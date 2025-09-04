Lisabon smúti: Pri včerajšej havárii lanovky Glória zomrelo 15 ľudí a 18 utrpelo zranenia

LISABON - Nehoda pozemnej lanovky Glória v portugalskom Lisabone si včera vyžiadala najmenej 15 mŕtvych a 18 zranených, uviedla CNN Portugal s odkazom na záchranné zložky. Lanovka, ktorá patrí medzi obľúbené turistické atrakcie, vykoľajila a následne havarovala. Niekoľko ľudí v nej zostalo zakliesnených. Na mieste zasahuje záchranná služba, polícia a hasiči. Príčina nehody je zatiaľ nejasná, jej vyšetrovanie začne dnes. Podľa miestnych médií lanovka narazila do budovy.
Päť zranených je v kritickom stave a medzi 13 ľahko zranenými je jedno dieťa. Zranení boli prevezení do miestnych nemocníc. Snímky z miesta zachytávajú vykoľajenú a zničenú žltú lanovku v kopci medzi domami. Podľa webu civilnej ochrany bolo na mieste 56 záchranárov, ktorým pomáhalo 19 pozemných vozidiel. Podľa CNN Portugal je kapacita lanovky zhruba 40 ľudí.
"Nehoda lanovky v jednej z najnavštevovanejších turistických štvrtí Lisabonu si vyžiadala niekoľko mŕtvych a ťažko zranených," uviedol portugalský prezident Marcelo Rebelo de Sousa na stránkach prezidentskej kancelárie. Vo vyhlásení zverejnenom v čase, keď boli známe informácie o troch mŕtvych, tiež vyjadril sústrasť rodinám obetí. Vláda vyhlásila na dnes deň štátneho smútku.
Ľútosť na sieti X vyjadrila aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Svoj odkaz napísala v portugalčine. Nehoda sa stala o 18:05 miestneho času (19:05 SELČ), okolo 20:30 (21:30 SELČ) boli z lanovky všetci cestujúci vyslobodení. Jedna zo svedkýň povedala televíznej stanici SIC, že videla, ako lanovka schádzala veľkou rýchlosťou z prudkého kopca a potom narazila do domu.
Lanovka Glória je jednou z ikon Lisabonu a hojne ju vyhľadávajú turisti. Spoločnosť Carris, ktorá je zodpovedná za jej prevádzku, uistila, že bola vykonaná všetka predpísaná údržba. Pripomenula, že generálna kontrola prebieha každé štyri roky a naposledy sa uskutočnila v roku 2022, zatiaľ čo pravidelná rozsiahlejšia údržba sa koná raz za dva roky a naposledy sa uskutočnila tento rok. Podľa spoločnosti sú tiež pravidelne dodržiavané mesačné, týždenné aj denné kontrolné programy.
Hovorca českého ministerstva zahraničných vecí Daniel Drake oznámil, že ministerstvo v tejto chvíli nemá informácie, že by medzi zranenými boli českí občania. "Naša ambasáda je v kontakte s miestnymi úradmi," dodal. Linka lanovky Glória, ktorá začala prevádzku v roku 1885, spája centrum Lisabonu v blízkosti námestia Restauradores s štvrtou Bairro Alto, ktorá je známa svojim rušným nočným životom. Prevádzkuje ju mestská dopravná spoločnosť Carris.
Dve vozidlá lanovky sú v príkrom stúpaní pripevnené k opačným koncom ťažného lana a trakciu zaisťujú elektromotory na oboch vozidlách. Vozidlo na spodnej časti trate pri nehode zrejme nebolo poškodené, uviedla CNN Portugal, podľa ktorej z neho museli cestujúci po nehode vyskočiť z okien.