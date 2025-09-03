Berlín sa snaží znížiť poplatky za elektrinu: Chce pomôcť firmám aj domácnostiam

BERLÍN - Nemecká vláda v stredu schválila návrh zákonov na zníženie poplatkov za prenosovú sieť aj dane z elektriny. Uviedli to ministerstvá financií a hospodárstva. Cieľom je znížiť náklady na elektrinu v Nemecku, ktoré sú najvyššie v Európe. Informuje správa Reuters.
Náklady na elektrinu v Nemecku zvyšujú poplatky za prenos, odvody a dane, čo predstavuje dodatočnú záťaž pre energeticky náročné odvetvia aj pre širšiu ekonomiku. Vládnuca koalícia sa zaviazala znížiť ceny elektriny o najmenej päť eurocentov za kilowatthodinu, ale niektoré z plánov musela okresať pre napätejší rozpočet.
Poplatky za používanie siete sa znížia
Podľa návrhu zákona sa poplatky za používanie siete znížia pre všetkých spotrebiteľov v priebehu nasledujúcich štyroch rokov od roku 2026, pričom prevádzkovatelia prenosových sústav dostanú vládne dotácie vo výške 6,5 miliardy eur ročne. Druhý návrh zákona sa zameriava na zníženie dane z elektriny na európske minimum, ale iba pre konkrétne odvetvia, ako je priemysel, poľnohospodárstvo a lesníctvo.
Podľa ministerstva financií by z tohto zníženia malo profitovať približne 600.000 firiem, ide však o zmenšenú verziu pôvodného záväzku rozšíriť zníženie daní na všetkých spotrebiteľov. Návrhy zákonov musia ešte schváliť dolná a horná komora parlamentu, kým nadobudnú účinnosť v budúcom roku.