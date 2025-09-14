Masová tragédia na mexickej diaľnici: 15 mŕtvych po zrážke viacerých vozidiel

MÉRIDA - Najmenej 15 ľudí zahynulo pri sobotňajšej dopravnej nehode na mexickom polostrove Yucatán, oznámili tamojší predstavitelia.
K incidentu došlo na diaľnici medzi mestami Mérida a Campeche. Obete kolízie cestovali v karavane, osobnom aute a vozidle patriacom taxi službe. Na mieste vypukol požiar.„Vyjadrujeme solidaritu a podporu rodinám postihnutých v tomto bolestivom okamihu,“ uviedol guvernér Yucatánu Joaquín Díaz Mena na sociálnej sieti X. Dodal, že od prvého hlásenia zasahujú všetky záchranné zložky, aby poskytli okamžitú pomoc.
Hororová nehoda v Mexiku: VIDEO Vlak rozmetal autobus plný ľudí, zahynulo najmenej osem osôb
Jedna z najtragickejších nehôd tohto roka sa stala 8. februára v štáte Campeche na juhovýchode Mexika, kde si zrážka kamiónu s autobusom vyžiadala 38 životov. V marci zas došlo na severe krajiny k pádu pick-upu do rokliny, pri ktorom zahynulo 12 ľudí a zranenia utrpeli ďalšie štyri osoby.