilo slabinu NATO

VARŠAVA, MINSK - Bielorusko, jeden z kľúčových spojencov Ruska, varovalo Poľsko ešte pred vlnou ruských dronov, ktoré v stredu prenikli do poľského vzdušného priestoru, potvrdil náčelník generálneho štábu poľskej armády generál Wieslaw Kukula. Informuje poľská televízia TVP. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
20:37 Švédske ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok uviedlo, že si pre stredajšie narušenie poľského vzdušného priestoru dronmi predvolalo ruského veľvyslanca. Informuje o tom agentúra AFP.
20:23 Nemecký výrobca zbraní Rheinmetall plánuje vyrábať delostreleckú muníciu pre ukrajinské ozbrojené sily priamo na Ukrajine. Informoval o tom vo štvrtok minister obrany Denys Šmyhaľ, píše agentúra Reuters.
19:03 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok oznámil, že sa ešte v ten istý deň večer v Kyjeve stretne s osobitným vyslancom USA Keithom Kelloggom, uviedli tamojšie médiá. Píše o tom agentúra Reuters.
18:43 Zostrelenie ruských dronov NATO v poľskom vzdušnom priestore tento týždeň odhalilo zásadnú slabinu v obrane NATO a Európy - nemajú efektívny spôsob ako zostreliť lacné, masovo vyrábané drony Ruska.
17:10 Podľa hovorcu ukrajinského ministerstva zahraničia je k ukončeniu konfliktu nutné posilniť tlak na Moskvu, zastaviť jej financovanie vojny, posilniť Ukrajinu a prehĺbiť spoluprácu Kyjeva a jeho partnerov v oblasti protivzdušnej obrany s cieľom účinnejšieho zostreľovania ruských dronov a rakiet. Tychyj tiež zdôraznil, že Rusko nemá právo odpaľovať rakety či drony na územie Poľska, Ukrajiny, Slovenska, ani žiadnej inej krajiny.
16:22 Slovensko odmieta nasadenie západných vojakov na Ukrajinu a nezapojí sa do žiadnych vojenských misií u našich východných susedov. Vyplýva to z vyjadrenia premiéra Roberta Fica (Smer-SD), ktoré v pléne Národnej rady (NR) SR počas hodiny otázok predniesol minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD). Odpovedal tak na otázku, ako sa postaví k úmyslu lídrov západnej Európy vyslať na Ukrajinu svojich vojakov.
16:03 Ukrajina v reakcii na vyjadrenia ministra zahraničných vecí SR Juraja Blanára vo štvrtok vyzvala Slovensko nespochybňovať zodpovednosť Ruska za stredajšie narušenie poľského vzdušného priestoru. Informuje o tom portál The Kyiv Independent.
15:35 Na žiadosť Poľska sa mimoriadne stretne Bezpečnostná rada OSN (RB OSN), aby rokovala o narušení poľského vzdušného priestoru údajne ruskými bezpilotnými prostriedkami v noci na stredu. Oznámilo to poľské ministerstvo zahraničia. Agentúra AFP s odvolaním sa na juhokórejské predsedníctvo BR OSN informuje, že zasadnutie sa bude konať v piatok o 21:00 SELČ.
14:35 Taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani vo štvrtok v hornej komore parlamentu povedal, že je potrebné uvaliť nové sankcie na Rusko, aby vznikol tlak na ruského prezidenta Vladimira Putina a prinútil ho rokovať o ukončení vojny na Ukrajine. Šéf talianskej diplomacie zároveň uviedol, že Taliansko je pripravené zvážiť sankcie voči Izraelu, ako to vo svojom stredajšom prejave spomenula predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Informujú o tom agentúry Reuters a ANSA.
13:42 Maďarsko je pripravené zlepšiť bilaterálne vzťahy s Ukrajinou, avšak to závisí výhradne od druhej strany, pretože zodpovednosť za mimoriadne zhoršenie týchto vzťahov nesie Kyjev. Konštatoval to vo štvrtok maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó po rokovaní s podpredsedom vlády Ukrajiny pre európsku a euroatlantickú integráciu Tarasom Kačkom. S odvolaním sa na agentúru MTI tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
13:28 Lotyšsko uzavrelo vzdušný priestor na hraniciach s Ruskom a Bieloruskom. Reaguje tým na opakované narušenie poľského vzdušného priestoru, kam sa v noci na stredu dostalo niekoľko dronov, podľa Poliakov ruských. Informuje o tom dnes agentúra DPA, podľa ktorej bude opatrenie platiť na týždeň s možnosťou ďalšieho predĺženia.
13:07 Európska komisia (EK) vo štvrtok oznámila, že vyplatila Ukrajine ôsmu tranžu svojej mimoriadnej makrofinančnej pomoci v hodnote jednej miliardy eur. Tým ešte viac posilnila úlohu EÚ ako najväčšieho darcu pre Ukrajinu od začiatku ruskej agresie s celkovou podporou presahujúcou 170 miliárd eur.
12:51 Americký generál Keith Kellogg, poradca prezidenta USA Donalda Trumpa a osobitný vyslanec pre Ukrajinu, bol podľa televízie CNN na ceste do Poľska v čase stredajšieho narušenia poľského vzdušného priestoru dvoma desiatkami dronov. Médiá neuviedli, či už do krajiny dorazil, avšak v nasledujúcich dňoch mal naplánovanú aj návštevu Ukrajiny. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa správ portálu TVP Info.
12:17 Ruské sily obsadili dedinu Sosnivka v Dnepropetrovskej oblasti. Oznámilo to dnes ruské ministerstvo obrany. Správu zatiaľ podľa agentúry Reuters nebolo možné nezávisle overiť. Rusko v júli oznámilo dobytie prvej dediny v Dnepropetrovskej oblasti a odvtedy tvrdí, že sa zmocnilo ďalších niekoľkých obcí v tomto regióne.
12:13 Prienik dronov do poľského vzdušného priestoru v noci na stredu nazval poľský prezident Karol Nawrocki ruskou provokáciou, ktorá bola podľa neho skúškou schopností Poľska a mechanizmov reakcie v rámci NATO. Nawrocki to vyhlásil počas štvrtkovej návštevy leteckej základne v Poznani.
Nawrocki ubezpečil, že poľské letectvo je pripravené reagovať na podobné hrozby a že armáda preukázala svoju pripravenosť. „Ďakujem vám, pretože všetky tieto skúšky sme zvládli,“ povedal.
11:56 Príjmy Ruska z predaja ropy a ropných produktov v auguste klesli na jednu z najnižších úrovní od začiatku vojny na Ukrajine, uviedla dnes Medzinárodná agentúra pre energiu (IEA). Ruský energetický priemysel sa potýka s útokmi ukrajinských dronov na ropné rafinérie a exportné ropovody aj s dopadmi západných sankcií.
11:10 Poľská agentúra pre riadenie letovej prevádzky (PAŽP) vo štvrtok oznámila, že od stredy večera až do 9. decembra platí obmedzenie letov vo východnej časti Poľska pri hraniciach s Bieloruskom a Ukrajinou. Zónu s označením EP R129 zaviedlo ministerstvo infraštruktúry na základe požiadavky ozbrojených síl z dôvodov štátnej bezpečnosti.
9:59 Ukrajinská vojenská rozviedka zasiahla prieskumnú loď ruského Čiernomorského loďstva v hodnote 60 miliónov dolárov 10. septembra ukrajinské špeciálne jednotky zaútočili na multifunkčnú loď triedy MPSV07 ruského Čiernomorského loďstva pri Novorossijsku. Loď, ktorej hodnota sa odhaduje na približne 60 miliónov dolárov, bola uvedená do prevádzky v roku 2015 a Rusko má v službe iba štyri takéto lode. Informoval portál NEXTA.
9:08 Bezpečnostná rada OSN mimoriadne zasadne na žiadosť Poľska v súvislosti so stredajším narušením poľského vzdušného priestoru dronmi počas ruského útoku na Ukrajinu. Oznámilo to vo štvrtok ráno poľské ministerstvo zahraničných vecí na sociálnej sieti X.
Bielorusko varovalo Poľsko prev vpádom dronov
V noci na stredu narušilo poľský vzdušný priestor najmenej 19 dronov, čo Varšava označila za „akt agresie“ a uviedla, že išlo o ruské drony prichádzajúce zo smeru od Bieloruska. Niekoľko týchto dronov bolo vzápätí zostrelených stíhačkami Poľska i NATO.
Podľa Kukulu bolo varovanie zo strany Bieloruska „pre nás užitočné“, avšak do istej miery „prekvapivé“ vzhľadom na bieloruskú podporu Rusku vo vojne na Ukrajine i napätie pozdĺž bielorusko-poľských hraníc.
„Bielorusi nás varovali, že k nám cez ich vzdušný priestor smerujú drony,“ uviedol Kukula s tým, že Poľsko tip prijalo a výmenou zdieľalo informácie o objektoch letiacich smerom k Bielorusku. „Prekvapilo ma, že Bielorusko, ktoré sa skutočne snaží vyhrotiť situáciu na našej pozemnej hranici, sa rozhodlo pre takúto spoluprácu,“ povedal pre spravodajskú stanicu TVN24.
Len niekoľko hodín pred narušením vzdušného priestoru Poľsko oznámilo, že od štvrtkového večera dočasne uzavrie hraničné priechody krajiny s Bieloruskom v reakcii na rozsiahle spoločné rusko-bieloruské vojenské cvičenie s názvom Zapad.
Toto cvičenie sa má začať v piatok a potrvá do utorka budúceho týždňa. Poľsko v stredu po dronovom incidente uviedlo, že hranice s Bieloruskom budú uzatvorené až „do odvolania“, pripomína TVP.
Poľské úrady tvrdia, že jedným z cieľov operácie Zapad je nacvičiť útok na takzvaný Suwalský koridor, teda úzky pás územia spájajúci Poľsko a Litvu, ale nachádzajúci sa medzi Bieloruskom a ruskou exklávou Kaliningrad.
Bielorusko ešte pred vyjadreniami generála Kukulu v stredu oznámilo, že upovedomilo Poľsko predtým, než drony prenikli do jeho vzdušného priestoru, a rovnako tak o tom informovalo aj Litvu. Pre agentúru Belta to uviedol náčelník generálneho štábu bieloruských ozbrojených síl a námestník tamojšieho ministra obrany generálmajor Pavel Muraveika.
Ten však dodal, že drony sa počas bojových operácií na Ukrajine odchýlili od kurzu, a preto narušili poľský vzdušný priestor - na rozdiel od poľských tvrdení, že išlo o úmyselnú provokáciu zo strany Ruska.
Ruské ministerstvo obrany poprelo, že by úmyselne vniklo do poľského vzdušného priestoru, a uviedlo, že počas útoku na Ukrajinu v noci z utorka na stredu „nemalo v pláne“ tak urobiť. Ruský diplomat vo Varšave uviedol, že spomínané drony „prišli z Ukrajiny“, dodáva TVP.
Česko v reakcii na ruské drony vyšle do Poľska vrtuľníkovú jednotku
Česko pomôže Poľsku v zaistení obrany voči aktuálnym hrozbám v súvislosti s dopadmi ruských dronov na poľské územie a je pripravené do Poľska vyslať vrtuľníkovú jednotku pre špeciálne operácie. TASR o tom informuje na základe stredajšieho vyjadrenia českého ministerstva obrany.
Jednotka obsahuje stroje typu Mi-171Š v špeciálnej úprave, spresnil rezort. O jej vyslanie požiadalo Poľsko v stredajšom telefonáte českej ministerky obrany Jany Černochovej a jej poľského rezortného kolegu Wladyslawa Kosiniaka-Kamysza. Černochová o pomoci, ktorá bude Poľsku vyslaná v rámci stále platného mandátu, informovala aj tamojšieho premiéra Petra Fialu, dodalo ministerstvo.
"Poľsko je náš blízky a spoľahlivý spojenec a našu pomoc tak považujem za úplnú samozrejmosť. Dôležité je, aby pomoc prišla rýchlo a dali sme tak Rusku najavo našu jednotu. Jednotku sme pripravení vyslať v priebehu niekoľkých dní." uviedla Černochová.
Podľa náčelníka generálneho štábu armády ČR Karla Řehku sa počet vojakov jednotky ešte spresní podľa aktuálnej situácie a možností logistickej podpory, nepresiahne však 150, uvádza ministerstvo obrany vo vyhlásení. Řehka dodal, že počíta s nasadením po dobu troch mesiacov. Ako pripomenul, vrtuľníková jednotka v Poľsku už v uplynulých rokoch pôsobila a okrem iného sa jej príslušníci zapojili do pomoci pri katastrofálnych povodniach, ktoré Poľsko postihli.
Vyslanie vojakov umožňuje aktuálny mandát na pôsobenie síl a prostriedkov rezortu obrany ČR na roky 2025 a 2026, ktorý schválil český parlament vlani. Na základe tohto mandátu môže byť v rámci posilnenia obrany východnej hranice NATO v Estónsku, Litve, Lotyšsku, Poľsku, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku vyslaných celkovo do 2000 vojakov. Aktuálne českí vojaci v rámci tohto mandátu pôsobia na Slovensku, v Litve a v Lotyšsku, pripomína rezort obrany ČR.