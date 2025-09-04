Štvrtok4. september 2025, meniny má Rozália, zajtra Regína

Lisabon smúti: Pri včerajšej havárii lanovky Glória zomrelo 15 ľudí a 18 utrpelo zranenia

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (5)
(Zdroj: SITA/AP Photo/Armando Franca)
© Zoznam/ © Zoznam/
ČTK

LISABON - Nehoda pozemnej lanovky Glória v portugalskom Lisabone si včera vyžiadala najmenej 15 mŕtvych a 18 zranených, uviedla CNN Portugal s odkazom na záchranné zložky. Lanovka, ktorá patrí medzi obľúbené turistické atrakcie, vykoľajila a následne havarovala. Niekoľko ľudí v nej zostalo zakliesnených. Na mieste zasahuje záchranná služba, polícia a hasiči. Príčina nehody je zatiaľ nejasná, jej vyšetrovanie začne dnes. Podľa miestnych médií lanovka narazila do budovy.

Lisabon smúti: Pri včerajšej
Zobraziť galériu (5)
 (Zdroj: SITA/AP Photo/Armando Franca)

Päť zranených je v kritickom stave a medzi 13 ľahko zranenými je jedno dieťa. Zranení boli prevezení do miestnych nemocníc. Snímky z miesta zachytávajú vykoľajenú a zničenú žltú lanovku v kopci medzi domami. Podľa webu civilnej ochrany bolo na mieste 56 záchranárov, ktorým pomáhalo 19 pozemných vozidiel. Podľa CNN Portugal je kapacita lanovky zhruba 40 ľudí. 

"Nehoda lanovky v jednej z najnavštevovanejších turistických štvrtí Lisabonu si vyžiadala niekoľko mŕtvych a ťažko zranených," uviedol portugalský prezident Marcelo Rebelo de Sousa na stránkach prezidentskej kancelárie. Vo vyhlásení zverejnenom v čase, keď boli známe informácie o troch mŕtvych, tiež vyjadril sústrasť rodinám obetí. Vláda vyhlásila na dnes deň štátneho smútku.

Lisabon smúti: Pri včerajšej
Zobraziť galériu (5)
 (Zdroj: TASR/AP Photo/Armando Franca)

Ľútosť na sieti X vyjadrila aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Svoj odkaz napísala v portugalčine. Nehoda sa stala o 18:05 miestneho času (19:05 SELČ), okolo 20:30 (21:30 SELČ) boli z lanovky všetci cestujúci vyslobodení. Jedna zo svedkýň povedala televíznej stanici SIC, že videla, ako lanovka schádzala veľkou rýchlosťou z prudkého kopca a potom narazila do domu.

Lanovka Glória je jednou z ikon Lisabonu a hojne ju vyhľadávajú turisti. Spoločnosť Carris, ktorá je zodpovedná za jej prevádzku, uistila, že bola vykonaná všetka predpísaná údržba. Pripomenula, že generálna kontrola prebieha každé štyri roky a naposledy sa uskutočnila v roku 2022, zatiaľ čo pravidelná rozsiahlejšia údržba sa koná raz za dva roky a naposledy sa uskutočnila tento rok. Podľa spoločnosti sú tiež pravidelne dodržiavané mesačné, týždenné aj denné kontrolné programy.

Hovorca českého ministerstva zahraničných vecí Daniel Drake oznámil, že ministerstvo v tejto chvíli nemá informácie, že by medzi zranenými boli českí občania. "Naša ambasáda je v kontakte s miestnymi úradmi," dodal. Linka lanovky Glória, ktorá začala prevádzku v roku 1885, spája centrum Lisabonu v blízkosti námestia Restauradores s štvrtou Bairro Alto, ktorá je známa svojim rušným nočným životom. Prevádzkuje ju mestská dopravná spoločnosť Carris.

Dve vozidlá lanovky sú v príkrom stúpaní pripevnené k opačným koncom ťažného lana a trakciu zaisťujú elektromotory na oboch vozidlách. Vozidlo na spodnej časti trate pri nehode zrejme nebolo poškodené, uviedla CNN Portugal, podľa ktorej z neho museli cestujúci po nehode vyskočiť z okien.

Lisabon smúti: Pri včerajšej
Zobraziť galériu (5)
 (Zdroj: TASR/AP Photo/Armando Franca)

Viac o téme: HaváriaLanovkaPortugalskoLisabonLanovka Glória
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Tomáš Taraba
Novela zákona o obnoviteľných zdrojoch energie vyvoláva obavy environmentálnych organizácií
Domáce
ŠOKUJÚCA TRAGÉDIA Máriu našli
ŠOKUJÚCA TRAGÉDIA Máriu našli mŕtvu, DOBODAŤ ju mal vlastný SYN Jozef! Prečo to spravil? TOTO susedia nechápu
presov.zoznam.sk
FOTO Tragédia pri jazere: Otec
Tragédia pri jazere: Otec sa utopil pri dokazovaní viery, matka v BLUDOCH zabila syna a ohrozila ďalšie deti!
Zaujímavosti
Šokujúca nehoda sedačkovej lanovky:
Šokujúca nehoda sedačkovej lanovky: Pretrhlo sa lano, ľudia sa zrútili k zemi! Všetko zachytila kamera
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Škriniar pred súbojom so superfavoritom z Nemecka: Budeme musieť využiť slabé stránky súpera
Škriniar pred súbojom so superfavoritom z Nemecka: Budeme musieť využiť slabé stránky súpera
Zoznam TV
Francesco Calzona pred kvalifikačným zápasom proti Nemecku: Hráči odohrajú výborný zápas
Francesco Calzona pred kvalifikačným zápasom proti Nemecku: Hráči odohrajú výborný zápas
Zoznam TV
DAB v Nitre predstavilo divákom novú divadelnú sezónu
DAB v Nitre predstavilo divákom novú divadelnú sezónu
Správy

Domáce správy

Bolesť chrbta vás vie
Bolí vás po práci chrbát? Vďaka tomuto riešeniu prídete na príčinu raz-dva
urobsisam.sk
Slováci posielajú jasný odkaz:
Slováci posielajú jasný odkaz: Členstvo v EÚ je prínos! Volajú po jednote a riešení rastúcich cien
Domáce
Aktualizujeme Šéf Slovenského plynárenského priemyslu
Šéf Slovenského plynárenského priemyslu Vojtech Ferencz náhle skončil vo funkcii!
Domáce
Začína sa veľká oprava Letnej ulice v Hrabušiciach: Tri mesiace dopravných obmedzení a zmena parkovania
Začína sa veľká oprava Letnej ulice v Hrabušiciach: Tri mesiace dopravných obmedzení a zmena parkovania
Košice

Zahraničné

Americká sudkyňa zablokovala škrty
Americká sudkyňa zablokovala škrty vo výskumných grantoch pre Harvard v hodnote viac ako dve miliardy dolárov
Zahraničné
FOTO Príbuzní izraelských rukojemníkov protestovali
Príbuzní izraelských rukojemníkov protestovali v Jeruzaleme za ukončenie vojny: Polícia zasiahla vodným delom
Zahraničné
Marco Rubio a Claudia
USA a Mexiko sa dohodli na rešpektovaní suverenity a posilnení spolupráce v oblasti bezpečnosti
Zahraničné
Filippo Grandi
Vysoký komisár OSN pre utečencov Grandi vyzval Pakistan na pozastavenie vyhosťovania Afgancov po zemetrasení
Zahraničné

Prominenti

Matthew Perry
Už je to OFICIÁLNE: Táto žena predala Matthewovi Perrymu (†54) SMRTEĽNÚ dávku... Hrozí jej 65 rokov!
Zahraniční prominenti
Markíza média párty. Na
Pocisková SEXI AKO NIKDY: Prečo som nafotila PIKANTNÉ fotky a... Krásne VYZNANIE partnera Filipa
Domáci prominenti
Známy markizák 8 rokov
Známy markizák 8 rokov po MŔTVICI: Vďačný, že tu môže STÁLE byť, ale... Každý je NAHRADITEĽNÝ!
Domáci prominenti
Juraj Herz
Geniálny režisér Juraj Herz: Komunisti ho zakazovali, kolega Spielberg ho vykradol
Osobnosti

Zaujímavosti

Záhadný objekt vo vesmíre
Záhadný objekt vo vesmíre postavil vedcov na nohy: NASA zostala v šoku
Zaujímavosti
XXL modelka šokuje realitou
XXL modelka šokuje realitou randenia: Muži ju chcú len v posteli, na verejnosti sa za ňu hanbia!
Zaujímavosti
Tieto ČUDNÉ PRÍZNAKY OČÍ
Tieto ČUDNÉ PRÍZNAKY OČÍ neignorujte: Môžu signalizovať vážnejší problém!
vysetrenie.sk
Dovolenka sa zmenila na
Dovolenka sa zmenila na nočnú moru: Turistka oslepla po jedinom drinku! Teraz varuje ostatných
Zaujímavosti

Dobré správy

Bolesť chrbta vás vie
Bolí vás po práci chrbát? Vďaka tomuto riešeniu prídete na príčinu raz-dva
urobsisam.sk
Majte sa pred nimi
Majte sa pred nimi na pozore: Tieto kožné choroby trápia Slovákov najčastejšie
plnielanu.sk
Skvelá večera iba za
Skvelá večera iba za 5 eur? Slováci začínajú využívať nový spôsob šetrenia
plnielanu.sk
Zdroj: GettyImages
Trápia vás bolesti chrbta alebo kĺbov? Slováci môžu po novom získať posudok odborníka do 3 dní
plnielanu.sk

Ekonomika

Najdôležitejšie firmy Slovenska v roku 2025: Kto ťahá ekonomiku a koľko zarábajú?
Najdôležitejšie firmy Slovenska v roku 2025: Kto ťahá ekonomiku a koľko zarábajú?
Konsolidácia sa zamotáva: Dohoda v koalícii nemusí padnúť ani v pondelok!
Konsolidácia sa zamotáva: Dohoda v koalícii nemusí padnúť ani v pondelok!
Google vyhral historický súd, nemusí predať Chrome ani Android: Akcie prudko rastú! (komentár)
Google vyhral historický súd, nemusí predať Chrome ani Android: Akcie prudko rastú! (komentár)
SMS, telefonáty či falošné odkazy: Takto vyzerajú najčastejšie podvody, varuje NBS! (foto)
SMS, telefonáty či falošné odkazy: Takto vyzerajú najčastejšie podvody, varuje NBS! (foto)

Šport

Zásadná zmena v novej sezóne: Český hokej sa vydáva opačným smerom ako slovenský
Zásadná zmena v novej sezóne: Český hokej sa vydáva opačným smerom ako slovenský
Tipsport ELH
Ďalšia tvrdá rana, slovenskí sokoli proti Nemcom aj bez ďalšej opory: Nemalo to zmysel
Ďalšia tvrdá rana, slovenskí sokoli proti Nemcom aj bez ďalšej opory: Nemalo to zmysel
Reprezentácia
KVÍZ Dvadsať výrokov zo sveta športu: Rozoznáte pravdu od klamstva? Pozor na chytáky!
KVÍZ Dvadsať výrokov zo sveta športu: Rozoznáte pravdu od klamstva? Pozor na chytáky!
Kvízy
Nezastaviteľná Mia Pohánková: Wimbledonská šampiónka na US Open už vo štvrťfinále
Nezastaviteľná Mia Pohánková: Wimbledonská šampiónka na US Open už vo štvrťfinále
US Open

Auto-moto

Volkswagen s novým T-Rocom uvádza aj prvý full hybrid
Volkswagen s novým T-Rocom uvádza aj prvý full hybrid
Predstavujeme
Peugeot vylepšil 308 a 308 SW, elektrická verzia je lepšia, ale ostáva aj naftový štvorvalec
Peugeot vylepšil 308 a 308 SW, elektrická verzia je lepšia, ale ostáva aj naftový štvorvalec
Predstavujeme
Lada Iskra: nový model je už v predaji. Zákazníci objednajú, no autá neprichádzajú
Lada Iskra: nový model je už v predaji. Zákazníci objednajú, no autá neprichádzajú
Predstavujeme
FOTO: Audi Q3 so štýlom kupé prichádza, pozrite si Q3 Sportback
FOTO: Audi Q3 so štýlom kupé prichádza, pozrite si Q3 Sportback
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Aké je tajomstvo úspešných ľudí? Nikam sa neponáhľajú, namiesto toho robia TOTO!
Aké je tajomstvo úspešných ľudí? Nikam sa neponáhľajú, namiesto toho robia TOTO!
Motivácia a inšpirácia
Európa hlási milióny voľných pracovných miest: V TÝCHTO krajinách je najväčší dopyt po pracovníkoch!
Európa hlási milióny voľných pracovných miest: V TÝCHTO krajinách je najväčší dopyt po pracovníkoch!
Aktuality
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

18 neodolateľných mascarpone zákuskov. Vyskúšajte rolády, rezy aj pravé talianske tiramisu.
18 neodolateľných mascarpone zákuskov. Vyskúšajte rolády, rezy aj pravé talianske tiramisu.
Bravčové plátky na kari
Bravčové plátky na kari
Nekysnuté langoše: Rýchla pochúťka, na stole za pol hodiny
Nekysnuté langoše: Rýchla pochúťka, na stole za pol hodiny
Výber receptov
Ako sušiť slivky v rúre: Postup, vďaka ktorému vydržia mesiace
Ako sušiť slivky v rúre: Postup, vďaka ktorému vydržia mesiace
Skladovanie potravín

Technológie

Vedci varujú pred pandorinou skrinkou. Zrkadlový život by mohol vyhladiť všetko živé na Zemi
Vedci varujú pred pandorinou skrinkou. Zrkadlový život by mohol vyhladiť všetko živé na Zemi
Veda a výskum
Čína predstavila jadrovú raketu DF-5C, ktorá desí západ. Zasiahnuť môže kdekoľvek na svete
Čína predstavila jadrovú raketu DF-5C, ktorá desí západ. Zasiahnuť môže kdekoľvek na svete
Armádne technológie
AKTUÁLNE: Podvodníci prišli s novým rafinovaným spôsobom, ako ti ukradnúť Gmail účet. Na toto si daj POZOR!
AKTUÁLNE: Podvodníci prišli s novým rafinovaným spôsobom, ako ti ukradnúť Gmail účet. Na toto si daj POZOR!
Bezpečnosť
Národná banka varuje pred novou vlnou podvodov. Ak ti niekto volá s týmito vetami, okamžite zlož
Národná banka varuje pred novou vlnou podvodov. Ak ti niekto volá s týmito vetami, okamžite zlož
Bezpečnosť

Bývanie

Konečne sa vraciame k hodnotám, útulnosti a dedičstvu po prarodičoch. Toto sú top interiérové trendy pre jeseň 2025
Konečne sa vraciame k hodnotám, útulnosti a dedičstvu po prarodičoch. Toto sú top interiérové trendy pre jeseň 2025
Od susedov ho rozlíšite ťažko, no interiér vás dostane. Takto sa robí bývanie, kde je vkus útulný a vytvára domov!
Od susedov ho rozlíšite ťažko, no interiér vás dostane. Takto sa robí bývanie, kde je vkus útulný a vytvára domov!
20 perfektných návodov, ako v domácnosti využiť staré noviny. Tento trik používali aj naše babičky!
20 perfektných návodov, ako v domácnosti využiť staré noviny. Tento trik používali aj naše babičky!
Vyzeral tradične a vidiecky, no nikdy takým nebol. Dnes to je dom pre moderný život, dvojica v ňom môže pokojne starnúť
Vyzeral tradične a vidiecky, no nikdy takým nebol. Dnes to je dom pre moderný život, dvojica v ňom môže pokojne starnúť

Pre kutilov

Bolí vás po práci chrbát? Vďaka tomuto riešeniu prídete na príčinu raz-dva
Bolí vás po práci chrbát? Vďaka tomuto riešeniu prídete na príčinu raz-dva
Aktuality
Ako vyčistiť bazén bez vysávača rýchlo a efektívne? Po niekoľkých rokoch skúšania našli účinný spôsob
Ako vyčistiť bazén bez vysávača rýchlo a efektívne? Po niekoľkých rokoch skúšania našli účinný spôsob
Údržba a opravy
Domáca plnená paprika s arómou a chuťou, ktorej sa nedá odolať. Čím naplniť papriky a ako na tú najlepšiu omáčku?
Domáca plnená paprika s arómou a chuťou, ktorej sa nedá odolať. Čím naplniť papriky a ako na tú najlepšiu omáčku?
Recepty
Za 250 € si vyrobil vlastnú pílu na guľatinu – presnosť rezu ho milo prekvapila!
Za 250 € si vyrobil vlastnú pílu na guľatinu – presnosť rezu ho milo prekvapila!
Náradie a stroje

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Detské hviezdy z Dunaja: Týmto malým hercom otvoril seriál dvere do sveta veľkého showbiznisu, o kom budeme ešte počuť?
Slovenské celebrity
Detské hviezdy z Dunaja: Týmto malým hercom otvoril seriál dvere do sveta veľkého showbiznisu, o kom budeme ešte počuť?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Lisabon smúti: Pri včerajšej
Zahraničné
Lisabon smúti: Pri včerajšej havárii lanovky Glória zomrelo 15 ľudí a 18 utrpelo zranenia
Slováci posielajú jasný odkaz:
Domáce
Slováci posielajú jasný odkaz: Členstvo v EÚ je prínos! Volajú po jednote a riešení rastúcich cien
Donald Trump na nedávnych
Zahraničné
Trump bez štipky hanby: Zneužil klebety o svojej smrti! Prívržencom zaslal pobožný mail, žiada o peniaze
Vladimir Putin
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Rusko odmieta rokovania o zahraničných vojakoch: Lídri v Paríži riešia bezpečnosť Ukrajiny

Ďalšie zo Zoznamu