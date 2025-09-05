PREKVAPENIE pred stretnutím Kima a Putina v Pekingu: Ich asistenti zviedli BIZARNÝ boj o ovládač od klimatizácie

PEKING – Stretnutie severokórejského vládcu a prezidenta Ruskej federácie v Pekingu sa nieslo v pozitívnej atmosfére. Ich bezpečnostné služby však boli v plnej pohotovosti. Okrem toho, že od prezidentov museli mať členovia ostatných delegácii určitý odstup, každá strana mala počas stretnutia rozdielne podmienky.
Počas stretnutia Kim Čong-una a Vladimira Putina v Pekingu došlo k bizarnej situácii. Delegácie obidvoch vládcov majú jasnú náplň práce, ktorú sa snažia splniť do poslednej bodky. Ako píše denník The Chosun, zamestnanci oboch delegácii sa pochytili, pretože každá požadovala inú teplotu v rokovacej miestnosti.
Boj o smiešne tri stupne
Stretnutie prebehlo vo vládnom komplexe Tiao-jü-tchaj v Pekingu. Počas letného dňa bolo teplo, no miesto stretnutia bolo vybavené klimatizáciu. Každá strana však požadovala inú teplotu.
"Napriek tomu, že severokórejský úradník rozumel slovám ruského kolegu, ktorý v ruštine požadoval zvýšenie teploty v miestnosti, odmietol mu vyhovieť. Obidvaja sa následne snažili ukoristiť pre seba ovládač od klimatizácie. Boj napokon vyhral Rus a člen delegácie KĽDR miestnosť opustil," uvádza ruský denník Kommersant.
Bizarné na celej situácii bolo, že jedna strana požadovala, aby bolo v miestnosti 23 stupňov Celzia, no druhá chcela 20.
Zóna odstupu
Krátko po tomto drobnom incidente už prišli na miesto konania v šéf Kremľa s vládcom Kimom spoločne v Putinovej limuzíne.
Atmosféra medzi štátnikmi bola priateľská. I keď pri vstupe do budovy sa odohrala ešte jedna situácia. Ruský člen bezpečnostnej služby nedovolil zamestnancovi severokórejskej delegácie podísť bližšie k prezidentovi Putinovi. Rukou ho zastavil a naznačil mu, aby sa nepribližoval.