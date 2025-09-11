Južná Kórea tvrdí, že dcéra Kim Čong-una je jeho pravdepodobnou nástupkyňou

PCHJONGJANG - Severokórejský vodca Kim Čong-un zrejme upevnil postavenie svojej dcéry Kim Ču-e ako svojej pravdepodobnej nástupkyne. Poznamenali to vo štvrtok poslanci juhokórejského parlamentného výboru pre spravodajské služby, pričom poukázali na minulotýždňovú cestu Kima so svojou dcérou do Pekingu na oslavy 80. výročia skončenia druhej svetovej vojny. Informuje AFP a Reuters.
Ču-e zostala počas osláv v Číne na tamojšej severokórejskej ambasáde a celkovo sa na verejnosti neukazovala. Avšak podľa jedného z juhokórejských poslancov zo spomínaného výboru už samotná skutočnosť, že sprevádzala otca na zahraničnej ceste, naznačuje jej pravdepodobné nástupníctvo. AFP tvrdí, že analytici ju dlhodobo vnímali ako pravdepodobnú nástupkyňu vodcu, avšak niektorí naznačujú, že Ču-e má staršieho brata, ktorého tajne pripravujú na funkciu vodcu KĽDR.
Kim Ču-e verejne predstavili v roku 2022, keď sprevádzala severokórejského vodcu na štarte medzikontinentálnej balistickej rakety. Odvtedy ju severokórejské médiá označujú ako „milované dieťa“ a „veľký vodca“, v kórejčine „hjang-do“, pričom tento výraz sa zvyčajne používa len pre najvyšších vodcov a ich nástupcov.
Pred rokom 2022 jediné potvrdenie existencie dcéry Kim Čong-una pochádzalo od bývalého amerického basketbalistu Dennisa Rodmana, ktorý v roku 2013 navštívil Severnú Kóreu a uviedol, že sa stretol s dcérou severokórejského vodcu menom Ču-e.
Južná Kórea pôvodne predpokladala, že Kim Čong-un a jeho manželka Ri Sol-džu majú dieťa - chlapca narodeného v roku 2010, pričom Ču-e je ich druhorodené dieťa. V roku 2023 však juhokórejský minister pre zjednotenie vyhlásil, že vláda nedokáže s istotou potvrdiť existenciu syna Kim Čong-una. Juhokórejský poslanec vo štvrtok povedal, že tvrdenia o tom, že severokórejský vodca má okrem Ču-e ešte ďalšie dieťa, „nie sú považované za dôveryhodné“.