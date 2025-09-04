USA a Mexiko sa dohodli na rešpektovaní suverenity a posilnení spolupráce v oblasti bezpečnosti

MEXIKO - Spojené štáty a Mexiko sa v stredu zaviazali rešpektovať vzájomnú suverenitu a posilniť spoluprácu v oblasti bezpečnosti. V spoločnom stanovisku to vyhlásila mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom počas jeho návštevy v Mexiku. Podľa šéfa americkej diplomacie je spolupráca medzi obomi krajinami na historicky najvyššej úrovni. Informuje o tom agentúra AFP.
Obe krajiny „potvrdzujú svoju spoluprácu v oblasti bezpečnosti, ktorá je založená na princípoch reciprocity, rešpektovania suverenity a územnej celistvosti, spoločnej a rozličnej zodpovednosti, ako aj vzájomnej dôvery“, uvádza sa v spoločnom stanovisku. Rubio počas návštevy ocenil prístup mexickej prezidentky. „Je to najužšia bezpečnostná spolupráca, akú sme kedy mali, možno s akoukoľvek krajinou, ale určite v histórii vzťahov medzi USA a Mexikom,“ vyhlásil americký minister. Spoločné stretnutie so Sheinbaumovou trvalo približne hodinu a pol.
Agentúra AP informovala, že lídri sa dohodli aj na spolupráci v boji proti pašovaniu drog, zbraní a paliva. Prioritou je údajne zabrániť prúdeniu fentanylu a iných nelegálnych látok do USA. AFP pripomína, že stretnutie Rubia a Sheinbaumovej sa uskutočnilo len deň po tom, ako americký prezident Donald Trump potvrdil, že sily USA zaútočili v južnom Karibiku na plavidlo, ktoré smerovalo z Venezuely a prevážalo zásielku drog. Podľa Trumpa pri ňom zahynulo 11 „narkoteroristov“ z kartelu Tren de Aragua.
Rubio počas stredajšej návštevy Mexika prisľúbil, že Washington bude v útokoch zameraných na drogové kartely pokračovať. Trump loď „vyhodil do vzduchu a stane sa to znova. Možno sa to deje práve teraz,“ povedal Rubio novinárom v Mexiku. „Ak ste na lodi plnej kokaínu alebo fentanylu, čohokoľvek, smerujúcej do USA, predstavujete bezprostrednú hrozbu pre Spojené štáty,“ dodal minister.