Francúzsky premiér odovzdal prezidentovi Macronovi svoju demisiu

PARÍŽ - Deň po tom, ako vláda francúzskeho premiéra Françoisa Bayroua nezískala dôveru parlamentu, odovzdal dnes popoludní ministerský predseda v Elyzejskom paláci prezidentovi Emmanuelovi Macronovi svoju demisiu, píše denník Le Parisien. Macron už skôr vyhlásil, že Bayrouovho nástupcu vymenuje v najbližších dňoch.
Francúzsky prezident hľadá piateho premiéra za necelé dva roky. Za favoritov sú považovaní minister obrany Sébastien Lecornu, minister spravodlivosti Gérald Darmanin a minister vnútra Bruno Retailleau. Najaktívnejšie pôsobil podľa francúzskej tlače v posledných dňoch Lecornu, rozhodnuté však ešte nie je.
Hlava štátu je pod tlakom opozície, napísal dnes Le Monde, podľa ktorého najnovším pádom premiéra začalo nové obdobie politickej nestability. Bayrou vydržal vo funkcii iba deväť mesiacov. Aj tak to bolo trikrát dlhšie ako jeho predchodca.
Vo Francúzsku je teraz to, čo kedysi šokovalo, bežnou praxou, komentuje odchod tretieho premiéra za 14 mesiacov agentúra AP. Macron bude musieť zároveň vo svojom výbere konať rýchlo kvôli sociálnym nepokojom, ktoré sa môžu kedykoľvek vymknúť kontrole, píše denník Le Figaro.
Krajina sa pripravuje na stredajšie protesty s názvom "Block Everything" (Zablokujte všetko), výzvy k nim sa rýchlo rozšírili na sociálnych sieťach a demonštrácie by mohli pripomínať rozsiahle protesty žltých viest proti Macronovi, ktoré otriasli krajinou v roku 2018. Protestujúci nemajú žiadne centralizované vedenie, čo znamená, že je ťažké odhadnúť, aké masívne tieto demonštrácie môžu byť, píše agentúra Reuters.
Na 18. septembra tiež odbory vyhlásili celoštátne štrajky a demonštrácie proti úsporným opatreniam vlády. Tieto protesty medzitým nadobúdajú rozmery generálneho štrajku, štrajkovať majú parížske dopravné podniky a železničiari a k štrajku vyzývajú tiež letoví dispečeri. Francúzske médiá sa domnievajú, že najneskôr k tomuto dátumu bude Macron chcieť mať nového premiéra a nový vládny tím, aby sa sám nestal hlavným terčom protestov.