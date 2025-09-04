Veľké opatrenia okolo vládcu KĽDR: Po stretnutí s Putinom odstránili VŠETKY jeho stopy DNA!

PEKING – Stretnutie severokórejského vládcu s prezidentmi Číny a Ruska v Pekingu bolo sprevádzané mnohými bezpečnostnými opatreniami. Kimovi zamestnanci mali po rozhovore v zasadačke veľmi prísne postupy, ktorými sa museli riadiť. Ich konanie bolo zaznamenané na videu.
Personál vládcu Severnej Kórey mal po stretnutí Kim Čong-una s ruským lídrom Vladimirom Putinom jasné inštrukcie. Ako uvádza Daily Mail, dvaja zamestnanci utreli všetok nábytok, ktorého sa Kim počas rozhovoru dotkol nejakou časťou svojho tela. Nešlo preto iba o dotyky rukami, ale aj napríklad kreslo, v ktorom sedel.
Personál dokonca odniesol aj pohár, z ktorého sa ich vládca napil. Britský web uviedol, že to vyzerá ako pokus o odstránenie všetkých stôp DNA.
K stretnutiu Kima a Putina došlo v stredu druhého septembra po veľkej vojenskej prehliadke, na ktorej boli prítomní obaja po boku čínskeho prezidenta Sin Ťin-pchinga.
Obavy pred tajnými službami
Video sa najprv objavilo na Telegrame. Dvaja zamestnanci v čiernom podišli k stolu a stoličke, kde len pred niekoľkými minútami sedel Kim. Následne veľmi dôkladne vyčistili operadlo na stoličke, drevené rúčky, stôl a na podnose odnesú pohár, z ktorého sa vládca napil.
Nie je jasné, či Kimovi ľudia nezvolili takéto opatrenia nepostupovali pre obavy pred ruskými a čínskymi tajnými službami. Rusko zachádza s opatreniami ešte ďalej, keď na zahraničných cestách a stretnutiach zbierajú zamestnanci Putinov moč aj výkaly.