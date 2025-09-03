Chystáte sa do Tatier? Poľský Tatranský národný park varuje pred zvýšeným rizikom stretnutia s medveďom

ZAKOPANÉ - Správa poľského Tatranského národného parku (TPN) upozornila turistov na zvýšené riziko stretnutia s medveďmi na turistických chodníkoch. V posledných dňoch dostali ochranári viacero hlásení o ich výskyte priamo na turistických trasách a videá s medveďmi sa objavili aj na sociálnych sieťach. Informuje o tom varšavský spravodajca podľa informácií TPN.
Podľa TPN turisti môžu znížiť riziko kontaktu, ak sa budú držať vyznačených trás a vyhnú sa nočným túram. „Nezabúdajme, že len dočasne sa zdržiavame v oblasti, kde medvede žijú trvalo,“ uvádza TPN v príspevku na sieti Facebook. Dôležité je tiež nezanechávať odpadky a najmä neprikrmovať zvieratá. „Prvý pokrm spojený s prítomnosťou človeka môže byť vydaným rozsudkom smrti,” varovala správa parku.
Špeciálna opatrnosť
Špeciálna opatrnosť sa odporúča pri osamelých túrach v hustom poraste. Odborníci odporúčajú správať sa tak, aby zviera nebolo prekvapené, napríklad rozprávať sa nahlas či pískať si. Pri nájdení čerstvých stôp alebo trusu medveďa radia okamžite zmeniť smer a nepokračovať ďalej.
V pondelok portál Tatromaniak na Facebooku zverejnil video, ako sa skupina turistov dostala do blízkeho kontaktu s medveďom na chodníku v tatranskej Koščielenskej doline. Jeden z nich sa dal na útek a medveď sa za ním rozbehol. Odborníci pripomínajú, že to pri takomto stretnutí nie je správny postup. „Medveď je divoké zviera, ktoré sa môže správať nepredvídateľne. V prípade stretnutí nepanikárite, udržujte si čo najväčší odstup a ustúpte,“ uviedol TPN.
Vedenie parku pripomenulo, že na väčšine chodníkov je zakázané vodiť psov, výnimkou je len Dolina Chocholowska a cesta pod Reglami, ale psy musia byť na vôdzke. Podľa odhadov žije vo Vysokých Tatrách asi 50 až 60 medveďov, z toho väčšina na slovenskej strane. Na poľskej strane žije asi 15 medveďov a sú prísne chránené.