Nedeľa14. september 2025, meniny má Ľudomil, Radka, zajtra Jolana

Masová tragédia na mexickej diaľnici: 15 mŕtvych po zrážke viacerých vozidiel

null
null (Zdroj: Getty Images/Yevhen Roshchyn)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

MÉRIDA - Najmenej 15 ľudí zahynulo pri sobotňajšej dopravnej nehode na mexickom polostrove Yucatán, oznámili tamojší predstavitelia.

K incidentu došlo na diaľnici medzi mestami Mérida a Campeche. Obete kolízie cestovali v karavane, osobnom aute a vozidle patriacom taxi službe. Na mieste vypukol požiar.„Vyjadrujeme solidaritu a podporu rodinám postihnutých v tomto bolestivom okamihu,“ uviedol guvernér Yucatánu Joaquín Díaz Mena na sociálnej sieti X. Dodal, že od prvého hlásenia zasahujú všetky záchranné zložky, aby poskytli okamžitú pomoc.

Hororová nehoda v Mexiku: VIDEO Vlak rozmetal autobus plný ľudí, zahynulo najmenej osem osôb Prečítajte si tiež

Hororová nehoda v Mexiku: VIDEO Vlak rozmetal autobus plný ľudí, zahynulo najmenej osem osôb

Jedna z najtragickejších nehôd tohto roka sa stala 8. februára v štáte Campeche na juhovýchode Mexika, kde si zrážka kamiónu s autobusom vyžiadala 38 životov. V marci zas došlo na severe krajiny k pádu pick-upu do rokliny, pri ktorom zahynulo 12 ľudí a zranenia utrpeli ďalšie štyri osoby.

Viac o téme: úmrtieMexikoYucatánDopravníá nehoda
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO V Mexiku explodovala cisterna
Pri explózii cisterny s plynom utrpelo popáleniny 70 ľudí: Hlásia aj tri obete
Zahraničné
Náraz autobus totálne zdemoloval.
Desivá zrážka vlaku s autobusom: Desať obetí a desiatky zranených! Všetko zachytila kamera
Zahraničné
FOTO Hororová nehoda v Mexiku:
Hororová nehoda v Mexiku: VIDEO Vlak rozmetal autobus plný ľudí, zahynulo najmenej osem osôb
Zahraničné
Maroš Šefčovič
Maroš Šefčovič uviedol, že Európska komisia plánuje nové obchodné dohody s Indiou, Indonéziou a Malajziou
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Šalitroš má ťažké srdce na Hlas a Pellegriniho, ponúkol len jamky a prázdne sľuby
Šalitroš má ťažké srdce na Hlas a Pellegriniho, ponúkol len jamky a prázdne sľuby
Videorozhovory
Tajomstvo ŠTÍHLEJ postavy herečky Zuzany Šebovej: Z takejto DIÉTY že sa CHUDNE? To nemyslí vážne!
Tajomstvo ŠTÍHLEJ postavy herečky Zuzany Šebovej: Z takejto DIÉTY že sa CHUDNE? To nemyslí vážne!
Prominenti
Pocisková KRÁSNA AKO NIKDY: Prečo som nafotila PIKANTNÉ fotky a...krásne VYZNANIE partnera Filipa
Pocisková KRÁSNA AKO NIKDY: Prečo som nafotila PIKANTNÉ fotky a...krásne VYZNANIE partnera Filipa
Prominenti

Domáce správy

FOTO Šalitroš si po konci
Šalitroš si po konci v Hlase nedáva servítku pred ústa: Podrazák Pellegrini ponúkol prázdne sľuby a žiadne skutky!
Domáce
To vážne? Prekvapivý PRIESKUM
To vážne? Prekvapivý PRIESKUM ukázal, o čo nám ide! Väčšina ľudí dáva pred výškou platu prednosť TEJTO jednej veci
Domáce
Gabriela (†47) išla na
Gabriela (†47) išla na rutinnú operáciu: V nemocnici si ju 22 hodín nik nevšímal! Zúfalý manžel volá po spravodlivosti
Domáce
VEĽKÁ ZMENA pri platbách: Na poslanie peňazí už nebude stačiť IBAN! Musíte splniť NOVÚ povinnosť
VEĽKÁ ZMENA pri platbách: Na poslanie peňazí už nebude stačiť IBAN! Musíte splniť NOVÚ povinnosť
Banská Bystrica

Zahraničné

Masová tragédia na mexickej
Masová tragédia na mexickej diaľnici: 15 mŕtvych po zrážke viacerých vozidiel
Zahraničné
Čína hliadkovala v Juhočínskom
Čína hliadkovala v Juhočínskom mori: Filipíny varovala pred provokáciami
Zahraničné
Zľava švédsky štátny epidemiológ
Švédsky minister zdravotníctva varuje pred vplyvom sociálnych médií na mládež: EÚ musí konať rýchlo
Zahraničné
Donald Trump
Čína pozvala amerického prezidenta Trumpa na summit: Biely dom zatiaľ nereagoval
Zahraničné

Prominenti

BOJ o život! Vážne
BOJ o život! Vážne zdravotné problémy dcéry Moniky Haklovej... Podstúpila vysokorizikovú OPERÁCIU
Domáci prominenti
Jennifer Grey a Patrick
Pred 16 rokmi prišiel svet o Patricka Swayzeho: KVÍZ Ako dobre poznáte film Hriešny tanec?
Domáci prominenti
Ján Kramár
Aký otec, taký syn: Spomínate si na otca Maroša Kramára? Talentu ako v máloktorej hereckej rodine!
Osobnosti
Kontroverzná Ráchel sa OBULA
Kontroverzná Ráchel sa OBULA do Bianky: Lepšie, keď ti J*BE v 20-tke, ako v 30-tke!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Vesmírny let vrtuľníka Ingenuity
NASA prišla s prelomovou informáciou: Prvý dôkaz o živote na Marse! Objav, ktorý môže zmeniť naše chápanie vesmíru
Zaujímavosti
FOTO Kulturistka šokuje priznaním: Hodiny
Kulturistka šokuje priznaním: Hodiny vo fitku jej priniesli najlepší sexuálny život! Čo sa deje u nej v spálni?
Zaujímavosti
7 potravín, ktoré obsahujú
7 potravín, ktoré obsahujú viac omega-3 ako losos
vysetrenie.sk
Neurológ bije na poplach!
Neurológ bije na poplach! Bežné výživové doplnky nemusia byť len benefitom: Môžu vážne poškodiť mozog
Zaujímavosti

Dobré správy

Slováci objavili trik, ako
Slováci objavili trik, ako ušetriť pri nákupoch: V Lidli dostanete viac za menej!
Domáce
Funguje namiesto botoxu: Ženy
Funguje namiesto botoxu: Ženy skúšajú novú zbraň proti starnutiu
feminity.sk
Kozmetický trend, ktorý sa
Kozmetický trend, ktorý sa stáva hitom po celom svete: Slovenská firma vyrába unikátnu novinku
plnielanu.sk
Bolesť chrbta vás vie
Bolí vás po práci chrbát? Vďaka tomuto riešeniu prídete na príčinu raz-dva
urobsisam.sk

Ekonomika

V Európe pribudne prvý malý modulárny jadrový reaktor: Postavia ho u nášho suseda! (foto)
V Európe pribudne prvý malý modulárny jadrový reaktor: Postavia ho u nášho suseda! (foto)
Trump tlačí na Rusko: Žiada zastaviť dovoz ruskej ropy aj na Slovensko!
Trump tlačí na Rusko: Žiada zastaviť dovoz ruskej ropy aj na Slovensko!
Platba v hotovosti odrádza zákazníkov: Slováci chcú platiť bezhotovostne takmer všade!
Platba v hotovosti odrádza zákazníkov: Slováci chcú platiť bezhotovostne takmer všade!
Francúzsko je na pokraji dlhovej krízy: Taký zlý rating ešte nemalo!
Francúzsko je na pokraji dlhovej krízy: Taký zlý rating ešte nemalo!

Šport

Strhujúci šláger pod Dubňom: Slovan v dramatickej prestrelke so Žilinou zachránil kuriózny gól
Strhujúci šláger pod Dubňom: Slovan v dramatickej prestrelke so Žilinou zachránil kuriózny gól
Niké liga
VIDEO Nechutný zákrok na Hancka: Slovenský reprezentant opustil ihrisko už po siedmich minútach
VIDEO Nechutný zákrok na Hancka: Slovenský reprezentant opustil ihrisko už po siedmich minútach
Slováci v zahraničí
Desivé chvíle a dvojnásobná tvrdá rana pre český klub: Operácia čaká aj slovenského útočníka
Desivé chvíle a dvojnásobná tvrdá rana pre český klub: Operácia čaká aj slovenského útočníka
Tipsport ELH
VIDEO Strelec zažil debut v drese Middlesbrough: Exkanonier Slovana sa dočkal krásnych slov
VIDEO Strelec zažil debut v drese Middlesbrough: Exkanonier Slovana sa dočkal krásnych slov
Anglicko

Auto-moto

Bratislavský hrad bude v sobotu opäť patriť autám značky Porsche
Bratislavský hrad bude v sobotu opäť patriť autám značky Porsche
Zaujímavosti
Vracia sa Fiat pre všetkých. Priestranný, veselý a s dobrou cenou. Taký, aký si pamätáme
Vracia sa Fiat pre všetkých. Priestranný, veselý a s dobrou cenou. Taký, aký si pamätáme
Novinky
Renault úplne zmenil svoj najpredávanejší model. Neuveríte, že toto je Renault!
Renault úplne zmenil svoj najpredávanejší model. Neuveríte, že toto je Renault!
Predstavujeme
VW ID. Cross Concept: nové kompaktné SUV príde už budúci rok. Takto vyzerá
VW ID. Cross Concept: nové kompaktné SUV príde už budúci rok. Takto vyzerá
Novinky

Kariéra a motivácia

Kariérny posun po 40-ke? Nie je neskoro začať, práve naopak
Kariérny posun po 40-ke? Nie je neskoro začať, práve naopak
Motivácia a inšpirácia
Trh práce ovplyvnili dva nové fenomény: V čom spočívajú job hugging a quiet cracking?
Trh práce ovplyvnili dva nové fenomény: V čom spočívajú job hugging a quiet cracking?
Pracovné prostredie
19 kníh a filmov, ktoré vás nakopnú k pracovnému úspechu
19 kníh a filmov, ktoré vás nakopnú k pracovnému úspechu
Motivácia a inšpirácia
Práca namiesto dávok vstúpila do praxe
Práca namiesto dávok vstúpila do praxe
Domáce

Varenie a recepty

Máte doma balík piškót? Zbierka 12 najlepších nepečených piškótových dezertov.
Máte doma balík piškót? Zbierka 12 najlepších nepečených piškótových dezertov.
Jablkové lievance, ktoré voňajú ako detstvo. Takto budú nadýchané aj bez droždia.
Jablkové lievance, ktoré voňajú ako detstvo. Takto budú nadýchané aj bez droždia.
Najrýchlejšia tekvicová polievka: Zachráni všedný obed aj večeru
Najrýchlejšia tekvicová polievka: Zachráni všedný obed aj večeru
Výber receptov
Tekvica ako ananás? Geniálny trik, ako zavariť výborný kompót
Tekvica ako ananás? Geniálny trik, ako zavariť výborný kompót
Výber receptov

Technológie

Zabudni na drahé rakety. Nová laserová zbraň Iron Beam 450 ich zničí za smiešnu cenu
Zabudni na drahé rakety. Nová laserová zbraň Iron Beam 450 ich zničí za smiešnu cenu
Armádne technológie
Pentagon mení vesmír na bojisko. Toto je najväčší vojenský projekt v dejinách USA
Pentagon mení vesmír na bojisko. Toto je najväčší vojenský projekt v dejinách USA
Armádne technológie
Funguje podobne ako Ozempic. Túto potravinu by si mal zaradiť do svojho jedálnička
Funguje podobne ako Ozempic. Túto potravinu by si mal zaradiť do svojho jedálnička
Veda a výskum
Výskumníci vyriešili záhadu Slnka, na ktorú nevedeli prísť 50 rokov. Solárne erupcie môžu mať teplotu, s akou sme nerátali
Výskumníci vyriešili záhadu Slnka, na ktorú nevedeli prísť 50 rokov. Solárne erupcie môžu mať teplotu, s akou sme nerátali
Vesmír

Bývanie

Zariaďujete s malým rozpočtom? Takto viete šetriť už od začiatku, radí architektka. Akými tipmi sa sama riadi?
Zariaďujete s malým rozpočtom? Takto viete šetriť už od začiatku, radí architektka. Akými tipmi sa sama riadi?
Aký gril je vhodný na terasu, balkón alebo do záhrady? Zistite, ktorý vám bude vyhovovať
Aký gril je vhodný na terasu, balkón alebo do záhrady? Zistite, ktorý vám bude vyhovovať
Ošarpaný dom z 80. rokov by ste dnes už nespoznali. Domáci si užívajú pokoj lesa, a to sú len kúsok od veľkomesta!
Ošarpaný dom z 80. rokov by ste dnes už nespoznali. Domáci si užívajú pokoj lesa, a to sú len kúsok od veľkomesta!
Tieto kvety cez jeseň vysaďte, na jar záhradu zaplavia farbami. Čo robiť, aby dobre rástli a pekne vynikli?
Tieto kvety cez jeseň vysaďte, na jar záhradu zaplavia farbami. Čo robiť, aby dobre rástli a pekne vynikli?

Pre kutilov

Sucho a teplo na vonkajšej terase aj počas chladných dní? Existuje šikovné riešenie a zvládnete ho aj svojpomocne
Sucho a teplo na vonkajšej terase aj počas chladných dní? Existuje šikovné riešenie a zvládnete ho aj svojpomocne
Vykurovanie
Ako si pripraviť kompost na zimu: Správna vrstva listov, trávy a kuchynského odpadu
Ako si pripraviť kompost na zimu: Správna vrstva listov, trávy a kuchynského odpadu
Záhrada
Osvedčený recept na domáci burčiak? Takto postupujte, aby sa vám vydaril
Osvedčený recept na domáci burčiak? Takto postupujte, aby sa vám vydaril
Recepty
Objavili sa na fasáde domu praskliny? Problém neodkladajte a zasiahnite včas!
Objavili sa na fasáde domu praskliny? Problém neodkladajte a zasiahnite včas!
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Film Franz režisérky Agnieszky Holland: Jeden z najvplyvnejších spisovateľov 20. storočia sa dnešnej generácii veľmi podobá
Zábava
Film Franz režisérky Agnieszky Holland: Jeden z najvplyvnejších spisovateľov 20. storočia sa dnešnej generácii veľmi podobá
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Šalitroš si po konci
Domáce
Šalitroš si po konci v Hlase nedáva servítku pred ústa: Podrazák Pellegrini ponúkol prázdne sľuby a žiadne skutky!
Volodymyr Zelenskyj
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Tvrdý odkaz od Zelenského: Ak Putin nechce mier, musí byť k nemu prinútený
To vážne? Prekvapivý PRIESKUM
Domáce
To vážne? Prekvapivý PRIESKUM ukázal, o čo nám ide! Väčšina ľudí dáva pred výškou platu prednosť TEJTO jednej veci
Suseda obliala ženu vriacou
Zahraničné
Brutálny útok vo Veľkej Británii: VIDEO Suseda obliala babičku s vnukom vriacou vodou

Ďalšie zo Zoznamu