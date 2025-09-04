Administratíva amerického prezidenta Trumpa žiada Najvyšší súd o „urýchlené“ rozhodnutie o clách

WASHINGTON - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa v stredu (3.9.) požiadala Najvyšší súd USA o urýchlené rozhodnutie o zachovaní ciel, ktoré otriasli globálnymi trhmi. Informuje o tom agentúra AP a AFP.
Nižší odvolací súd rozhodol, že väčšina ciel, ktoré USA uvalili na obchodných partnerov, bola nezákonná. Prezident pri ich zavedení využil zákon o medzinárodných núdzových ekonomických právomociach (IEEPA) z roku 1977. Prekročil pritom svoje právomoci, keďže podľa Ústavy má Kongresu právomoc ukladať dane vrátane ciel. Trump môže zaviesť clá aj podľa iných zákonov, ale tie majú viac obmedzení, čo sa týka rýchlosti a prísnosti, s akou môže konať. Odvolací súd však povolil, aby clá zostali v platnosti do polovice októbra, čím Trumpovi poskytol čas obrátiť sa na Najvyšší súd.
Podľa administratívy verdikt odvolacieho súdu už poškodil obchodné rokovania. Argumentuje tiež, že prezident má právomoc uvaliť rozsiahle dovozné clá podľa federálneho zákona. Vláda preto vyzvala súd, aby zrušil rozhodnutie odvolacieho súdu. Ide o ďalšie odvolanie sa administratívy na Najvyšší súd, ktorý Trump pomohol formovať.
Generálny prokurátor John Sauer vo svojom podaní naliehal na súd, aby „urýchlil riešenie tohto prípadu v maximálnej možnej miere, vzhľadom na obrovský význam rýchleho potvrdenia plnej právnej spôsobilosti prezidentových ciel“. Trump od svojho návratu do prezidentského úradu zaviedol „recipročné“ clá takmer všetkým obchodným partnerom USA, vrátane Európskej únie (EÚ) a Japonska.
Odvolací súd spochybnil Trumpove obchodné dohody
Rozhodnutie odvolacieho súdu o nezákonnosti ciel tak spochybnilo dohody, ktoré Trump uzavrel s kľúčovými obchodnými partnermi. A vyvolalo otázku, čo sa stane s miliardami dolárov, ktoré Spojené štáty vybrali od zavedenia ciel, ak sa Najvyšší súd s konzervatívnou väčšinou nepostaví na jeho stranu. Minister financií Scott Bessent vo vyhlásení priloženom k výzve upozornil, že rozhodnutie odvolacieho súdu zbavilo administratívu „podstatnej vyjednávacej sily“.
Sauer vo svojom podaní naliehal na súd, aby „urýchlil riešenie tohto prípadu v maximálnej možnej miere vzhľadom na obrovský význam rýchleho potvrdenia plnej právnej spôsobilosti prezidentových ciel“. V hre je aj osud malých firiem, ktoré tvrdo zasiahli clá a spôsobili im vážne škody, dokonca ohrozujú ich prežitie. Tieto firmy dvakrát zvíťazili, raz na federálnom súde zameranom na obchod a opäť po rozhodnutí odvolacieho súdu o nezákonnosti ciel. Clá otriasli globálnymi trhmi, odcudzili obchodných partnerov a spojencov USA a vyvolali obavy z vyšších cien a pomalšieho hospodárskeho rastu.