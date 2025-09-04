Ruské médiá komentujú účasť Fica v Číne: Označili ho za disidenta a pomýlili si ho s Orbánom!

PEKING/MOSKVA – Účasť Roberta Fica na vojenskej prehliadke v Pekingu vyvolala pozornosť v ruských aj európskych médiách. Ruská štátna agentúra TASS vo svojom komentári uviedla, že zo zástupcov Európskej únie prišiel na podujatie len slovenský premiér a srbský prezident Aleksandar Vučić. Autor článku zároveň Fica označil za „disidenta“.
Podľa komentáru Andreja Nizamutdinova môže za nízku účasť európskych predstaviteľov viacero faktorov – od solidarity s Japonskom až po odporúčania vyhýbať sa akciám, na ktorých je prítomný ruský prezident Vladimir Putin. Fakt, že viacerí západní politici odmietajú cestovať do Moskvy či Pekingu aj pre ruskú vojnu na Ukrajine alebo situáciu v Číne, ruský autor nespomenul.
Robert Fico sa v Pekingu stretol aj s Vladimirom Putinom. Slovenský premiér podľa ruských médií hovoril o ukrajinských útokoch na ruské ropné zariadenia. O útokoch Ruska na ukrajinské mestá sa nezmienil. Na oficiálnej spoločnej fotografii svetových lídrov sa Fico objavil skôr v úzadí.
Pozornosť upútalo aj pomenovanie „disident“, ktoré autor článku použil v súvislosti s Robertom Ficom. V politickej terminológii ide o označenie odporcov totalitných režimov, ktorí bývajú za svoje presvedčenie prenasledovaní. Fico je však riadne zvoleným predsedom vlády Slovenskej republiky.
Ruské faux pas
Kuriozitou je, že ruský komentátor úplne vynechal najbližšieho spojenca Moskvy v EÚ – Maďarsko. Šéf diplomacie Péter Szijjártó pritom v Pekingu rokoval s čínskym ministrom zahraničných vecí a podal si ruku aj so Si Ťin-pchingom.
Do mozaiky pridal svoj diel aj ruský denník Kommersant, ktorý vo svojom článku omylom označil Roberta Fica za „premiéra Maďarska“.
Fico považuje za chybu, že predstavitelia štátov EÚ odignorovali oslavy v Číne
Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) v stredajšom videopríhovore na sociálnych sieťach vyjadril poľutovanie nad tým, že najvyšší predstavitelia členských krajín Európskej únie (EÚ) chýbali na oslavách 80. výročia konca druhej svetovej vojny v čínskom Pekingu. Podujatie zakončené vojenskou prehliadkou označil za „globálnu udalosť“.
archívne video
„Opätovne vyjadrujem poľutovanie nad tým, že najvyšší predstavitelia členských krajín EÚ chýbali pri takejto globálnej udalosti. Ak si mysleli, že takto dostanú čínske oslavy víťazstva v druhej svetovej vojne do izolácie, veľmi sa prerátali, lebo ak bol dnes niekto izolovaný, tak to bola EÚ,“ povedal Fico.
Premiér dodal, že hoci jeho návšteva v Pekingu trvá len dva dni, „robí všetko pre to, aby maximálne využil prítomnosť hláv štátov z desiatok krajín sveta“.